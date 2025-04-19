  • Новость часаСМИ сообщили о возможном признании Крыма российским со стороны США
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    США готовят почву для выхода из конфликта на Украине
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    Андрей Полонский Андрей Полонский Чудо Благодатного огня оставляет надежду

    Было бы странно, если бы в современном мире у чуда Благодатного огня не существовало множества противников и разоблачителей. Уже один только факт, что именно православные участвуют в древнем обряде, говорит о том, какие силы и средства затрачиваются на разоблачительные признания.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Что нужно знать о новом американском консерватизме

    Китай – конечно, враг США, но враг естественный, географический, не экзистенциальный. Америке ни к чему уничтожать Китай: в этом случае полмира погрузится в хаос, кому это надо? Главный, по-настоящему экзистенциальный враг США – глобалисты.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    29 комментариев
    19 апреля 2025, 01:17 • Новости дня

    Politico сообщило о скором уходе главы аппарата шефа Пентагона Каспера

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава аппарата американского министра обороны Джо Каспер в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности и перейдет на новую работу в том же ведомстве, при этом кадровые перестановки продолжаются.

    Как отмечает издание Politico, Каспер вскоре покинет пост начальника аппарата министра обороны США Пита Хегсета и займет другую должность в структуре министерства. Высокопоставленный представитель администрации уточнил, что кадровые перестановки в Пентагоне продолжаются на фоне расследования утечек секретных данных.

    Ранее, по информации Politico, министерство обороны временно отстранило от службы как минимум трех сотрудников из-за расследования сливов секретной информации, включая данные по Украине.

    В административный отпуск были отправлены глава аппарата заместителя министра обороны Колин Кэррол, заместитель главы аппарата шефа Пентагона Дэрин Селник и советник министра обороны Дэн Колдуэлл.

    В ведомстве сейчас проходит масштабное расследование по факту утечек сведений о военных планах в отношении Панамского канала, размещении еще одного американского авианосца в Красном море, а также данных о посещении Пентагона Илоном Маском и о сборе разведданных для Украины.

    Также, по данным The Washington Post, недавно пресс-секретарь Пентагона Джонатан Эллиот был снят с должности и переведен на другую работу. Газета The Hill уточняла, что Эллиот уйдет в отставку и полностью покинет министерство до конца текущей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советника министра обороны США Дэна Колдуэлла отправили в административный отпуск из-за подозрений в утечке информации.

    Министр обороны США Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал Пентагона для сокращения количества штатных должностей.

    Американская организация American Oversight подала иск в суд против пяти членов кабинета Дональда Трампа за использование мессенджера Signal для обсуждения служебных дел.

    18 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    Рубио пригрозил выходом США из урегулирования конфликта на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    У США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По его словам, президент Дональд Трамп готов прекратить попытки урегулирования конфликта, если в ближайшие дни не появится ясности о возможности достижения соглашения, передает Reuters.

    Рубио отметил, что США не намерены продолжать усилия по урегулированию конфликта на протяжении многих недель или месяцев.

    По данным агентства, президент Трамп по-прежнему заинтересован в мирном урегулировании, но готов отказаться от участия, если не будет немедленных признаков прогресса. Трамп обещал решить вопрос в первые сорок восемь часов своего пребывания в Белом доме, однако впоследствии этот срок был продлен на апрель или май.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни, чтобы понять, возможен ли мир.

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, на встрече в Париже делегация из США пыталась убедить Европу не мешать урегулированию на Украине, и во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров накануне развязки, которую американцы запланировали на следующую неделю.

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    18 апреля 2025, 16:54 • Новости дня
    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине

    Bloomberg: Вашингтон предложил союзникам оставить освобожденные территории России

    Опубликованы предложения Вашингтона по урегулированию на Украине
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России, пишет агентство Bloomberg.

    В четверг в Париже состоялась встреча представителей Британии, США, Украины и Франции, на которой американская сторона представила предложения по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg, передает ТАСС.

