Мирный житель погиб в Горловке от обстрелов украинских войск

Tекст: Дмитрий Зубарев

О случившемся сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, обстрел был произведен украинскими войсками по рынку в жилом массиве «Комсомолец», в результате чего погиб мирный житель Горловки. Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал его смерть невинной трагедией.

Ранее Приходько информировал, что в результате серии обстрелов со стороны украинских военных в Горловке пострадали еще пять человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего пострадали два человека, ранее украинские военные атаковали город артиллерией и дронами, а мирный житель погиб из-за удара украинского беспилотника.