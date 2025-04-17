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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграционная политика ждет нестандартных решений

    В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.

    16 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему Америка всегда будет воевать

    Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.

    5 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    21 комментарий
    17 апреля 2025, 21:52 • Новости дня

    Захарова назвала Германию «спонсором уничтожения славян»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым.

    В ходе брифинга Захарова назвала это заявление безумным и напомнила о бедственном положении украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

    Захарова подчеркнула, что подобные заявления делают Германию «одним из главных спонсоров продолжающегося конфликта, исторически поддерживающим уничтожение и бойню славян в регионе». По ее мнению, призывы к наступлению со стороны Германии являются безответственными и опасными.

    Спикер МИД также отметила, что без помощи немецких военнослужащих невозможно использование крылатых ракет, которые могут нанести удары по российским объектам. В случае атаки на Крымский мост, как это предложил Мерц, Россия будет расценивать это как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне киевского режима. Это может иметь серьезные последствия для ФРГ, добавила Захарова.

    Она отметила, что киевский режим не является самостоятельной стороной, а лишь инструментом в западной манипуляции, что еще больше усугубляет ответственность стран, поддерживающих такие призывы.

    Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Александр Рар отметил, что Мерц критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма.

    17 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall Паппергер указал на бесполезность поставок Taurus Киеву

    Глава Rheinmetall указал на бесполезность поставок Taurus Киеву
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте, но классические артиллерийские снаряды способны повлиять на ход военных действий, заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер.

    Паппергер в интервью газете Handelsblatt выразил сомнение в способности ракет Taurus изменить ситуацию в текущем конфликте на Украине. Он отметил, что у Украины уже есть крылатые ракеты с аналогичной дальностью полета, поэтому поставки ракет Taurus не смогут кардинально повлиять на исход военных действий, передает ТАСС.

    По его словам, основное влияние на ход боевых действий оказывают классические артиллерийские снаряды, именно они способны переломить ситуацию, а не крылатые ракеты. Он отметил, что в конфликте важна масса и объем артиллерии, которые могут оказать решающее воздействие на фронте.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 16:22 • Новости дня
    Захарова предупредила о последствиях удара Taurus по российским объектам

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование ракет Taurus по российским объектам будет считаться участием Германии в конфликте на стороне Киева.

    На брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар по российским объектам с использованием крылатых ракет Taurus будет рассматриваться как прямое участие Германии в конфликте.

    Как передает ТАСС, Захарова подчеркнула, что такой шаг потребует непосредственного участия военнослужащих бундесвера, а целью может стать Крымский мост.

    Захарова отметила, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил об использовании этих ракет против российских объектов критически важной транспортной инфраструктуры, что вызовет серьезные последствия для Германии. Дипломат добавила, что Германия окажется вовлеченной в боевые действия на стороне киевского режима, если решится на применение ракет.

    Ранее лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования с партнерами в Евросоюзе.

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подтвердила намерение обсудить инициативу Германии по поставкам ракет Taurus Украине.

    Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш выразил уверенность, что Германия не станет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus из-за опасений эскалации конфликта.

    Кремль обвинил Мерца в поддержке эскалации на Украине.

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    17 апреля 2025, 14:22 • Видео
    Кто у Трампа больше всех не любит Россию

    В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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    17 апреля 2025, 18:30 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Полянский: Россия запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила закрытые консультации Совета Безопасности ООН для обсуждения итогов 30-дневного моратория на удары по энергетическим объектам России и Украины, сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Консультации запланированы на 16.30 по нью-йоркскому времени (23.30 мск) 17 апреля и будут проходить без присутствия представителей Украины, сообщил Полянский в Telegram-канале.

    Он отметил, что после завершения консультаций Россия планирует выступить с заявлением для прессы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

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    17 апреля 2025, 17:14 • Новости дня
    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было

    Песков заявил об отсутствии новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике

    Песков: Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новых указаний по мораторию на удары по энергетическим объектам от Владимира Путина пока не поступало.

    «Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», – отметил Песков, передает ТАСС.

    Действующий мораторий на удары по энергетическим объектам был объявлен 18 марта на срок 30 дней, это означает, что его действие истекает 17 апреля.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что киевские власти продолжают игнорировать мораторий на удары по энергетическим объектам, было совершено более 80 атак на объекты топливно-энергетического комплекса России.

    Песков сообщал, что решения об окончании моратория на удары по энергетике пока нет.

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    17 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    МИД заявил об ответственности Зеленского в ударе по командованию ВСУ в Сумах

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за удар ВС РФ по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах.

    Захарова заявила о прямой ответственности Зеленского за удар, нанесенный ВС России по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах, передает ТАСС.

    По ее словам, Зеленский оказался под давлением фактов и был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, что фактически подтверждает выдвинутые против него обвинения.

    Захарова считает, что таким образом Зеленский пытался переложить вину за инцидент на Артюха, называя это «очередным страшным военным преступлением, направленным против собственных граждан».

    Дипломат также напомнила Зеленскому его же прошлые слова: «не лох», отметив, что ответственность за произошедшее лежит на нем.

    Ранее ВС России ударами уничтожили более 60 военнослужащих ВСУ в Сумах, в том числе бывшего заместителя командира артиллерийской бригады ВСУ Юрия Юлу, который был ликвидирован в результате ракетного удара.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на объекте в Сумах, пораженном ударом, прошла «сходка» украинских и западных военачальников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удар ВС России по собранию украинских военных в Сумах вызвал шквал критики в адрес руководства ВСУ.

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    17 апреля 2025, 10:03 • Новости дня
    Партия Мерца ослабила бойкот «Альтернативы для Германии»

    Politico: Партия Мерца готова уступить АдГ комитеты в бундестаге

    Партия Мерца ослабила бойкот «Альтернативы для Германии»
    @ IMAGO/Michael Bihlmayer/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия ХДС под руководством Фридриха Мерца готова к сотрудничеству с правыми, чтобы стабилизировать парламент в условиях нарастающего влияния «Альтернативы для Германии» (АдГ), сообщает Politico.

    После недавних выборов в Германии партия ХДС Мерца, победившая на них, смягчила свою позицию в отношении сотрудничества с крайне правыми силами, пишет Politico.

    Христианские демократы (ХДС), возглавляемые Фридрихом Мерцем, который вскоре может стать канцлером, изменили свое отношение к партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая набрала более 20% голосов и стала крупнейшей оппозиционной силой в бундестаге с 152 местами.

    Партия ХДС, вместе с социал-демократами (СДПГ), до сих пор избегала сотрудничества с АдГ, однако после успеха правых на выборах вопрос взаимодействия стал весьма актуальным. Бывший министр здравоохранения и представитель ХДС Йенс Спан заявил Bild, что АдГ следует рассматривать «как любую другую оппозиционную партию». Он подчеркнул, что их успех на выборах свидетельствует о том, что избиратели хотят донести важное сообщение.

    Тем не менее не все в ХДС согласны с новой политикой. Некоторые, такие как Родерих Кизеветтер, все еще считают АдГ угрозой для безопасности Германии. Он заявил, что депутаты АдГ не должны занимать места в комитетах, контролирующих разведывательные службы. В свою очередь, представители СДПГ также выразили обеспокоенность, заявляя, что АдГ не является обычной партией и демократические институты должны быть защищены от ее влияния.

    Переговоры по назначению председателей комитетов продолжаются и ожидается, что они завершатся после 6 мая, когда Мерц, скорее всего, будет приведен к присяге. Эта ситуация подчеркивает изменения в политическом ландшафте Германии и необходимость пересмотра стратегий взаимодействия с различными политическими силами.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» показала лучший результат, чем ХДС/ХСС, получив 25% поддержки избирателей, в то время как ХДС/ХСС потеряли пять процентных пунктов.

    Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократическая партия Германии договорились о создании правящей коалиции в бундестаге.

    Политолог Александр Рар заявил, что Мерц ради поста канцлера Германии пойдет на большие жертвы.

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    17 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    Кадыров присоединился к переговорам Путина и эмира Катара в Москве
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Чечни Рамзан Кадыров участвует в переговорах президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима Аль Тани в Кремле.

    В состав российской делегации также вошли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что на переговорах планируется обсуждение широкого круга вопросов, в том числе украинской и ближневосточной проблем.

    Напомним, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, его борт приземлился во Внуково-2.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Катар является добрым и важным партнером для России.

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    17 апреля 2025, 16:46 • Новости дня
    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области

    Путин присвоил звание Героя России врачу Владимиру Харлану из Херсонской области

    Звание Героя России присвоено главврачу Алешковской больницы в Херсонской области
    @ t.me/SALDO_VGA

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главному врачу Алешковской больницы в Херсонской области Владимиру Харлану.

    Указом президента России Владимира Путина № 226 звание Героя России присвоено главному врачу Алешковской центральной районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    «За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу», – говорится в указе.

    В декабре 2024 года ВСУ нанесли удар по кабинету главного врача Алешкинской центральной районной больницы, расположенной в Херсонской области. В результате атаки руководитель медучреждения получил тяжелые ранения, а его заместитель погиб на месте.

    Первое покушение на главного врача ЦРБ в Алешках произошло 23 сентября: тогда украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился врач Харлан. При этом погибла его супруга, а сам врач и его водитель были ранены.


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    17 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана»
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России принял решение приостановить запрет на деятельность движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Это решение было принято в ходе закрытого заседания суда, передает РИА «Новости». Судья Олег Нефедов огласил решение, удовлетворив административное исковое заявление Генеральной прокуратуры России. Решение вступает в силу немедленно.

    Ранее представитель правительства талибов Забихулла Муджахид заявил, что «Талибан» считает правовые действия по снятию запрета на свою деятельность в России важным шагом для укрепления отношений между странами.

