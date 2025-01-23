Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».12 комментариев
ВСУ выпустили 59 боеприпасов по ДНР за сутки
ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы
За сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов, один человек погиб и семеро получили ранения. В результате атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.
Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.
По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.