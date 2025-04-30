Глава офиса Зеленского Ермак заявил о желании России «выиграть время»

Tекст: Ирма Каплан

Кремль применяет дипломатические инициативы и обсуждение перемирия как инструмент, чтобы выиграть время, перегруппироваться и преодолеть последствия санкций, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в колонке для британской Guardian.

Ермак в своем Telegram-канале пишет, что Москва «не изменила своих целей», поэтому любые договоренности на условиях Кремля, – ловушка.

«Сегодня Путин делает ставку на западную усталость. Он хочет «заморозить» войну, не завершить ее. И именно поэтому любое «перемирие» без гарантий и справедливости лишь откроет дверь для новой агрессии», – приводит его слова ТАСС.

Единственной возможностью установить мир Ермак видит только «поражение имперских амбиций России».

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал Украину ответственной за затягивание конфликта с Россией. Даже Дональд Трамп признался, что ему проще общаться с Владимиром Путиным, чем с Владимиром Зеленским.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Зеленский не желает принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.