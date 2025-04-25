США согласились с работой Украины над вступлением в ЕС

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, американская сторона одобрила намерение Украины начать работу по вступлению в Европейский союз, что закреплено в проекте предложений по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

В этом же документе отмечено, что Украина, в свою очередь, отказалась от стремления к вступлению в Североатлантический альянс.

В другом материале агентства Reuters говорится, что европейские страны и Украина отвергли часть предложений Соединенных Штатов по вопросам урегулирования конфликта.

Среди основных разногласий названы порядок решения территориальных споров, условия снятия санкций против России, параметры гарантий безопасности и численность украинской армии.

Как указывает агентство, выводы сделаны на основании анализа документов, переданных американской стороне на переговорах в Лондоне 23 апреля и представленных спецпосланником президента США на встрече с европейскими чиновниками в Париже 17 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша заявила, что Киев получит шанс на вступление в Евросоюз только при условии полномасштабных эксгумаций жертв Волынской резни.

Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что поспешное присоединение Украины к Евросоюзу создаст угрозу затяжного конфликта и обременит европейских налогоплательщиков многолетними расходами.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не может стать членом ЕС до завершения вооруженного конфликта.

Кроме того, президент Хорватии Зоран Миланович назвал Украину «слишком капризной» для ЕС.