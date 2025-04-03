Грузия в три раза сократила срок пребывания в стране граждан Украины

Грузия ограничила срок пребывания в стране граждан Украины одним годом

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Грузия имеет либеральный визовый режим для граждан многих стран, включая Россию, которые могут находится в стране без визы в течение года.

После начала СВО, когда в Грузию прибыло около 25 тысяч граждан Украины, этот срок был продлен для них до двух лет, а в апреле 2024 года – до трех. Теперь этот срок снова ограничен одним годом, однако граждане Украины, которые прибыли в Грузию до 24 февраля 2025 года, смогут находиться в стране до 24 февраля будущего года. Чтобы продлить пребывание в Грузии еще на год, иностранцы могут выехать из страны и затем вернуться обратно.

Украина, недовольная отказом Грузии вводить двусторонние санкции против России, регулярно оскорбляет грузинское правительство и заставила посла Грузии покинуть Киев. Также Украина после начала СВО отозвала своего посла из Тбилиси.

Грузия заявляет, что остается в режиме «односторонней дружбы» с Украиной.

При этом, по распоряжению правительства Грузии, до 1 июля 2025 года вынужденно покинувшие Украину и перебравшиеся в Грузию семьи будут получать по триста лари (примерно 110 долларов) в месяц. а отдельные лица – 45 лари (16 долларов).

