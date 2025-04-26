Случай холеры выявили у туриста после поездки в Индию

Холеру у жителя Воронежской области выявили после возвращения из Индии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Случай заболевания холерой зарегистрировали у жителя Воронежской области, который 21 апреля прибыл из Индии в Москву, передает РИА «Новости». Ранее холера была подтверждена у жителя Московской области, тоже прилетевшего этим рейсом. Благодаря работе Роспотребнадзора удалось оперативно установить всех контактных лиц по стране – их выявили в 33 регионах, включая пассажиров того же рейса. В ходе обследования контактных и нашли второго заболевшего.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что пациент госпитализирован в инфекционный стационар, клинических проявлений холеры у него нет, он получает антибиотики. Все контактные лица находятся под медицинским наблюдением, проходят лабораторное обследование и профилактику. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, симптомов заболевания у контактных не выявлено.

По данным ведомства, рисков распространения холеры нет, ситуация под строгим контролем специалистов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт рассказал, что для защиты от холеры важно соблюдать правила гигиены и избегать употребления некипяченой воды, в Подмосковье выявили первый завозной случай холеры у туриста, а Онищенко заявил, что существует риск завоза холеры с территории Турции.