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    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    22 января 2025, 15:56 • Новости дня

    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали город Энергодар четырьмя беспилотниками

    ВСУ атаковали Энергодар четырьмя беспилотниками
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений.

    Вооруженные силы Украины атаковали город Энергодар с помощью беспилотников, сообщает ТАСС. Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской атомной электростанции, подвергся атаке по меньшей мере четырьмя беспилотными летательными аппаратами.

    По предварительным данным администрации города, в результате нападения ни возгораний, ни пострадавших не зафиксировано. Также не поступала информация о разрушениях городской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил о ежедневных взрывах в районе Запорожской АЭС, вызывающих обеспокоенность. Украинские вооруженные силы нанесли удар по Энергодару, используя ствольную артиллерию. За сутки украинские беспилотники совершили шесть атак на Запорожскую АЭС и Энергодар, что усугубило ситуацию в регионе.

    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он заявляет, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    22 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России

    Зеленский заявил, что Киев отказывается признавать новые российские регионы

    Зеленский заявил о непризнании новых регионов России
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    На экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России.

    Зеленский заявил, что его страна никогда не признает новые регионы России, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что несмотря на возможное давление извне, Украина продолжит свою политику в этом вопросе. «Кто бы что ни хотел, пусть хоть все союзники мира объединятся – мы все равно не признаем», – сказал он.

    По словам Зеленского, Киев намерен сохранять свою позицию относительно утраченных территорий.

    Президент США Дональд Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение ста дней.

    Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

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    22 января 2025, 15:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

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    22 января 2025, 08:32 • Новости дня
    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки

    Стало известно о неудачной эвакуации гарнизона ВСУ из Великой Новоселки

    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали эвакуацию своего гарнизона из Великой Новоселки, находящегося под давлением российской армии, при этом использовав форсирование рек, чтобы избежать окружения.

    Украинские силы предпринимают попытки эвакуации своего гарнизона из села Великая Новоселка на западе Донецкой народной республики (ДНР), сообщает РИА «Новости». Однако, как отметил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все возможности для безопасного выхода уже упущены. Он подчеркнул, что ситуация для украинских бойцов усложняется российскими атаками.

    Рогов рассказал, что украинские военные, пытаясь вырваться из окружения, вынуждены переходить реки Кашлагач и Мокрые Ялы. В связи с этим он иронично сравнил эвакуацию с «невеселыми стартами», так как бойцов быстро уничтожают. Российские войска, как отмечает Рогов, усиливают давление на украинские позиции в селе.

    За последние сутки российские военные достигли ряда оперативных успехов, продвинувшись в восточной части Великой Новоселки. Это село расположено на границе между ДНР и Запорожской областью и играет важную роль в логистике украинских сил. Внутри села располагается значимый командный и логистический пункт украинских военных, что делает его стратегически важным объектом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, где ВСУ использовали мирных жителей как живой щит, а Рогов сообщил об обреченности гарнизона ВСУ в этом населенном пункте.

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    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    22 января 2025, 12:31 • Новости дня
    Российские войска освободили Западное в Харьковской области
    Российские войска освободили Западное в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» за последние сутки освободили населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщило российское Министерство обороны.

    В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, один танк и семь боевых бронированных машин. Среди уничтоженной техники есть также два американских бронетранспортера М113, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Южная группировка улучшила свое тактическое положение у Дружковки и Славянска, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 250 военнослужащих и БТР М113.

    В зоне ответственности группировки «Север» украинская армия потеряла до 40 военнослужащих и несколько артиллерийских орудий.

    В зоне действия группировки «Центр» ВСУ потеряли до 630 военнослужащих.

    Группировки «Восток» и «Днепр» также нанесли значительные потери противнику.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.

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    21 января 2025, 22:39 • Новости дня
    В Ростовской области сбили три БПЛА

    В районе Каменска-Шахтинского ПВО сбили три БПЛА, жертв и разрушений нет

    Tекст: Евгения Караваева

    В Ростовской области силы ПВО отразили атаку, сбив три беспилотника в районе Каменска-Шахтинского. Травм и разрушений удалось избежать, спасательные службы не зафиксировали повреждений.

    Силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку в Ростовской области, сообщил врио губернатора регона  Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

    С 21.30 по московскому времени была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В районе Каменска-Шахтинского удалось сбить три БПЛА, не допустив их проникновения вглубь территории.

    По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате атаки нет. Информация о возможных разрушениях на земле в дежурные спасательные службы не поступала. Военные продолжают выполнять свою задачу и находятся в состоянии повышенной готовности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силы ПВО сбили 12 беспилотников в районах Шолоховского и Чертковского за ночь 21 января, Всего российская ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА за ночь, почти половину из них над Брянской областью.

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    21 января 2025, 22:14 • Новости дня
    Румыния решила взять воздушное пространство страны под контроль

    Минобороны Румынии направило в парламент проекты о контроле за воздушным пространством и военных миссиях

    Tекст: Евгения Караваева

    Министерство обороны Румынии предложило законопроекты, касающиеся контроля за национальным воздушным пространством и развертыванием военных операций в мирное время.

    Министерство обороны Румынии направило в парламент два законопроекта, касающихся контроля за использованием национального воздушного пространства и развертывания военных миссий в мирное время, спередает ТАСС.

    Министр национальной обороны Анджел Тылвэр в интервью агентству Аджерпрес отметил, что вопрос о сбивании беспилотников в украинском воздушном пространстве не обсуждался.

    «Такой дискуссии в настоящее время не существует, и вопрос никогда не стоял», – подчеркнул он, добавив, что решения по таким вопросам принимаются совместно с союзниками.

    Законопроект о контроле воздушного пространства Румынии расширяет перечень рисков и угроз для национальной безопасности, включая новые виды средств нападения, такие как беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что будут определены компетентные власти, ответственные за контроль и противодействие несанкционированному использованию воздушного пространства различными летательными аппаратами, включая БПЛА.

    Кроме того, Румыния планирует подписать контракт на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot в феврале, чтобы заменить переданный Украине комплекс. По словам министра обороны, это решение принято в рамках программы, одобренной американским правительством, и предусматривает поставку трех систем Patriot. Румыния оплатит только транспортные расходы и НДС, так как финансирование поступит от партнеров по НАТО.

    Напомним, что в 2017 году Румыния заключила контракт на покупку семи комплексов Patriot Pac 3+ стоимостью 4 млрд долларов. Четыре комплекса уже поставлены, и два из них находятся в боевой готовности. Одну из систем Румыния передала Украине прошлой осенью. В начале этого года Пентагон заключил с Raytheon Technologies контракт стоимостью около 950 млн долларов на поставку дополнительных ЗРК Patriot в Румынию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские вооруженные силы поразили на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot. А независимый кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску выразил беспокойство по поводу военной базы НАТО в Констанце, считая ее потенциальным плацдармом для конфликта с Россией.

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    22 января 2025, 06:56 • Новости дня
    На освобожденной территории Горняка найдены тела мирных жителей

    В Горняке после освобождения обнаружены тела расстрелянных мирных жителей

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Горняк на территории Донецкой Народной Республики были найдены тела расстрелянных мирных жителей после его освобождения российскими войсками.

    Российские войска, освободившие город Горняк в Донецкой Народной Республике, обнаружили тела мирных жителей, передает ТАСС. Тела были найдены в подвалах и домах города во время зачистки. Об этом сообщил стрелок пятого комендантского полка 51-й гвардейской общевойсковой армии с позывным Левый.

    «Были гражданские, конечно. Мы шли, проходили зачистку. Каждый дом надо проверить, есть ли там гражданский. Потому что, когда мы зашли, люди прятались, боялись. И надо было выходить с ними на контакт. И вот в таких домах находились люди расстрелянные», – рассказал он.

    Среди найденных были также тела без явных признаков насильственной смерти. Это может свидетельствовать о гибели людей от других причин, возможно в результате обстрелов или отсутствия медицинской помощи.

    Город Горняк был освобожден силами группировки «Центр» 29 октября 2024 года. Поселок находился под контролем украинских военных до этого времени, и его освобождение стало значимой вехой в конфликте в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при освобождении села Русское Поречное Суджанского района российские воины обнаружили в подвалах тела убитых и замученных мирных жителей, среди которых преобладали люди пожилого возраста.