    Согласно источникам агентства, Вашингтон предложил своим союзникам отказаться от обсуждения возможного членства Украины в НАТО.

    Кроме того, в предложениях США предусмотрено, что все территории, освобожденные Россией, остаются под ее контролем. Этот план также предполагает ослабление санкций против России.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 22:18 • Видео
    От России ждут ответа на главный вопрос

    США вернули европейцев за стол переговоров о судьбе Украины. Точнее, европейцы так считают, но самих американцев больше интересует мнение России. Ответа на свое предложение они ждут до Пасхи.

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    18 апреля 2025, 14:34 • Новости дня
    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине

    Американист Дробницкий: Выход США из урегулирования по Украине станет серьезным имиджевым ударом для Трампа

    Дробницкий оценил угрозу США выйти из мирных переговоров по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Париже американцы, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Получив в ответ отказ и не имея веских аргументов для переубеждения Европы, в Белом доме задумались о том, чтобы «умыть руки», сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в США пригрозили выйти из процесса мирного урегулирования.

    «Отказ США работать над урегулированием украинского кризиса – один из вероятных сценариев развития событий», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что заявление с такой «угрозой» было сделано Марко Рубио аккурат после встречи с европейскими коллегами в Париже. Собеседник допускает, что в ходе этих контактов – несмотря на положительные публичные оценки – стороны разошлись во мнениях по ключевому вопросу.

    «Европа выступает за продолжение конфликта на Украине, а Вашингтон – за быструю сделку по его завершению. Американские делегаты, по всей видимости, пытались убедить европейцев не мешать усилиям Дональда Трампа, но в ответ получили отказ, потому что для Брюсселя этот кризис – жизненно важный вопрос», – уточнил эксперт.

    Более того, у Трампа фактически нет рычагов давления ни на Брюссель (даже тарифная война оказалась на «паузе»), ни на Киев, в том числе поэтому его никто не слушается. На этом фоне в Белом доме, видимо, посчитали, что пора «умыть руки», выйти из этой истории и переложить всю ответственность на Эммануэля Макрона, Кира Стармера и прочих европейских «ястребов».

    Политолог допускает, что именно такой месседж послали Стив Уиткофф и Рубио на переговорах во Франции. «По идее, президенту США следовало еще в середине января, когда он только вступил в должность президента, выйти из конфликта, инициировать дело против Джо Байдена за втягивание Штатов в третью мировую войну, объявить Владимира Зеленского в розыск и прекратить поддержку ВСУ», – рассуждает Дробницкий.

    «Это вызвало бы жуткий шквал критики, но такую позицию противникам американского лидера было бы сложнее расшатать», – продолжил он. По его оценкам, в нынешней ситуации выход Вашингтона из переговорного трека «станет сильным имиджевым ударом по республиканцу». Вместе с тем возникнет вопрос: прекратят ли Соединенные Штаты оказывать помощь Киеву в случае реализации этого сценария.

    «Например, отключить альянс «Пять глаз» от спутниковой разведки будет крайне затруднительной задачей, а значит Киев, пусть не напрямую, но продолжит получать те же сведения, что и сейчас. Кроме того, Конгресс, что называется, «почувствовал кровь в воде». Когда наступит время принимать бюджет на следующий финансовый год, сенаторами может активно продвигаться и билль о поддержке Украины», – детализировал спикер.

    «Если Трамп наложит на него вето, то законодателям не составит труда его преодолеть. Внутри США развернется серьезная борьба: причем основным вопросом окажется не Киев, а будущее Америки, которое глава Белого дома и глубинное государство видят по-разному», – подчеркнул аналитик. По его мнению, шансов одержать верх у республиканца не так много: его противники будут делать все, чтобы Штаты продолжали участвовать в конфликте.

