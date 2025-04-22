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В Кремле пообещали проинформировать о новом визите Уиткоффа
Песков пообещал проинформировать о новом визите Уиткоффа в Россию
Дата визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Россию пока не раскрывается, и информация будет обнародована только после ее окончательного согласования.
Кремль предоставит подробности визита в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, если он состоится, передает ТАСС.
На брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул: «Когда этот визит состоится, мы вас традиционно проинформируем». Других деталей относительно времени или целей возможной встречи Песков не раскрыл.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о шансах на достижение соглашения между Россией и Украиной в ближайшие дни и отметил возможные экономические выгоды для обеих сторон, администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями.
Напомним, ранее в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.