Добровольцы закрасили надписи ВСУ на оскверненном памятнике в Курском районе

Tекст: Вера Басилая

Добровольцы из батальона «Курчатов» закрасили оскорбительные надписи, оставленные солдатами Вооруженных сил Украины на памятнике советским солдатам в селе Казачья Локня Курской области, передает ТАСС.

Добровольцы также провели уборку на территории мемориала, восстановив его прежний вид. По словам командира добровольческого батальона с позывным Дед, они не могут оставаться в стороне, когда видят подобные акты вандализма.

Мемориал был сильно осквернен: на груди статуи красноармейца синей краской написано нецензурное слово, на спине нарисован мужской половой орган, а красные звезды были разукрашены в желто-синие цвета украинского флага.

Военный священник, протоиерей Александр Зинченко, отметил, что ветеранам, защищавшим Отечество, было бы стыдно за действия своих потомков, он подчеркнул важность восстановления мемориалов. Добровольцы уверены, что власти восстановят оскверненные мемориалы.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против литовского гражданина Вальдаса Барткявичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Следствием установлено, что 11 ноября Барткявичюс и иные лица, применяя фотосъемку, осквернили и повредили указанный монумент.

