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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 12:47 • Новости дня

    В Кремле пообещали проинформировать о новом визите Уиткоффа

    Песков пообещал проинформировать о новом визите Уиткоффа в Россию

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дата визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию пока не раскрывается, и информация будет обнародована только после ее окончательного согласования.

    Кремль предоставит подробности визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если он состоится, передает ТАСС.

    На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем». Других деталей относительно времени или целей возможной встречи Песков не раскрыл.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и отметил возможные экономические выгоды для обеих сторон, администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Напомним, ранее в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

    20 апреля 2025, 15:02 • Новости дня
    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США Фитцпатрик подписал снаряд для ВСУ у границы России

    Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ у границы России
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил украинские военные позиции близ российской границы и поставил подпись на артиллерийском снаряде перед его выстрелом.

    Американский конгрессмен-республиканец Брайан Фитцпатрик посетил позиции украинских военных у границы с Россией и лично подписал артиллерийский снаряд перед выстрелом, пишет «Российская газета».

    Политик опубликовал 18 апреля в соцсети X (бывший Twitter; заблокирован в РФ) сообщение с видео, что таким образом он отправил «послание» России от имени жителей своего округа в Пенсильвании.

    Фитцпатрик отметил, что прибыл на позицию украинской армии «у российской границы», однако точное местоположение визита раскрыто не было. В социальных сетях публикация вызвала шквал критики пользователей, которые упрекнули политика в том, что он занимается внешней повесткой в ущерб проблемам своих избирателей.

    За день до публикации Владимир Зеленский сообщил о намерении Фитцпатрика посетить линию боевого соприкосновения и пообщаться с украинскими военными.

    Фитцпатрик выступал участником обсуждения двусторонних соглашений между Киевом и Вашингтоном по ресурсам.

    Фитцпатрик долгое время является лоббистом интересов Украины в США и сопредседателем «украинского кокуса» в Конгрессе.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 10:11 • Новости дня
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    WSJ: США потребовали от Киева признать Крым российским и отказаться от НАТО
    @ Пресс-служба администрации Ялты/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон предоставил Киеву документ с условиями завершения конфликта, среди которых признание Крыма частью России и отказ от вступления в НАТО, ответ ожидается на встрече в Лондоне, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа направила Киеву конфиденциальный документ с перечнем условий для достижения мира, среди которых признание Крыма российским и отказ Украины от вступления в НАТО. Документ был передан украинской стороне на переговорах в Париже 17 апреля.

    По словам американских чиновников, приведенным WSJ, речь идет не об ультиматуме, а о списке потенциальных вариантов для обсуждения. Представитель Госдепа уточнил, что ответ Киева ожидают на встрече представителей США, Украины и ЕС в Лондоне, которая пройдет в конце недели. В случае согласования позиций предложения могут быть направлены Москве.

    WSJ также сообщает, что Стив Уиткофф может вновь посетить Москву после многосторонних консультаций в Лондоне. По информации чиновников, предложения США не предусматривают легализации российского контроля над четырьмя областями на востоке Украины, хотя и не требуют вывода оттуда российских войск. Вашингтон не собирается ограничивать военную помощь Киеву и блокировать размещение европейских войск на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон рассматривал возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    США допускали официальное признание Крыма частью России в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

    Администрация США также выдвинула Киеву жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, при этом одним из условий называли возможную отставку Владимира Зеленского.

    Политолог Сергей Михеев отметил, что утечками о признании Крыма США соблазняют Россию на компромиссный вариант.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    21 апреля 2025, 04:20 • Новости дня
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    США предложили сделать территорию вокруг ЗАЭС нейтральной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вашингтон рассматривает возможность присвоения нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США, однако детали об организации такого контроля не раскрываются.

    Как сообщает издание The Wall Street Journal, Соединенные Штаты считают, что нейтрализация территории вокруг Запорожской АЭС и передача контроля над ней американской стороне могла бы способствовать урегулированию конфликта на Украине. Издание не уточняет, какие именно районы предлагается сделать нейтральными и в каком формате Вашингтон намерен осуществлять контроль над самой станцией и прилегающими территориями.

    WSJ также не приводит сведений о том, какое государство или международная структура по мнению США могла бы управлять станцией в случае реализации такого предложения. ЗАЭС, крупнейшая атомная станция Европы, находится в Энергодаре Запорожской области и с конца февраля 2022 года находится под контролем российских сил.

