Tекст: Александра Юдина

Украинская националистка Катерина Полищук, известная как Пташка, снова находится на передовой, передает телеканал 360 со ссылкой на Life.ru.

После обмена пленными в 2022 году она вернулась на Украину и некоторое время участвовала в публичных мероприятиях, включая финал шоу «Голос страны» и новогодний концерт на Софийской площади Киева.

Журналисты отмечают, что вскоре общественный интерес к ней заметно снизился, после чего Полищук попыталась вернуться на фронт, но не получила широкой огласки.

В данный момент Пташка числится волонтером при 59-й бригаде ВСУ и занимается сбором средств на беспилотники для нужд подразделения.

По данным следственных материалов России, до плена она не была парамедиком, а служила снайпером и, по этим данным, убивала мирных жителей Мариуполя, выходивших на улицу за водой и едой.

Биография Полищук также свидетельствует о ее идеологической приверженности национализму с юных лет.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о подготовке военного трибунала над пленными нацистами.