    Иными словами, возможная попытка Штатов выйти из украинского кризиса встретит сопротивление внутри страны. Но несмотря на это, Трамп может попробовать по максимуму реализовать свою «угрозу». «Выведя за скобки конфликт на Украине, американский лидер, вероятно, продолжит выстраивать отношения с Россией. Тут есть поле для игры», – считает американист.

    «Однако вне зависимости от того, выйдут США из переговоров или нет, для Москвы ничего не меняется. Наша страна будет продолжать отстаивать свои интересы, гражданское и военное развитие», – заключил Дробницкий.

    Ранее госсекретарь Марко Рубио допустил, что США свернут свои посреднические усилия в вопросе украинского урегулирования. По его словам, это может произойти, если в ближайшие дни не появится явных признаков того, что соглашение может быть достигнуто.

    «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами подряд. Поэтому нам нужно очень быстро решить, и я говорю о нескольких днях, выполнимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если это не так, то у нас есть и другие приоритеты, на которых мы должны сосредоточиться», – заявил Рубио.

    Напомним, накануне американская делегация во главе с госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом посетила Париж. Американцы обсудили с европейскими коллегами ход переговоров по урегулированию на Украине. Во Франции теперь радуются тому, что европейцев вернули за стол переговоров.

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    18 апреля 2025, 05:15 • Новости дня
    Группа военных ВСУ сдалась в плен в Курской области

    Более десяти украинских солдат добровольно сдались российским военным в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа военнослужащих Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен российским военным на территории Курской области, сообщило Минобороны России.

    Группа украинских солдат, численностью более десяти человек, сдалась в плен российским войскам в Курской области, передает ТАСС. По данным Министерства обороны России, военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение, продолжают капитулировать, неся значительные потери в живой силе и оружии.

    Минобороны России сообщило, что все участники курского столкновения, от офицеров до рядовых солдат, сдаются в плен. Гарантируется, что военнослужащие группировки «Север» обеспечат пленным украинским солдатам жизнь и достойное обращение в соответствии с российскими законами и нормами международного права.

    Также в ведомстве отметили нехватку подготовленных солдат в ВСУ, из-за чего многие украинские военные предпочитают сдаваться в плен, чтобы избежать участия в «мясных штурмах». По словам начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, в Курской области в марте было взято в плен порядка 430 украинских военных, и процесс капитуляции продолжается ввиду бесперспективности дальнейшего сопротивления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц; украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен; в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    18 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России

    Политолог Ткаченко: Во Франции рано радуются возвращению за стол переговоров по Украине

    Эксперт: Полноценный допуск европейцев за стол переговоров по Украине зависит от России
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встречу в Париже следует рассматривать не как полноценное включение европейцев в переговорный трек по Украине, а как попытку некоторых европейских государств уговорить Белый дом учесть их интересы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал итоги встречи представителей США, Украины и европейских стран в Париже.

    «Во Франции, начав радоваться тому, что их вернули за стол переговоров, несколько поспешили. Вопрос о том, будут ли европейцы полноценно участвовать в треке по Украине, во многом зависит от позиции России. Москва же видит: Европа все еще настроена на продолжение конфликта, на обострение ситуации», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    В Париже была протестирована возможная схема взаимодействия сторон, считает собеседник. «Европейские лидеры обсуждают какой-то вопрос с американскими представителями, а те пересказывают содержание встречи российским властям и делают какие-то выводы», – уточнил эксперт.

    Он обратил внимание на участников саммита в Париже со стороны Европы – не было представителей институтов ЕС. «Россия и США сегодня едины в том, что Евросоюз не является партнером в диалоге, посвященном хоть экономике, хоть военным делам», – рассуждает Ткаченко.

    «Иными словами, встречу в Париже следует рассматривать не как альянс европейцев и американцев, а как инициативу некоторых европейских государств вести переговоры со Штатами, попытку уговорить Белый дом учесть их интересы в части завершения конфликта на Украине», – уточнил аналитик. Впрочем, он усомнился, что для Вашингтона Киев имеет приоритетное значение.

