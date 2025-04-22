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Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России
В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.
Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.
Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.
В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.