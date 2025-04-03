Tекст: Александра Юдина

По его словам, внезапные маневры российской армии вынудили украинские силы бежать из Курской области. Это бегство не оставило времени для скрытия преступлений, совершенных на этой территории, передает ТАСС.

По словам Полянского, операция российских сил началась 8 марта и была направлена на вытеснение вражеских сил. Маневры российской армии были настолько неожиданны и скрыты, что позволили глубоко проникнуть в тыл украинских войск, что привело к их поспешному отступлению. В результате практически вся территория Курской области вернулась под контроль российских сил.

Полянский подчеркнул, что в ходе отступления украинские войска бросали дорогое западное оборудование, а также минировали местность.

Особое внимание он обратил на использование взрывных устройств, прикрепленных к детским игрушкам, что подчеркивает серьезность совершенных преступлений.

Ранее Полянский сообщал, что Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии.