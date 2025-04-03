Tекст: Дмитрий Зубарев

Беженец из Часова Яра заявил, что украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей, когда те направлялись за водой, сообщает РИА «Новости». По его словам, последняя группа людей, отправившаяся к скважине за водой, не вернулась в полном составе.

По словам собеседника агентства, украинские военные применяли беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по мирным жителям. «Просто пошли до колючки и прилетел дрон», – добавил он, описывая, как происходили нападения на местных жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита. Российские войска сковали силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте.