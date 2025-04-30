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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    40 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем корейцам наша СВО

    Если весь XX век американцы сдерживали этот конфликт по 38-й параллели, то прямо сейчас он размораживается, и перспектива войны между Северной и Южной Кореей станет неизбежностью. При этом агрессором, скорее всего, выступит именно Южная Корея.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    30 апреля 2025, 01:05 • Новости дня

    Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений

    Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя

    Tекст: Денис Тельманов

    Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.

    На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.

    Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».

    По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.

    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    29 апреля 2025, 13:11 • Новости дня
    Стубб предостерег Украину от территориальных уступок Москве по примеру Финляндии
    Стубб предостерег Украину от территориальных уступок Москве по примеру Финляндии
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Финляндия, имеющая опыт жестких уступок СССР, опасается, что Украина может оказаться в похожей ситуации и потерять часть суверенитета или территорий, рассказал финский президент Александр Стубб в интервью The New York Times.

    Александр Стубб отметил, что не желает для Украины повторения финского сценария середины XX века, когда страна была вынуждена уступить территории и согласиться на ограничения во внешней политике, передает The New York Times.

    По словам Стубба, украинская сторона и европейские союзники призывают Москву к переговорам, но Россия отвергает мирные инициативы. Стубб также отметил важность давления на Россию через санкции и военную поддержку Киева, подчеркнув необходимость предоставить Украине гарантии безопасности, прежде всего от европейских стран, а также с поддержкой США.

    Президент Финляндии выразил мнение, что исходя из собственного опыта, страна смогла сохранить независимость ценой территориальных уступок и ограничений, но такой путь, по его словам, не должен повториться для Украины. При этом Стубб добавил, что Финляндия никогда не признает территорий, которые Россия аннексировала с начала конфликта.

    В качестве примера политической гибкости Стубб рассказал о предложениях Финляндии поставлять ледоколы и увеличивать закупки американского сжиженного газа для укрепления отношений с США. Он подчеркнул, что для небольшого государства внешняя политика – вопрос выживания, а не политической игры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента Финляндии Александера Стубба в дезинформации сограждан относительно отношений с Москвой.

    Президент Финляндии Александр Стубб, требуя от России согласия на «полное прекращение огня» на Украине, пытается отвлечь внимание финнов от внутренних проблем, игнорируя недоговороспособность Киева и противореча позиции Москвы, сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов.

    Ранее Финляндия приняла решение оставить закрытыми пограничные переходы с Россией и централизовать прием заявлений на убежище до дальнейшего уведомления.

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    29 апреля 2025, 20:10 • Видео
    Чем Трамп похож на Ельцина

    Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

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    29 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    Трамп: Украина очень скоро будет разгромлена
    @ Al Drago/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украину ждет разгром, но он пытается ее спасти.

    В интервью журналу The Atlantic президент США сказал, что Украина «очень скоро будет разгромлена», передает ТАСС. «Я думаю, что спасаю эту нацию. Я думаю, что эта нация будет разгромлена очень скоро. Это большая военная машина. Давайте посмотрим правде в глаза», – заявил он.

    На вопрос о возможности предоставления Украине еще больше вооружений, глава Белого дома ответил, что «это необязательно должно быть оружие». По его словам, это могут быть санкции или банковские операции. «Это может быть оружие посредством санкций. Это может быть оружие при помощи банковских операций. Это может быть множество других видов оружия», – сказал американский лидер.

    Издание The Economist сообщало, что представители военной разведки Украины признали нынешний период конфликта наиболее трудным на сегодняшний день.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения.

    Коментарии (21)
    29 апреля 2025, 17:48 • Новости дня
    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Politico: Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая

    Европейские лидеры отказались посетить Киев 9 мая
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несколько европейских лидеров отказались посетить Киев 9 мая по приглашению Украины, пишет издание Politico.

    Как сообщает Politico, европейские лидеры, включая премьера Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отклонили приглашение Украины посетить Киев 9 мая, передает РИА «Новости».

    «Украина пригласила европейских лидеров 9 мая на саммит, чтобы противостоять картине парада Победы в Москве», – говорится в сообщении издания. Вместо поездки в Киев Туск отправится в Нанси для подписания договора в области безопасности с Макроном. Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло, а Мерц также не планирует поездку в Киев.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала намерение Владимира Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая «театром абсурда».

    Сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро планирует посетить Киев 9 мая для участия во встрече глав МИД европейских стран.

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    29 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию отступлением ВСУ

    Лавров объяснил призыв Киева к перемирию
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава российского МИД Сергей Лавров связал призыв Киева к срочному перемирию с тем, что украинские войска вынуждены активно отступать на линии боевого соприкосновения.

