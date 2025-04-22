В Кремле пообещали проинформировать о новом визите Уиткоффа

Песков пообещал проинформировать о новом визите Уиткоффа в Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Кремль предоставит подробности визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если он состоится, передает ТАСС.

На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем». Других деталей относительно времени или целей возможной встречи Песков не раскрыл.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и отметил возможные экономические выгоды для обеих сторон, администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

Напомним, ранее в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.