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ВСУ выпустили по ДНР почти тридцать боеприпасов за сутки
ВСУ за сутки обстреляли ДНР одиннадцать раз применив артиллерию
Украинские военные за сутки провели одиннадцать обстрелов в направлении Горловки, использовав крупнокалиберную артиллерию и дроны-камикадзе.
За прошедшие сутки ВСУ совершили одиннадцать обстрелов территории ДНР, передает ТАСС. В сообщении управления администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины отмечается, что зафиксировано двадцать восемь выпускаемых различных боеприпасов.
Все атаки были сосредоточены на горловском направлении. По данным телеграм-канала ведомства, украинская сторона использовала артиллерию калибром 155 миллиметров и дроны-камикадзе.
В результате обстрелов погиб один гражданский житель, еще один получил ранения. Повреждены жилой дом и один инфраструктурный объект.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина нарушила «режим тишины» в период пасхального перемирия 4,9 тыс. раз, применяя для этого артиллерию и беспилотники, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, получивших травмы средней тяжести, а с окончанием перемирия Вооруженные силы России продолжили проведение спецоперации на Украине.