    С момента установления контроля российской стороной, украинские войска регулярно обстреливают как энергетические объекты станции, так и жилые районы Энергодара, используя беспилотники, реактивную артиллерию и системы залпового огня. В июне 2024 года президент России Владимир Путин заявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине при условии признания статуса новых регионов России, включая Запорожскую область. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается передавать ЗАЭС ни Украине, ни какой-либо другой стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский дрон был нейтрализован на территории около Запорожской атомной электростанции, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано, украинские Вооруженные силы совершили атаку на территорию вблизи Запорожской АЭС до истечения срока соглашения об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре, а директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук заявил, что никто, кроме России, не будет контролировать станцию, поскольку она принадлежит Российской Федерации и управляется российской компанией.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    20 апреля 2025, 23:16 • Новости дня
    США выдвинули Зеленскому ультиматум по выборам без его участия

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти, по данным депутата Рады, настаивают на отмене военного положения и проведении выборов президента на Украине без участия Владимира Зеленского после наступления перемирия.

    США потребовали от Владимира Зеленского отменить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине после установления постоянного перемирия, а затем объявить выборы без его участия, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление депутата Верховной рады Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.

    В своем Telegram-канале Дубинский сообщил, что ультиматум был озвучен после встречи госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Кита Келлога с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. По словам депутата, от Зеленского ожидается ответ на встрече в Лондоне на следующей неделе, а в офисе президента Украины проходят круглосуточные совещания по этой теме.

    Дубинский заявил: «После встречи... Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого – объявление выборов, в которых Зеленский не участвует».

    Ранее госсекретарь США Рубио по итогам переговоров с представителями Украины назвал их «позитивными» и выразил надежду, что США вскоре получат официальный ответ Киева. Газета New York Post также сообщила, что западные страны на следующей неделе в Лондоне собираются согласовать параметры нового соглашения по прекращению огня на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, несмотря на публичные заявления о невозможности проведения выборов, начал их готовить, а главу офиса президента Андрея Ермака назначили в переговорную группу для заключения соглашения о «капитуляции Киева», что может позволить Зеленскому объявить выборы, при этом Белый дом проводил секретные обсуждения о выборах на Украине с оппонентами Зеленского, включая Юлию Тимошенко и членов партии Петра Порошенко.

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    20 апреля 2025, 16:19 • Новости дня
    SpaceX отправила в космос ракету со спутниками для разведки США
    SpaceX отправила в космос ракету со спутниками для разведки США
    @ NASA/Gobal Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская компания SpaceX осуществила запуск носителя Falcon 9, который доставил на орбиту Земли спутники для задач Национального управления военно-космической разведки США.

    Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии в 05.29 по местному времени (15.29 мск), передает ТАСС.

    Миссия проходила под номером NROL-145 и предназначалась для нужд Национального управления военно-космической разведки США.

    Это третий подобный запуск за последние десять дней – ранее миссии NROL-192 и NROL-174 провели 12 и 16 апреля соответственно.

    Все подробности и параметры спутников остаются засекреченными, информация о типах аппаратов и их назначении традиционно не разглашается.

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    21 апреля 2025, 02:19 • Новости дня
    Глава Пентагона рассекретил удары по Йемену в семейном чате

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр обороны США Пит Хегсет отправлял секретную информацию о графиках авиаударов по Йемену в мессенджере Signal, где среди участников были его жена, брат и адвокат.

    Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Пит Хегсет, возглавляющий Пентагон, 15 марта публиковал через мессенджер Signal график полетов истребителей F/A-18 Hornet, наносивших удары по позициям хуситов в Йемене. В чат, созданный лично министром обороны, были добавлены его супруга Дженнифер, не имеющая отношения к военному ведомству, а также брат Фил и адвокат Тим Парлаторе, работающие в Пентагоне, и еще около десятка близких лиц, включая двух чиновников, отстраненных за причастность к утечкам.

    По информации NYT, чат назывался «Оборона | командное совещание» и функционировал с личного телефона Хегсета, а не по служебным каналам. В нем обсуждались не только организационные вопросы, но и детали военных операций. Ранее скандал вызвал другой чат с участием высокопоставленных чиновников и журналиста Джеффри Голдберга, когда в нем также появились сведения о планах ударов по Йемену.

    По словам Голдберга, 15 марта в чате были опубликованы сведения о предстоящих авианалетах и предполагаемых сроках операции, что совпало по времени с первыми сообщениями о бомбардировках. В апреле аппарат генерального инспектора Пентагона начал проверку по факту утечки информации через Signal с целью выяснить, насколько министр обороны и сотрудники соблюдали регламенты применения коммерческих мессенджеров для служебных обсуждений.