    Лавров заявил, что киевские власти изменили свою позицию и начали требовать немедленного перемирия без предварительных условий на фоне отступления Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, «украинский режим пятится все активнее назад», что и стало причиной смены риторики Киева о переговорах. Лавров отметил, что на фоне ситуации на боевых позициях Киев фактически изменил свою политику на 180 градусов, начав добиваться перемирия как можно скорее.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о необходимости немедленного и полного прекращения огня минимум на месяц, отвергнув предложение президента России Владимира Путина о перемирии на три дня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал невнятную позицию Киева по перемирию на День Победы как явную манипуляцию со стороны украинских властей, а отсутствие реакции Киева и европейских столиц на инициативу российского президента Владимира Путина о перемирии, по мнению Пескова, показало, кто действительно стремится к миру на Украине, а кто предпочитает войну.

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    29 апреля 2025, 16:07 • Новости дня
    Марочко: Группировка ВСУ попала в полукольцо в Купянске

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России после освобождения Дорошовки в Харьковской области взяли в частичное окружение находящуюся в Купянске и окрестностях группировку украинских военных, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моему мнению, эта операция (продвижение у Дорошовки – прим. ВЗГЛЯД) направлена на перерезание логистических путей сообщений для боевиков, находящихся в том числе и в Купянске. В широкий полуохват берутся данный населенный пункт и его окрестности», – сказал Марочко ТАСС.

    По его словам, у ВСУ также начались проблемы к северу от Дорошовки.

    Ранее Марочко сообщал, что ВС России захватили сразу три новых участка в Часовом Яре.

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    29 апреля 2025, 18:28 • Новости дня
    ВС России в Горнале захватили трофейное оружие стран НАТО

    Российские военные взяли автоматы, пулеметы и винтовки НАТО в Горнале

    Tекст: Евгения Караваева

    Бойцы 22-го мотострелкового полка обнаружили крупную партию западного стрелкового оружия в освобожденном селе Горналь Курской области.

    Бойцы 22-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса захватили значительное количество стрелкового оружия западного производства при освобождении села Горналь в Курской области, сообщает РИА «Новости».

    Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал: «В качестве трофеев нашими бойцами было захвачено много стрелкового вооружения противника, производства стран – членов блока НАТО, в частности автоматы, пулеметы и тяжелые снайперские винтовки».

    Видео с демонстрацией трофейного оружия передано в распоряжение редакции агентства. Оружие ранее использовалось украинскими боевиками.

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Последним населенным пунктом, освобожденным в регионе, стало село Горналь.

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    29 апреля 2025, 12:45 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский Су-27

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России был сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, подтвердили в Минобороны.

    Кроме того оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены инфраструктура военных аэродромов, учебный центр государственной погранслужбы Украины, места запуска ударных БПЛА, склады с боеприпасами, а также пункты временной дислокации ВФУ и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены семь американских управляемых авиабомб JDAM и 189 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 54 368 беспилотников, 605 ЗРК, 2081 танк и других бронемашин, 1553 боевые машины РСЗО, 24 238 орудий полевой артиллерии и минометов, 34 718 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВСУ сообщили о потере истребителя Су-27 при боевом вылете. Во вторник в 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором.

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    29 апреля 2025, 16:24 • Новости дня
    Трамп допустил переход на сторону Украины

    Трамп заявил о возможности поддержки Украины при определенных условиях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможность поддержки Украины в конфликте с Россией, отметив свои разногласия с Владимиром Зеленским.

    Дональд Трамп допустил, что может изменить свою позицию в конфликте России и Украины и поддержать украинскую сторону, передает РИА «Новости». В интервью главному редактору Atlantic Джеффри Голдбергу Трамп отметил, что не обязательно будет на стороне Владимира Зеленского, однако готов поддержать Украину в целом.

    Трамп подчеркнул, что его решение зависит от действий российского руководства. Он вновь напомнил о скандалах, связанных с поведением Зеленского во время визита в Белый дом, что, по его словам, осложнило их отношения. При этом американский политик дал понять, что текущая ситуация может повлиять на его выбор стороны в конфликте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский попросил Дональда Трампа увеличить поставки вооружения.

    Сам Трамп отметил, что их встреча в Ватикане прошла конструктивно и без прежней напряженности.

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    29 апреля 2025, 20:59 • Новости дня
    Пушилин: ВСУ ударили по Горловке из HIMARS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о применении украинскими войсками реактивной артиллерии HIMARS при обстреле улицы Пушкинской в Центрально-Городском районе Горловки.

    В результате атаки пострадали 16 человек, включая четырехмесячного ребенка, сообщил Пушилин в Telegram-канале. По его словам, также ранения получили несколько женщин и мужчин разного возраста. Кроме того, пострадали пятеро сотрудников МВД по ДНР.

    Глава региона уточнил, что еще одна женщина пострадала в Калининском районе города вследствие атаки из ствольной артиллерии.

    Напомним, в результате артиллерийского обстрела ВСУ города Горловка в ДНР пострадали пятеро сотрудников полиции и мирные жители, позже число пострадавших выросло до 16 человек.

