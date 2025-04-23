Пожилой москвич передал аферистам более 6,3 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

Преступники позвонили пенсионеру, сославшись на необходимость заменить ключи от домофона, и убедили назвать код из СМС. После этого мужчине пришло уведомление о взломе его личного кабинета на портале «Госуслуги», указало надзорное ведомство в своем Telegram-канале.

Вскоре ему перезвонили мошенники, они представились банкирами и сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники убедили пенсионера, что его данные попали к аферистам, и посоветовали срочно перевести все сбережения на так называемый «безопасный счет».

Потерпевший на протяжении двух дней снимал крупные суммы со своих счетов и передавал их курьерам, которые знали специальные кодовые слова. Общий ущерб составил более 6,3 млн рублей.

Ранее в апреле в Москве пенсионерка отдала мошенникам 50 тысяч долларов, 27 тысяч евро и 35 коллекционных монет на сумму 2,5 млн рублей.