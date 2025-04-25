Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.4 комментария
Politico сообщила об уходе с должности инициатора увольнений в Пентагоне
Руководитель аппарата главы минобороны США Джо Каспер покидает свою должность, он был инициатором ряда увольнений в ходе расследования утечек информации в Пентагоне.
По данным Politico, работа Каспера в ведомстве завершится после окончания рабочего дня в четверг. Каспер, «сыгравший ключевую роль в борьбе за влияние в Пентагоне», планирует вернуться к лоббистской деятельности и заняться консалтингом, передает ТАСС.
Газета отмечает, что изначально предполагалось его назначение на другую должность в Пентагоне. При этом Каспер продолжит временно консультировать Пентагон – не более 130 дней в году.
По информации Politico, Каспер был инициатором увольнения трех высокопоставленных сотрудников минобороны США: Дэрина Селника, Дэна Колдуэлла и Колина Кэрролла. Источники издания заявили, что эти решения были восприняты рядом чиновников как попытка Каспера усилить свое влияние в ведомстве и сосредоточить власть.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники Пентагона Колдуэлл, Селник и Кэрролл ранее были отстранены в связи с расследованием утечек информации, а высокопоставленный представитель администрации заявил, что кадровые перестановки в оборонном ведомстве продолжаются.