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    29 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    На Украине признали потерю Су-27 из-за человеческого фактора

    В 3-й штурмовой бригаде ВСУ объяснили потерю Су-27 человеческим фактором

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время отражения атаки беспилотников на Черкассы украинские военные потеряли истребитель Су-27, при этом ключевую роль сыграла ошибка экипажа.

    Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ признала, что истребитель Су-27 был утрачен в Черкассах из-за ошибки человека, передает ТАСС.

    Глава штабного фонда бригады Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявил: «Жаль, что такое событие случилось, что мы утратили Су-27. Мы такой роскоши не можем себе позволить».

    Петренко объяснил, что самолет участвовал в отражении атаки беспилотников на Черкассы. Он не стал уточнять подробности потери, но отметил, что основной причиной стал человеческий фактор. «К сожалению, там человеческий фактор. Случилось то, чего не должно было случиться», – добавил военный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, истребитель Су-27 Вооруженных сил Украины был потерян во время выполнения боевого задания по отражению атаки беспилотников на Украине, а пилот катапультировался и доставлен в больницу.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    29 апреля 2025, 10:45 • Новости дня
    WSJ узнала о нехватке артиллерии и личного состава в рядах ВСУ

    WSJ: ВСУ остались без помощи США и вряд ли удержат линию фронта

    Tекст: Ирма Каплан

    Потеря американского арт-оружия и дефицит личного состава ВСУ могут в ближайшие месяцы лишить украинских военных возможности удерживать линию фронта, пишет WSJ.

    Украинские военные через несколько месяцев не смогут удерживать линию фронта из-за сокращения поставок американского оружия и нехватки личного состава, пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на венского аналитика Франца-Штефана Гади.

    «Россия надеется, что более теплая погода усилит весеннее наступление, которое идет на спад. Укрепление почвы и растущая листва могут помешать усилиям Украины по удержанию линии соприкосновения», – говорится в статье.

    Гади напоминает, что ВСУ вскоре лишатся большей части американской артиллерии, а новый пакет военной помощи, требующий одобрения Конгресса, вряд ли поступит в ближайшие месяцы, которые будут для украинской стороны непростыми.

    «Артиллерия из США, скорее всего, закончится, а республиканцы вряд ли одобрят новый пакет помощи Киеву... Как только это произойдет, украинцам придется снизить темп стрельбы... что затруднит для Украины удержание линии фронта с таким малым количеством людей», – приводит выдержку из статьи РИА «Новости».

    Аналитик отказывает ВСУ даже в эффективности наращивания производства беспилотников. По его словам, ситуация на поле боя для Киева становится настолько неблагоприятной, что  удары дронов не смогут компенсировать нехватку личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия 29 апреля захватила сразу три новых участка в Часовом Яре, что стало результатом новой активной фазы боев на этом направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Украинские формирования попытались стабилизировать ситуацию за счет увеличения числа атак с применением ударных беспилотников, однако продвижение российских войск продолжается.

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    29 апреля 2025, 22:46 • Новости дня
    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах

    Двое граждан Украины арестованы за нелегальное голосование в США

    В США арестовали украинцев за незаконное голосование на выборах
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    В США арестовали двух граждан Украины за незаконное голосование на выборах в 2024 году. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, уточнив, что аресты произвели в сотрудничестве с DOGE Илона Маска.

    Ноэм подчеркнула, что при президентстве Дональда Трампа нарушители американских законов вынуждены будут нести ответственность.

    «При президенте Дональде Трампе, если вы приедете в нашу страну и нарушите наши законы, вы столкнетесь с последствиями», – подчеркнула министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель американской разведки заявил, что внешние силы не пытаются вмешиваться в выборы президента США, но якобы стремятся повлиять на них и ослабить страну.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на заседании клуба «Валдай» в Сочи о категорическом неприятии Россией обвинений американских спецслужб во вмешательстве в выборы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва решительно отвергает подобные обвинения и считает защиту от вмешательства во внутренние дела приоритетом для Кремля.

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    29 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    Власти Украины объявили принудительную эвакуацию населения нескольких сел в Днепропетровской области
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Жителям нескольких сел на востоке Днепропетровской области предписано покинуть свои дома из-за приближения боевых действий к границе региона с Донецкой народной республикой.

    Власти Днепропетровской области объявили о принудительной эвакуации жителей ряда населенных пунктов Межевского района из-за продвижения линии фронта к административной границе региона, передает ТАСС.

    По заявлению пресс-службы района, вынужденная эвакуация касается сел Колона-Межевая, Новоподгородное, Райполе и Сухарева Балка. В этих населенных пунктах семьи с детьми должны покинуть свои дома в обязательном порядке.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.


    Коментарии (3)
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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Чем Трамп похож на Ельцина

      Президент США Дональд Трамп преодолел важный рубеж в 100 дней президентства. Теперь традиционное для США политическое перемирие закончено, удары посыплются со всех сторон, а отбивать их нечем – успехов у Трампа нет.

    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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