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Беженец сообщил об убийствах мирных жителей ВСУ в Часовом Яре
Украинские военные, по словам беженца из Часова Яра, намеренно нападали на мирных жителей, когда те пытались набрать воду из скважины, что привело к гибели троих человек после атаки дрона.
Беженец из Часова Яра заявил, что украинские военные целенаправленно убивали мирных жителей, когда те направлялись за водой, сообщает РИА «Новости». По его словам, последняя группа людей, отправившаяся к скважине за водой, не вернулась в полном составе.
По словам собеседника агентства, украинские военные применяли беспилотные летательные аппараты для нанесения ударов по мирным жителям. «Просто пошли до колючки и прилетел дрон», – добавил он, описывая, как происходили нападения на местных жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, командир взвода рассказал о том, что украинские военные используют мирных жителей в Часовом Яре в качестве живого щита. Российские войска сковали силы Вооруженных сил Украины в Часовом Яре. ВС России заняли более десяти многоэтажек в этом населенном пункте.