    По мнению собеседника, хотя конфликт на Украине и обсуждался в ходе вчерашних контактов американцев и европейцев, ключевой темой, вероятно, все же были торговые отношения между странами. «Соединенные Штаты сталкиваются с информационным давлением со стороны Европы по украинскому кризису. Но у Вашингтона есть и другая задача – завершить переговоры по экономическим вопросам», – заключил Ткаченко.

    Ранее в Париже прошли встречи делегатов США, Украины и некоторых европейских стран. Темой стало урегулирование украинского кризиса. Эммануэль Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные».

    «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру», – указал президент Франции. Политик анонсировал следующий этап обсуждений – они пройдут в Лондоне на следующей неделе.

    В Елисейском дворце заявили, что начат переговорный процесс с участием Европы. «Е3 (Британия, Германия и Франция) за столом переговоров, и мы делаем это с европейскими амбициями», –сказал Sky News советник Макрона.

    Глава Госдепа Марко Рубио заявил, что США «представили всем сторонам контуры прочного и стабильного мира». Он рассказал об итогах встречи в Париже в телефонном разговоре главе МИД России Сергею Лаврову. Российский министр подтвердил «готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами с целью надежного устранения первопричин украинского кризиса», сообщает внешнеполитическое ведомство.

    Кроме того, в ходе разговора с журналистами в Париже Рубио подчеркнул, что США могут выйти из переговорного трека, если в ближайшее время не будет явного прогресса. «Мы не собираемся продолжать эту работу неделями и месяцами», – цитирует его NBC NEWS. «Нам нужно очень быстро определить сейчас, и я говорю о нескольких днях, осуществимо ли это в ближайшие несколько недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть и другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться», – сказал госсекретарь.

    Также во французской столице прошли встречи команды президента США Дональда Трампа с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом, внешнеполитическим советником канцлера Германии Йенсом Плетнером и украинской делегацией.

    Тем временем Андрей Сибига, глава МИД Украины, сообщил об обсуждении с представителями США «привлечения многонационального воинского контингента для обеспечения устойчивого мира» и укрепления «архитектуры безопасности» Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что уже на следующей неделе человечество все-таки узнает, к чему готовиться – к продолжению сложного дипломатического процесса или к возобновлению второй холодной войны между Вашингтоном и Москвой.

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    18 апреля 2025, 09:25 • Новости дня
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    США нацелились на полное прекращение огня на Украине в ближайшие недели
    @ JULIEN DE ROSA/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели, пишет Bloomberg.

    По данным издания, американские чиновники выразили желание добиться прекращения огня на Украине в течение нескольких недель, передает РИА «Новости».

    Источники отмечают, что США видят значительный прогресс в этом направлении и намерены ускорить процесс.

    Американские представители на переговорах с европейцами сосредоточились на поиске путей к прекращению вооруженного конфликта и достижению прочного мира.

    В частности, обсуждались конкретные шаги и меры, которые могут привести к долгосрочному урегулированию.

    Согласно публикации, обсуждения в Париже касались не только прекращения огня, но и будущих перспектив мирного сосуществования на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры по урегулированию конфликта на Украине, проведенные в Париже с участием делегации США во главе с Марко Рубио и Стивеном Уиткоффом, были признаны продуктивными и названы началом переговорного процесса, «к которому присоединились европейцы».

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что европейцы на переговорах в Париже попытаются убедить американцев в необходимости присоединения к коалиции, но перспектив у таких уговоров нет.

    Ранее в США заявили о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнули, что вина за конфликт на Украине лежит на прежнем главе Белого дома Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

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    18 апреля 2025, 09:32 • Новости дня
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    Польша захотела получить доступ к ядерному оружию США и Франции
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Польши Анджей Дуда предложил сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика и предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg.

    Польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша должна обратиться к Франции для включения в программу ядерного зонтика и продолжить контакты с США по вопросу предоставления ядерного оружия, передает Bloomberg,

    «Я считаю, мы можем принять оба решения. Эти две идеи не являются ни противоречащими, ни взаимоисключающими», – сказал Дуда.

