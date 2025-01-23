ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.



По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

