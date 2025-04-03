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Индекс Hang Seng снизился из-за новых тарифов США
Hang Seng потерял 2,43% после объявления США о новых импортных тарифах
Hang Seng, главный индекс Гонконгской биржи, упал на 2,43% после введения США новых импортных тарифов, включая 34% пошлины для Китая.
Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng значительно снизился после начала торгов, потеряв 564 пункта или 2,43%, что привело его к отметке 22 638 пунктов, передает «ТАСС». К 11:00 по местному времени индекс немного восстановил позиции, поднявшись до 22 873,18 пункта, однако общее снижение составило 1,42%.
На фоне новых тарифов, объявленных США, индекс Hang Seng China Enterprises, который отражает общую эффективность ценных бумаг материкового Китая, котирующихся в Гонконге, также опустился на 1,3% до 8 420,62 пункта. Индекс Hang Seng Tech, представляющий котировки акций 30 крупнейших технологических компаний, снизился на 2,01% до 5 317,26 пункта.
Спад индексов последовал за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импортируемую продукцию из всех стран. Для Китая были введены дополнительные пошлины в размере 34%, что вызвало значительное беспокойство на финансовых рынках Азии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, введение США пошлин в 10% на аргентинские товары встретило положительную реакцию Аргентины, рассматривающей это как эквивалент договора о свободной торговле.
Бразилия выразила недовольство новыми пошлинами США в 10% на импорт, заявив о нарушении обязательств перед ВТО и намерении защищать национальные интересы.
США опубликовали «черный список» стран, на импорт из которых введены ответные таможенные пошлины, но Россия в него не вошла.