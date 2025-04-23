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Подросток и еще шесть человек получили ранения при обстрелах ДНР за сутки
Семь человек и подросток получили ранения при обстрелах ДНР за сутки
За прошедшие сутки в результате обстрелов в ДНР ранения получили семь мирных жителей, среди которых оказался подросток.
В течение суток Вооруженные силы Украины выпустили тридцать четыре боеприпаса по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.
По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, зафиксировано одиннадцать случаев вооруженных атак.
В результате обстрелов пострадали семь человек, включая одного подростка. Одна из атак привела к повреждению объекта гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки с использованием крупнокалиберной артиллерии и дронов-камикадзе, Вооруженные силы Украины за сутки осуществили двадцать три атаки на ДНР, применив восемьдесят семь боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях, а также за сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив пятьдесят девять боеприпасов, в результате чего один человек погиб, семеро получили ранения, и повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.