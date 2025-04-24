Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Эксперты сообщили о росте возраста матерей при первом рождении
За 30 лет женщины в России стали рожать первого ребенка позже, а средний возраст увеличился до 26,6 года.
Средний возраст матери при рождении первого ребенка в России увеличился за последние тридцать лет на четыре года и достиг 26,6 года, передает ТАСС. Ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов сообщил, что в 1993 году этот показатель составлял 22,6 года. По его словам, основной причиной стала тенденция откладывать рождение первого ребенка среди женщин, которые после окончания вуза выходят на рынок труда.
Анисимов отметил, что раньше дети рождались на первый-второй год после вуза, а сейчас чаще на третий-пятый. Эксперт поддержал внедрение корпоративного демографического стандарта, который, по его мнению, приведет к результату в поддержке семьи.
Он также добавил, что повышение медианной заработной платы должно стать целевым ориентиром. В 30 российских регионах сумма двух медианных зарплат ниже бюджета прожиточного минимума для семьи из двух родителей и двух детей, а для семьи из двух родителей и трех детей – в 72 регионах.
Анисимов подчеркнул важность поддержки не только многодетных, но и бездетных семей, чтобы не усугублять демографический тренд. Кроме того, он предложил изменить условия семейной ипотеки – регулировать процентную ставку и величину кредита в зависимости от количества детей. Также эксперт выступил за внедрение специального сертификата или карты для оплаты дополнительного образования детей в многодетных семьях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий многодетным родителям право на бесплатную юридическую помощь до достижения старшим ребенком восемнадцати лет, Сергей Миронов предложил выплатить молодым многодетным родителям 250 тыс. рублей, а в стране ввели новую семейную налоговую выплату.