    Жительница Курской области рассказала о расстреле беременной женщины солдатами вооруженных сил Украины на трассе близ Куриловки, а также о разграблении домов и похищении детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела в селе Бехтеры Херсонской области, в результате которого пострадали не менее 25 мирных жителей, включая четверых детей.

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    22 января 2025, 04:48 • Новости дня
    Суд продлил арест подрывника Серебрякова до 24 апреля 2025 года

    Серебрякову продлили арест по делу о подрыве и переквалифицировали обвинение

    Tекст: Денис Тельманов

    Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года и изменил квалификацию его обвинения.

    Как сообщает ТАСС, Замоскворецкий суд Москвы принял решение продлить арест Евгению Серебрякову до 24 апреля 2025 года. Серебряков обвиняется в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы. Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

    Согласно материалам дела, Серебрякову переквалифицировали обвинение с покушения на убийство на совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору. Обвинение также включает незаконный оборот взрывчатых веществ.

    Ранее Серебряков был депортирован из Турции в Россию после объявления его в международный розыск. В конце июля 2024 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов, Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Его родители навещали сына в московском СИЗО, сообщил его брат Алексей Серебряков.

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    22 января 2025, 04:28 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила склады ВСУ на артемовском направлении

    Су-34 уничтожили склады боеприпасов и пусковые точки БПЛА ВСУ на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы.

    Как сообщает ТАСС, российская авиация уничтожила несколько стратегических объектов Вооруженных сил Украины на артемовском направлении. В частности, истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов, материальным средствам и горючему, а также по пусковым точкам беспилотных летательных аппаратов.

    По информации Министерства обороны РФ, удары были нанесены по пунктам временной дислокации 30-й и 54-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Никифоровки, Северска, Николаевки и Серебрянки. В результате атак были уничтожены не только склады, но и узел связи, станция радиоэлектронной борьбы, а также автомобильная и бронированная техника противника.

    Кроме того, расчет гаубицы Южной группировки войск при помощи корректировки расчетов БПЛА уничтожил миномет в районе Васюковки. Артиллерия группы «Юг» также ликвидировала станцию связи Starlink, боевую машину пехоты, три пункта управления беспилотниками, восемь артиллерийских орудий и восемь крупнокалиберных минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении за последние сутки. Российские войска нанесли удар по объекту энергетики, который обеспечивает работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

    На юге ДНР в результате ударов российских дронов были уничтожены самоходные артиллерийские установки, танк и личный состав ВСУ.

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    22 января 2025, 12:58 • Новости дня
    Стало известно о боях за Дзержинск в ДНР

    Полковник Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои за Дзержинск в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные продолжают интенсивные бои за стратегически важный Дзержинск, важный для обороны ВСУ, сообщил полковник Виталий Киселев.

    Российские войска ведут интенсивные бои за Дзержинск (украинское название – Торецк) в Донецкой народной республике, передает ТАСС. Полковник Виталий Киселев, военный эксперт из Донбасса, сообщил об этом в эфире телеканала «Соловьев Live». Он отметил, что Вооруженные силы Украины ежедневно осуществляют симметричные атаки на российские подразделения.

    По словам Киселева, Дзержинск является стратегически важным населенным пунктом для обороны ВСУ. Он подчеркнул, что способность украинских войск удерживать город существенно ослабла. Это связано с недостатком ресурсов и людей, готовых защищать территорию, как сообщили в штабе Главного управления ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 7 января силовики сообщили о зачистке Дзержинска от Вооруженных сил Украины (ВСУ), 11 января в Дзержинске был зачищен последний опорный пункт ВСУ, а 15 января Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль Вооруженных сил России.

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    22 января 2025, 06:00 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаки ВСУ в ЛНР

    Российские бойцы уничтожили более 10 мест сосредоточения ВСУ в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате безуспешных попыток контратак ВСУ в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Российские войска успешно отразили контратаки Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике, передает ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские формирования пытались замедлить продвижение российских сил, однако понесли большие потери.

