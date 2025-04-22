Эксперты обсудили народосбережение и здоровье на форуме в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Мероприятие организовано при поддержке администрации президента России и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что органы местного самоуправления играют ключевую роль в стимулировании демографии, поддержке семей и развитии физкультуры. Он сообщил: «Анализируя показатели здоровья населения, мы их декомпозируем до каждого участка, до каждой поликлиники и до каждого муниципалитета. Мы четко видим, какой муниципалитет лучше отрабатывает в плане формирования здоровой среды, какие заболевания возникают у населения и каковы их причины. Практически по каждому муниципалитету можем четко сказать, насколько эффективно он работает в этом направлении».

Значительное внимание уделялось профилактике заболеваний, развитию инфраструктуры для занятий спортом, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с вредными привычками. Также рассматривались примеры успешных практик, таких как развитие спортивной инфраструктуры в Томске и популяризация лечебного туризма на юге страны, где увеличилась доля молодых отдыхающих.

Глава Кисловодска Евгений Моисеев отметил рост средней возрастной группы отдыхающих до 34 лет и увеличение числа посетителей санаториев в 2,5 раза за пять лет.

В перспективе обсуждались федеральные меры поддержки материнства, планы по строительству медицинских учреждений и создание комфортных условий для семейного отдыха.

Форум собрал около 4 тыс. участников со всей России и включал обширную деловую программу, церемонию премии «Служение», культурный фестиваль и инвестиционный форум.