Минобороны предложило отдельный законопроект о статусе военных корреспондентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Министерство обороны России предложило разработать отдельный законопроект, который будет регулировать статус военных корреспондентов. Об этом сообщает ТАСС. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин заявил на пленарном заседании Госдумы, что ведомство готово поддержать эту инициативу.

По его мнению, вопрос правильно поставлен, но требует отдельного подхода, поскольку касается как отражения вооруженного вторжения ВСУ в приграничные регионы, так и специальной военной операции в целом.

Горемыкин подчеркнул, что журналисты не должны бесконтрольно находиться в зонах боевых действий, что может привести к опасным последствиям. Это необходимо регулировать на законодательном уровне. Он также отметил, что нужно учитывать специально военные операции, и это должно стать отдельным законодательным актом.

Ранее Министерство цифрового развития предложило законодательно закрепить статус военных корреспондентов, что также направлено на обеспечение их безопасности и признание их роли в условиях боевых действий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим уничтожает российских журналистов и правовые принципы, подобно стихийному бедствию.

Сообщалось, что военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при взрыве мины в Белгородской области, а оператор Дмитрий Волков получил тяжелое ранение.