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На полумарафоне в Мадриде погибли два участника
В Мадриде двое мужчин погибли во время полумарафона
В Мадриде на полумарафоне скончались двое участников из-за сердечных проблем, одному из которых было всего 20 лет.
Как сообщает портал Eldiario.es, двое мужчин, принимавших участие в полумарафоне в Мадриде, скончались из-за сердечных проблем. Одному из погибших было 35 лет, у него случился сердечный приступ, после чего он потерял сознание и был доставлен в больницу, где врачи не смогли его спасти. Второй мужчина, которому было 20 лет, также был госпитализирован в тяжелом состоянии, но его жизнь также не удалось спасти, передает ТАСС.
В полумарафоне приняли участие 27 тыс. человек, и 50 из них потребовалась медицинская помощь. Организаторы мероприятия отметили, что за 24-летнюю историю соревнований это четвертый случай летального исхода среди участников. Ранее летальные исходы фиксировались в 2005 и 2010 годах, что подчеркивает редкость подобных трагедий на этих соревнованиях.
Смерти участников на подобных мероприятиях зачастую связаны с неожиданными медицинскими проблемами, такими как сердечные приступы. Организаторы делают все возможное для обеспечения безопасности участников, однако полностью исключить риски, связанные с физической нагрузкой, невозможно.
Транее российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась в Испании на соревнованиях Ironman из-за проблем во время заплыва.