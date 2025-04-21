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Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили после ограничения
Транспорт вновь пустили через Крымский мост после временного ограничения, которое было связано с объявленной на полуострове ракетной и авиационной опасностью.
О восстановлении движения автомобилей через Крымский мост сообщает РИА «Новости». Вечером 21 апреля в 21:56 по московскому времени движение по мосту было временно приостановлено, однако причины для введения ограничения официально не уточнялись.
В этот же период на Крымском полуострове была объявлена опасность, связанная с возможностью ракетного или авиационного удара. Ограничение движения продлилось около сорока минут, после чего транспортное сообщение по мосту было полностью восстановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым, Захарова также заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Фридрих Мерц поддерживает эскалацию конфликта на Украине, в том числе путем планирования поставок Киеву крылатых ракет Taurus.