    В марте премьер-министр Польши Дональд Туск заявил парламенту, что Варшава ведет «серьезные переговоры» по предложению президента Франции Эммануэля Макрона использовать ядерный потенциал Парижа для защиты европейских союзников.

    Попытки Дуды лоббировать предыдущую администрацию США на предмет участия Варшавы в программе ядерного обмена не дали никаких результатов. Защищая свои усилия, Дуда ранее заявлял, что роль НАТО заключается в том, чтобы противостоять «агрессивному поведению России». В частности, он указывал на размещение Москвой в 2023 году части тактического ядерного оружия в Беларуси, напомнило агентство.

    «Как НАТО собирается на это отреагировать? Мой ответ очень прост. Мы предлагаем вам распространить ядерное сотрудничество также и на нашу территорию», – предлагал польский президент.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, Дуда призвал США переместить ядерное оружие в Польшу, что обеспечит большую безопасность для региона. На это из Вашингтона ответил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, что администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

    Ранее Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса.

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    18 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине

    Рубио: Отмена санкций против России зависит от участия Европы в переговорах

    Рубио объяснил необходимость участия Европы в переговорах по Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Евросоюза должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию конфликта на Украине, чтобы отмена санкций могла стать частью итогового соглашения о мире, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    По словам Рубио, отмена санкций Евросоюза против России может быть связана с участием Европы в переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что санкции, введенные ЕС против России, не могут быть отменены Соединенными Штатами без участия европейских стран в переговорном процессе, «если снятие санкций когда-либо станет частью сделки».

    Рубио также отметил важность проведения диалога между Вашингтоном и Москвой. По его словам, американская сторона не общалась с Россией три с половиной года, но теперь диалог возобновился, что является положительным сигналом. В качестве примера Рубио привел недавнюю встречу спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге, отметив, что это помогает избежать утраты доверия.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Франция, Британия и Германия могут сыграть ключевую роль в достижении мира на Украине, и что их помощь будет крайне полезна в переговорах. Он назвал свои переговоры с французскими и британскими властями конструктивными и полезными в этом контексте.

    Ранее Рубио заявил, что обсуждения по урегулированию конфликта на Украине должны завершиться в ближайшие дни. На встрече в Париже американские чиновники обсудили с европейскими коллегами возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшие недели.

    Напомним, встречу в Париже объявили стартом переговоров по Украине с участием европейцев.

    Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США для решения украинского кризиса в разговоре с госсекретарем Марко Рубио.

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    18 апреля 2025, 08:45 • Новости дня
    Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»

    Американский эксперт Шрайвер назвал российскую ракету «Искандер» впечатляющей

    Американский эксперт восхитился ракетой «Искандер»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер отметил, что ракета «Искандер» оказала значительное влияние на ход конфликта на Украине, в отличие от неудачной американской ATACMS.

    Американский военный эксперт Уилл Шрайвер восхитился российской ракетой «Искандер», Он отметил ее как впечатляющую и изменившую правила игры в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Шрайвер подчеркнул, что «Искандер» оказал значительное влияние на военные действия, и его эффективность была признана даже среди западных экспертов.

    Эксперт раскритиковал американскую ракету ATACMS, заявив, что еще в конце 2023 года предсказывал ее «позорный провал». По его словам, теперь это мнение стало общепринятым среди военных аналитиков.

    Ранее в ноябре президент России Владимир Путин заявил, что модификации ракетной системы «Искандер» представляют собой российские аналоги всех трех модификаций ракет ATACMS.

    Новая российская баллистическая ракета «Орешник» способна доставлять ядерные заряды с мощностью, эквивалентной 45 атомным бомбам, примененным в Хиросиме, и развивать скорость до 10 махов.

    Журналист Чей Боуз заявил, что ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams.

