В ЛНР стартовала патриотическая акция «Письмо ветерану» ко Дню Победы

В ЛНР школьники написали письма и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны

Tекст: Елизавета Шишкова

В ЛНР стартовала акция «Письмо ветерану». Первыми к мероприятию присоединились учащиеся Старобельской основной школы №1, которые подали пример другим школьникам в регионе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках патриотической инициативы школьникам рассказали об истории фронтовых писем «треугольничков». После этого младшие ученики сделали открытки, а старшеклассники написали благодарственные письма ветеранам. Советник директора по воспитанию Елена Косенко отметила важность таких проектов для сохранения исторической памяти.

Ветерана Великой Отечественной войны Марфу Михайловну Соломяную школьники посетили лично. «Дети преподнесли цветы, открытку и письмо, прочитали стихи, а также исполнили песню «Катюша», – говорится в сообщении. Аналогичный визит планируется и к другому ветерану, Сергею Яковлевичу Хрипуну.

Организаторы уверены, что такие акции формируют у молодежи чувство благодарности и уважения к подвигу участников войны.