    В политических кругах США утечка через Signal была названа серьезной ошибкой администрации Трампа. В Конгрессе прозвучали требования об увольнении ряда представителей президентской команды, включая Майка Уолтца – помощника президента по нацбезопасности, фигурирующего в скандальном чате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет приводил жену на встречи с иностранными военными коллегами, где обсуждалась секретная информация, что вызвало удивление у некоторых участников; Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными о графиках поставок оружия и численности украинских войск; национальный советник по безопасности президента США Майкл Уолтц признал вину за утечку из чата Signal, но заявил, что никаких секретных данных распространено не было.

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    21 апреля 2025, 23:40 • Новости дня
    Трамп объявил о намерении посетить похороны папы Франциска

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп сообщил о планах вместе с супругой прибыть в Ватикан на церемонию прощания с папой Франциском, скончавшимся 21 апреля.

    Как передает ТАСС, президент США Дональд Трамп заявил, что он вместе с Меланией Трамп намерен принять участие в похоронах Папы Франциска в Риме. В своей публикации в социальной сети Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я поедем на похороны Папы Франциска в Риме».

    Ранее издание The New York Post со ссылкой на источники, знакомые с графиком американского лидера, указало, что Трамп планирует присутствовать на церемонии прощания с понтификом в Ватикане. Еще недавно Трамп не мог дать однозначный ответ журналистам о своем возможном участии в похоронах.

    Папа Франциск возглавлял Римско-католическую церковь с 2013 года, после того как его предшественник Бенедикт XVI ушел в отставку. Франциск умер 21 апреля на 89-м году жизни, церемония прощания должна пройти в соборе Святого Петра. Дата похорон будет определена на собрании кардиналов во вторник, ожидается, что они состоятся между четвертым и шестым днем после смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотни паломников из разных стран собрались в Ватикане для участия в церемонии прощания и молебне за Папу Франциска, власти России выразили глубокие соболезнования католическому миру, отметив вклад понтифика в укрепление мира и диалога между странами, а согласно ватиканским правилам погребение Папы Франциска может пройти в церкви Санта-Мария-Маджоре на четвертый-шестой день после его смерти.

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    21 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Депутат Рады: США выдвинули Киеву ультиматум по перемирию и недрам

    Депутат Рады Дубинский заявил об ультиматуме США к Киеву по срокам перемирия

    Tекст: Вера Басилая

    США поставила перед Киевом жесткое требование согласовать условия перемирия и договор по недрам до 1 мая, одним из которых называют возможную отставку Владимира Зеленского, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, встреча главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака с американской стороной в Париже прошла в крайне жесткой атмосфере, передает РИА «Новости».

    «Позиция США – или вы слушаете, что мы говорим, или у вас нет шансов», – заявил Дубинский.

    Он сообщил, что Зеленский не был приглашен на переговоры в Париже, поскольку, по словам депутата, неприятен США.

    Дубинский подчеркнул, что Вашингтон требует принятия всех решений за неделю и согласия до 1 мая на условия России по перемирию, одним из которых якобы является отставка Зеленского.

    США заявили Киеву о необходимости уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса и выразили готовность признать Крым российским.

    Вашингтон также рассматривает возможность предоставления нейтрального статуса территориям вокруг Запорожской АЭС с передачей контроля над ними США.

    Президент США отметил шансы на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и возможные экономические выгоды для обеих сторон.

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей.

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    19 апреля 2025, 19:04 • Новости дня
    Стало известно о планах США провести новую встречу с Россией по Украине

    CNN: США планируют провести новую встречу Уиткоффа с представителями России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями, сообщили СМИ.

    Как передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, эта встреча призвана согласовать позиции Москвы и Вашингтона по возможному мирному соглашению в отношении украинского конфликта, пишет РИА «Новости».

    По имеющейся информации, одновременно в Лондоне пройдет встреча представителей США, Европы и Киева. Основная цель переговоров – обсуждение потенциального варианта сделки по урегулированию ситуации на Украине, который, как отмечается, может предполагать признание Крыма российским со стороны американских властей.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    21 апреля 2025, 02:41 • Новости дня
    Демократы проигнорировали Байдена в пасхальном поздравлении

    Fox News сообщил о публикации поздравления демократов с Пасхой без фото Байдена и комментариев партии

    Tекст: Денис Тельманов

    Поздравление с Пасхой от американских демократов сопровождалось снимками бывших президентов, но без участия Джо Байдена, что вызвало обсуждение в СМИ.

