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Нацистка Пташка вернулась на фронт в штурмовую бригаду ВСУ
Вернувшаяся после обмена военнопленными на Украину Катерина Полищук, известная как Пташка, была замечена на передовой в составе штурмовой бригады ВСУ в районе Красноармейска.
Украинская националистка Катерина Полищук, известная как Пташка, снова находится на передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на Life.ru.
После обмена пленными в 2022 году она вернулась на Украину и некоторое время участвовала в публичных мероприятиях, включая финал шоу «Голос страны» и новогодний концерт на Софийской площади Киева.
Журналисты отмечают, что вскоре общественный интерес к ней заметно снизился, после чего Полищук попыталась вернуться на фронт, но не получила широкой огласки.
В данный момент Пташка числится волонтером при 59-й бригаде ВСУ и занимается сбором средств на беспилотники для нужд подразделения.
По данным следственных материалов России, до плена она не была парамедиком, а служила снайпером и, по этим данным, убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой и едой.
Биография Полищук также свидетельствует о ее идеологической приверженности национализму с юных лет.
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке военного трибунала над пленными нацистами.