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    18 апреля 2025, 11:42 • Новости дня
    Politico: Россия настаивает на открытии воздушного пространства США для авиакомпаний

    Tекст: Александра Юдина

    Россия настаивает на снятии санкций и открытии воздушного пространства США для российских авиакомпаний как части соглашения о прекращении огня на Украине, пишет Politico.

    Россия ведет активную лоббистскую кампанию за снятие ограничений на полеты своих авиакомпаний в США в рамках возможного мирного соглашения с Украиной, передает Politico. Однако Европейский Союз не поддерживает эту инициативу, что затрудняет осуществление полетов в США без транзита через европейское воздушное пространство.

    Европейская комиссия заявила о сохранении санкций против России, включая запрет на полеты российских авиакомпаний над территорией ЕС.

    Основания для сохранения запрета включают не только политические решения, но и проблемы безопасности. Как отмечает представитель Еврокомиссии, неизвестно, насколько качественно обслуживаются российские авиаперевозчики и службы воздушного движения за последние три года, что ставит под сомнение летную пригодность российского флота.

    Как отметил директор SIG Aviation Сандер Старревелд, существует высокая вероятность установки поддельных деталей на российские самолеты, что создает угрозу безопасности полетов.

    Кроме того, издание заявило, что Россия выразила желание приобрести самолеты производства США, оплатив их замороженными государственными активами в случае достижения перемирия.

    Ранее Рубио назвал условие снятия санкций ЕС с России. Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность России к сотрудничеству с США.

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    18 апреля 2025, 03:13 • Новости дня
    ВСУ пригрозили репрессиями семьям пленных в Курской области

    Командование ВСУ угрожает семьям украинских солдат, сдавшихся в плен в Курской области

    Украинское командование предупредило родственников солдат о возможных репрессиях из-за сдачи в плен.

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожает родственникам солдат, сдавшихся в плен российским силам в Курской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, украинские военнослужащие, оставшиеся в пограничной зоне, получили предупреждение о возможных репрессиях в отношении их семей.

    Некоторые родственники украинских военнослужащих сообщили, что им довели информацию о том, что сдача в плен может иметь серьезные последствия для их близких. Эта информация поступила после заявлений начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, который в марте сообщил о пленении порядка 430 украинских солдат в Курской области.

    Ранее в силовых структурах также отмечали, что в учебном центре в Черниговской области был введен специальный курс по поведению в плену, осведомленные о массовой сдаче украинских солдат. По состоянию на 13 апреля число пленных украинских военнослужащих превысило 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщил командир штурмового взвода с позывным «Саб», что мексиканский наемник покинул украинских солдат в Красногоровке, оставив их умирать на позиции; также сообщалось, что в числе заблокированных в Свято-Николаевском Горнальском монастыре в Курской области украинских боевиков есть наемники с Кубы.

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    18 апреля 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление

    NYP: Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Джо Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление, но заинтересованных оказалось немного, сообщает New York Post.

    Бывший президент США Джо Байден, после ухода с поста главы государства, предложил свои услуги в качестве спикера на различных мероприятиях, пишет New York Post. Его стандартный гонорар за одно выступление составляет 300 тыс. долларов. Это на 25% меньше, чем запрашивал Барак Обама в 2017 году, после завершения своего президентства.

    Однако, как сообщает издание, Байден находит мало желающих послушать его выступления. Источник, знакомый с ситуацией, указал, что цена за выступление может быть обсуждаема. Пока агентство Creative Artists Agency, представляющее Байдена, испытывает трудности с бронированием мероприятий.

    Отмечается, что Байден стал старейшим президентом в истории США и нередко давал поводы усомниться в своих когнитивных способностях. Республиканцы активно использовали его оговорки и ляпы в своей межпартийной борьбе, ставя под сомнение его способность эффективно руководить государством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди, куда его пригласил бывший помощник Майк Донилон, сообщалось, что Байден выступил в Чикаго с речью в защиту социального обеспечения на фоне сокращений, инициированных Дональдом Трампом, и после этой речи сторонники Демпартии испытывали разочарование, осознавая, что Байден не является лидером ни на национальном уровне, ни даже на уровне партии.