    Как сообщает телеканал Fox News, официальный аккаунт Демократической партии США в социальной сети X опубликовал пасхальное поздравление с архивными фотографиями президентов-демократов, среди которых не оказалось бывшего лидера Джо Байдена. На опубликованных снимках были запечатлены Барак Обама, Билл Клинтон, Джимми Картер и Джон Кеннеди с семьями во время празднования Пасхи во время их президентских сроков, передает ТАСС.

    Консервативные критики обратили внимание на отсутствие Байдена в публикации. По информации справочного центра X, пользователи могут размещать только до четырех снимков одновременно, что, по версии телеканала, могло повлиять на выбор изображений.

    Позднее в аккаунтах демократов в Facebook и Instagram появились фотографии Джо и Джилл Байден с пасхальным зайцем. Таким образом, в этих соцсетях присутствовали снимки всех пяти президентов-демократов в хронологическом порядке.

    Fox News отмечает, что Национальный комитет Демократической партии отказался комментировать ситуацию. Ранее газета Hill писала, что представители партии хотели бы, чтобы Байден и его супруга реже появлялись на публике из-за недовольства среди однопартийцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Джо Байден запросил 300 тыс. долларов за выступление, однако желающих оказалось немного, он также провел закрытую встречу с группой студентов Гарвардской школы Кеннеди по приглашению бывшего помощника Майка Донилона, а сторонники Демпартии после его первого публичного выступления после ухода из Белого дома вновь испытывают разочарование, отмечая, что Байден не является лидером ни на национальном, ни на партийном уровне.

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    21 апреля 2025, 03:03 • Новости дня
    Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

    В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вновь подчеркнули стремление к полному прекращению боевых действий на Украине, отметив надежду на возможность продления перемирия, срок которого истек 21 апреля.

    Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

    «Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

    Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.

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    20 апреля 2025, 22:51 • Новости дня
    DHL отменил посылки стоимостью свыше 800 долларов частным клиентам в США

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий концерн DHL объявил о временной приостановке доставки посылок стоимостью выше 800 долларов в США для частных лиц в связи с изменениями в американском таможенном законодательстве.

    По информации, опубликованной в пресс-релизе компании и переданной РИА «Новости», DHL с 21 апреля 2025 года больше не принимает к отправке посылки в США для частных лиц, если их заявленная стоимость превышает 800 долларов. В компании уточнили, что решение является временным и связано с новыми требованиями американских таможенных органов.

    Теперь с 5 апреля 2025 года все отправления в США, стоимость которых выше 800 долларов, подлежат обязательной формальной таможенной процедуре оформления. Ранее аналогичная процедура требовалась только для посылок дороже 2,5 тысячи долларов. В DHL подчеркнули, что новые правила существенно увеличили объем работы и нагрузку на логистику, поэтому компании нужно изменить внутренние процессы и перераспределить ресурсы.

    Поставки товаров для бизнеса стоимостью выше 800 долларов, отправляемые американским компаниям, приостановка не коснется, однако возможны задержки. В DHL отметили: «Это временная мера, и мы будем делиться обновлениями по мере развития ситуации».

    Американские власти ужесточили таможенные требования на фоне введения новых пошлин. 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о применении «взаимных» импортных пошлин в размере 10 процентов.

    Для ряда стран с 9 апреля были введены повышенные ставки, рассчитанные исходя из торгового дефицита, но позднее почти для всех, кроме Китая, были возвращены базовые пошлины на 90 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более трети немецких компаний в этом году намерены сократить рабочие места, а компания Ford временно отказалась от экспорта ряда своих автомобилей в Китай из-за повышения китайских пошлин.

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    21 апреля 2025, 01:20 • Новости дня
    При авиаударах ВВС США по Сане погибли 12 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате авиаударов, нанесенных американскими военными по рынку в районе Фарва столицы Йемена, сообщается о гибели 12 и ранении 30 человек.

    Минздрав йеменского правительства хуситов заявил о гибели двенадцати человек и ранении тридцати при авиаударах ВВС США по Сане. Атаки были совершены по району Фарва, где расположен крупный рынок, передает ТАСС.

    По информации канала Al Masirah, подконтрольного движению «Ансар Аллах», число жертв может возрасти, так как данные о пострадавших продолжают поступать.

    В сообщениях отмечается, что район Фарва находится под контролем хуситов, а атака произошла в дневное время, когда на рынке было много людей. Информация о разрушениях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы из движения «Ансар Алла» нанесли удары беспилотниками по авианосцам ВМС США Harry Truman и Carl Vinson, в то время как ракетный удар США по порту Рас Иса в Йемене привёл к гибели по меньшей мере 38 человек и ранил 102, а американские военные уничтожили порт Рас-Иса, контролируемый хуситами, в результате чего погибли 13 человек.

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