Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».7 комментариев
ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками
ВСУ атаковали город Энергодар четырьмя беспилотниками
Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений.
Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар с помощью беспилотников, сообщает ТАСС. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции, подвергся атаке по меньшей мере четырьмя беспилотными летательными аппаратами.
По предварительным данным администрации города, в результате нападения ни возгораний, ни пострадавших не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях городской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС, вызывающих обеспокоенность. Украинские вооруженные силы нанесли удар по Энергодару, используя ствольную артиллерию. За сутки украинские беспилотники совершили шесть атак на Запорожскую АЭС и Энергодар, что усугубило ситуацию в регионе.