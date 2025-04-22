Стало известно о цене самого дорогого номера на ПМЭФ

Самый дорогой номер на ПМЭФ оценили в 1,114 млн рублей за ночь

Tекст: Денис Тельманов

Проживание по специальным тарифам в гостиницах от Росконгресса для участников Петербургского международного экономического форума в 2025 году обойдется минимум в 8,9 тыс. рублей за ночь, передает РИА «Новости». Самый доступный тариф предусматривает одноместное размещение в студии с кухней, обеденной зоной и ванной комнатой. За двухместное размещение в тех же апартаментах цена составит 9,8 тыс. рублей за ночь.



Самый дорогой номер из списка, предоставленного Росконгрессом, стоит 1,114 млн рублей за ночь при одноместном размещении. За эти деньги участник получает жилплощадь площадью не менее 106 квадратных метров, джакузи, гидромассажный душ и полный пакет люксовых услуг. При размещении вдвоем цена повышается до 1,117 млн рублей за ночь.

В отделе бронирования пояснили, что большинство отелей требует обязательный период бронирования на три-четыре дня, но в некоторых гостиницах доступны варианты на срок от одного до двух суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что компании из Европы и США проявляли интерес к Петербургскому международному экономическому форуму, но предпочитали не афишировать свое участие, а министр обороны Мексики получил приглашение на Парад Победы в Москве, и торгово-промышленная палата страны рассматривает возможность участия в ПМЭФ в июне.

