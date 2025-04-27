Старый Свет – одновременно и инструмент США, и топливо их вероятной войны с Россией. При этом Вашингтон как будто не в деле. Если раньше инструментом борьбы с Россией была Украина, то теперь таким инструментом в руках глобалистов становится вся Европа.0 комментариев
Мирный житель погиб в Горловке от обстрелов украинских войск
В жилом районе «Комсомолец» в Горловке в результате артобстрела погиб местный житель, а еще пять человек получили ранения.
О случившемся сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, обстрел был произведен украинскими войсками по рынку в жилом массиве «Комсомолец», в результате чего погиб мирный житель Горловки. Мэр выразил соболезнования родным и близким погибшего и назвал его смерть невинной трагедией.
Ранее Приходько информировал, что в результате серии обстрелов со стороны украинских военных в Горловке пострадали еще пять человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, в результате чего пострадали два человека, ранее украинские военные атаковали город артиллерией и дронами, а мирный житель погиб из-за удара украинского беспилотника.