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    18 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Ребенок погиб в ДНР при атаке украинского дрона-камикадзе

    Мальчик 2015 года рождения погиб в Володарском ДНР из-за атаки дрона ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Володарском на Украине мальчик 2015 года рождения погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного силами ВСУ, что стало очередным случаем пострадавших среди мирного населения.

    Как передает ТАСС, в поселке Володарское Донецкой Народной Республики произошла трагедия: ребенок, мальчик 2015 года рождения, погиб в результате атаки дрона-камикадзе, выпущенного Вооруженными силами Украины. «Населенный пункт Володарское – в результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок – мальчик 2015 года рождения», – говорится в официальном сообщении администрации ДНР.

    Кроме того, управление по документированию военных преступлений Украины сообщило, что за последние сутки было зафиксировано 21 нападение украинских вооруженных сил на населенные пункты ДНР. В результате этих атак выпущено 49 боеприпасов, в результате чего были повреждены четыре жилых дома, автомобиль, а также один объект гражданской инфраструктуры и коммунальная техника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атак вооруженных сил Украины на Белгородскую область были повреждены дома, административные здания, ЛЭП и машины, а в селе Борки получил ранение боец подразделения «Орлан»; в Селидове Донецкой Народной Республики в результате атаки вооруженных сил Украины пострадал мирный житель на улице Гайдара; два мирных жителя погибли и трое были госпитализированы после обстрела Голой Пристани в Херсонской области.

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    18 апреля 2025, 14:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о подвижках в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Вэнс сделал это заявление на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в Риме, передает ТАСС.

    Он уточнил, что обсуждал ситуацию на Украине в Вашингтоне и намерен проинформировать ее о ходе переговоров между Россией и США. «Даже в последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу в частном порядке», – отметил он в своей речи.

    Кроме того, Вэнс подчеркнул, что в США сохраняется оптимизм относительно возможности положить конец конфликту на Украине.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что у США осталось всего несколько дней на попытки достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, и если не будет явных признаков успеха, страна переключит внимание на другие приоритеты.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тема украинского урегулирования является сложной, что затрудняет соответствующие переговоры и контакты.

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    18 апреля 2025, 03:57 • Новости дня
    Пленный: Украинские заключенные выбрали армию ради денег и амнистии

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские заключенные вступают в ряды ВСУ ради денежного вознаграждения и обещанной амнистии, что подтвердил пленный Роман Заяц.

    Заключенные украинских тюрем идут служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ради денег и обещанного снятия судимости, сообщает РИА «Новости». Пленный Роман Заяц рассказал, что данная возможность доступна только тем, у кого осталось отбыть срок менее пяти лет, независимо от тяжести преступления.

    Заяц отметил: «Идут (в ВСУ) в основном из-за денег и снятия судимости». По его словам, на фронт могут отправиться заключенные, которым осталось отбывать срок менее пяти лет, независимо от тяжести совершенного преступления. Например, лицо, осужденное на пятнадцать лет за убийство и имеющее оставшийся срок три года, может пойти служить. В то же время, если срок заключения составляет шесть или семь лет, такая возможность исключена.

    Также Заяц упомянул, что был мобилизован в первый же день после освобождения из тюрьмы во время поисков украденного паспорта на вокзале, что говорит о готовности ТЦК использовать подобные возможности для пополнения рядов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовики сообщили о попытках солдат элитной бригады ВСУ сбежать из монастыря в Курской области на Украину, несмотря на существенные потери, задержали сразу несколько граждан Молдавии, которые готовили диверсии на территории России и были завербованы украинскими спецслужбами, а по мнению экспертов, Молдавия превратилась в полигон для диверсантов на фоне русофобской политики властей.

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