    Марочко сообщил: «За истекшие сутки вооруженные формирования Украины вели активные оборонительные действия в районах населенных пунктов Надия, Новоегоровка, Петровское, Невское, Белогоровка. Также маневры противника отмечены в кременских лесах. Целью данных действий было замедление продвижения наших войск и возвращение ранее утраченных рубежей и позиций. Все контратаки украинских боевиков отбиты».

    Эксперт подчеркнул, что российские силы уничтожили более 10 мест сосредоточения врага, включая два пункта управления БПЛА и один командно-наблюдательный пункт. Всего было выполнено около 100 огневых задач для сдерживания украинских контратак в ЛНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по складам боеприпасов и другим объектам ВСУ на артемовском направлении, использовав управляемые авиационные боеприпасы, российские военнослужащие с помощью ЗРК «Бук-М1-2» уничтожили крупногабаритный разведывательный дрон вооруженных сил Украины в небе над Горловкой, а украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении.

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    22 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Украинские пограничники убили мужчину, заплатившего им за побег из страны

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский солдат рассказал, как пограничники на Украине убили мужчину, который пытался покинуть страну, заплатив им взятку.

    Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о случае, когда украинские пограничники убили мужчину, пытавшегося покинуть страну, заплатив им взятку. Солдат отметил, что пограничники согласились пропустить беглеца, но после этого застрелили его, передает РИА «Новости».

    Другого мужчину, который также пытался пересечь границу за взятку, пограничники связали и доставили в зону проведения специальной военной операции. Солдат подчеркнул, что данный случай не был единичным, и предположил, что многие украинцы покинули страну, когда у них была такая возможность.

    Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов рассказал, что украинские пограничники расстреляли несколько десятков человек, которые пытались переплыть реку Тиса и сбежать от мобилизации в Румынию.

    Украинский военнослужащий поделился, что его знакомый сбежал в Польшу за 3 тыс. долларов из-за тяжелых условий службы и отсутствия отпуска.

    В начале декабря Bloomberg сообщил, что на фоне усталости, дефицита кадров и попыток сдержать наступление России число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года.

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    22 января 2025, 09:36 • Новости дня
    Российский дрон «Князь Вандал» уничтожил автотранспорт ВСУ в Курской области

    FPV-дрон «Князь Вандал» ВС России уничтожил технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» успешно поразил военную машину ВСУ в Курской области.

    Российский FPV-дрон на оптоволокне под названием «Князь Вандал Новгородский», разработанный в НПЦ «Ушкуйник», успешно поразил боевой автомобиль украинских военных в Курской области, сообщает ТАСС.

    Беспилотник был задействован расчетом 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, являющейся частью группировки «Север». На видеозаписи, записанной дроном, видно, как он приближается к транспортному средству и поражает его.

    «Князь Вандал Новгородский» был апробирован еще в августе 2024 года во время отражения вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон, благодаря оптоволоконной связи, не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы, что позволяет ему эффективно выполнять разнообразные задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский дрон «Князь Вандал» уничтожил технику НАТО на сумму 300 млн долларов в зоне СВО, а российский боец с позывным «Буратино» уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы.

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    22 января 2025, 08:21 • Новости дня
    Группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ

    Минобороны сообщило о срыве инженерных работ ВСУ у трех населенных пунктов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие группировки «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя, нанеся поражение живой силе и технике противника.

    Как передает РИА «Новости», военнослужащие российской группировки «Восток» сорвали инженерные работы Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Чаривное, Луговское и Гуляйполе, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    Он отметил, что в ходе активных действий подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике противника, включая подразделения двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Великой Новоселки, Константинополя, Отрадного, Привольного и Богатого. «Сорваны инженерные работы в районах Чаривного, Луговского и Гуляйполя», – добавил Гордеев.

    В результате боевых действий в течение суток украинская сторона потеряла до 120 военнослужащих, танк Т-64, бронемашину, три орудия, включая буксируемую гаубицу FH70, а также автомобиль и беспилотник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы группировки «Восток» успешно пресекли ротацию ВСУ у Водяного. Военные группировки «Восток» ранее сорвали планы ВСУ по усилению позиций . ВСУ потеряли до 150 человек в зоне действия группировки «Восток».

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