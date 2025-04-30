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Небензя обвинил Зеленского в отказе от мира ради сокрытия преступлений
Зеленский отверг мирные предложения США для сокрытия преступлений, заявил Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил о нежелании Владимира Зеленского принимать мирные инициативы США из-за опасений раскрытия совершенных преступлений.
На заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель России Василий Небензя обвинил Владимира Зеленского в том, что он безответственно отвергает предложения США о мире, поскольку стремится скрыть совершенные преступления. Об этом сообщает ТАСС.
Небензя заявил: «Вчера руководство Украины официально подтвердило свою причастность к этому убийству, а секретарь комитета Рады по безопасности Костенко, комментируя его, заявил, что подобные методы останутся в арсенале украинских спецслужб и после прекращения войны, цитирую, «в ближайшие 10, 20, 30 лет, сколько потребуется», конец цитаты».
По словам дипломата, такие заявления свидетельствуют о «преступной вероломной природе киевского режима, главарь которого заинтересован исключительно в спасении своей шкуры и в сокрытии совершенных им преступлений против собственного народа». Он добавил, что Зеленский, несмотря на ожидания украинцев, предпочитает эскалацию конфликта и игнорирует взвешенные мирные предложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, попытки президента США Дональда Трампа реализовать свой план урегулирования конфликта на Украине вновь потерпели неудачу из-за позиции киевского лидера, на встрече в Риме президент Украины Владимир Зеленский обратился к Трампу с просьбой увеличить поставки вооружения, а в интервью американскому журналисту Трамп заявил, что Владимир Путин был для него более удобным партнером, чем Зеленский.