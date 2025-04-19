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Politico сообщило о скором уходе главы аппарата шефа Пентагона Каспера
Глава аппарата американского министра обороны Джо Каспер в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности и перейдет на новую работу в том же ведомстве, при этом кадровые перестановки продолжаются.
Как отмечает издание Politico, Каспер вскоре покинет пост начальника аппарата министра обороны США Пита Хегсета и займет другую должность в структуре министерства. Высокопоставленный представитель администрации уточнил, что кадровые перестановки в Пентагоне продолжаются на фоне расследования утечек секретных данных.
Ранее, по информации Politico, министерство обороны временно отстранило от службы как минимум трех сотрудников из-за расследования сливов секретной информации, включая данные по Украине.
В административный отпуск были отправлены глава аппарата заместителя министра обороны Колин Кэррол, заместитель главы аппарата шефа Пентагона Дэрин Селник и советник министра обороны Дэн Колдуэлл.
В ведомстве сейчас проходит масштабное расследование по факту утечек сведений о военных планах в отношении Панамского канала, размещении еще одного американского авианосца в Красном море, а также данных о посещении Пентагона Илоном Маском и о сборе разведданных для Украины.
Также, по данным The Washington Post, недавно пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот был снят с должности и переведен на другую работу. Газета The Hill уточняла, что Эллиот уйдет в отставку и полностью покинет министерство до конца текущей недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советника министра обороны США Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск из-за подозрений в утечке информации.
Министр обороны США Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал Пентагона для сокращения количества штатных должностей.
Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование мессенджера Signal для обсуждения служебных дел.