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    17 апреля 2025, 15:28 • Новости дня
    Ушаков: Моди пока не ответил на приглашение в Москву на 9 Мая

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди получил приглашение посетить Москву на празднование 9 Мая, но пока не ответил на него, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «На 9 Мая премьер приглашен, но пока мы не получили ответ», – подчеркнул Ушаков, передает ТАСС.

    Ушаков также отметил, что президент России Владимир Путин планирует нанести визит в Индию. «В этом году наша очередь нанести визит в Индию. Об этом мы говорим», – добавил дипломат.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил журналистам, что Москва ожидает визит премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая.

    Индия сообщила о возможности визита министра обороны на парад Победы в Москве.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто приедет в Москву на парад Победы в 2025 году.

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    16 апреля 2025, 22:59 • Новости дня
    Жители Германии спели «Катюшу» для посла России

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкие активисты спели «Катюшу» для посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили СМИ.

    Жители Германии исполнили песню после торжественного мероприятия на Зееловских высотах, передает «Sputnik Беларусь».

    Сражение за Зееловские высоты проходило с 16 по 19 апреля 1945 года и было частью советской Берлинской наступательной операции.

    Напомним, Нечаев подчеркнул, что российское посольство готово взаимодействовать с новым правительством Германии и будет оценивать его по конкретным действиям, а не по предвыборной риторике.

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    17 апреля 2025, 07:14 • Новости дня
    В России создали уникальный препарат от рака

    Девятый арбитражный суд подтвердил создание в России лекарства от рака без аналогов

    Tекст: Александра Юдина

    Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата от рака, который не имеет аналогов в мире. Российский препарат «Афотид» для лечения рака, не имеющий аналогов, проходит клинические испытания в семи центрах.

    Документы, поступившие в распоряжение суда, свидетельствуют, что «Афотид» уже используется на добровольцах, а его безопасность подтверждена документами, передает РИА «Новости».

    Суд рассмотрел апелляционную жалобу и учел, что в результате исполнения контракта был разработан препарат, позволяющий лечить онкологические заболевания на любой стадии. Клинические исследования «Афотида» разрешены в семи клинических центрах России.

    Минпромторг подал иск против ООО «Лина М» из Королева с требованием расторгнуть госконтракт на сумму 150 млн рублей, заключенный в 2014 году для разработки инновационного лекарственного средства.

    Ведомство также требует взыскать 117 млн рублей неотработанного аванса и более 80 млн рублей процентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, онковакцина, разработанная ФМБА для борьбы с колоректальным раком, может начать применяться на пациентах уже в текущем году благодаря новому закону о персонализированных препаратах.

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    17 апреля 2025, 19:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана передал Путину послание от Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи вручил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    На встрече с российским лидером Арагчи подчеркнул важность укрепления и расширения сотрудничества между двумя странами на всех уровнях, сообщил МИД Ирана в Telegram-канале, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин в четверг провел встречу с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

    До этого российский лидер встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

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    17 апреля 2025, 11:28 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал экономические сценарии «мягкой посадки» и «шока» в России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская экономика находится на распутье между сценарием разумной достаточности и жестким кризисом, что связано с замедлением инфляции и возможными изменениями ключевой ставки, считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах.

    По его словам, экономика России находится между двумя вероятными сценариями. Первый сценарий предполагает замедление инфляции до 6,5-7% к концу года и снижение ключевой ставки до 18-19% к декабрю, передает ТАСС.

    Табах добавил, что высокие процентные ставки дорого обходятся бюджету.

    Также эксперт отметил, что если экономика замедлится слишком быстро или санкционное давление ослабнет, возможно более резкое снижение ставки до 16% при инфляции около 6%.

    Однако, если бюджетные расходы существенно возрастут, инфляция получит новый импульс, что уже наблюдалось в последние годы.

    Второй сценарий, согласно Табаху, предполагает увеличение ставок и сильный спад экономической активности. Этот сценарий предполагает удержание ключевой ставки на уровне 21% до конца года.

    Он подчеркнул, что в жестком сценарии экономический рост будет почти нулевым, а в не приоритетных отраслях – отрицательным.

    При жестком сценарии финансовый рынок окажется под давлением, но будет стимулировано увеличение сбережений.

    Спад в отдельных секторах приведет к снижению спроса на рынке труда, однако рост безработицы будет номинальным из-за демографических условий.

    Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила о «мягкой посадке» российской экономики.

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    17 апреля 2025, 10:31 • Новости дня
    Профессор Милюков допустил подмену останков Романовых прахом предков из Англии

    Профессор Милюков: Останки Романовых могли подменить прахом предков из Англии

    Tекст: Ирма Каплан

    Останки царской семьи Романовых, казненных большевиками в 1918 году, могли подменить прахом их предков из Англии, чтобы подтвердить принадлежность к царской семье, считает бывший следователь МВД и профессор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков.

    Предположение о фальсификации останков царской семьи допустил бывший следователь МВД и профессор кафедры уголовного права РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Милюков, который в беседе с «Лентой.ру» заявил, что после казни Николая II с семьей в 1918 году их останки могли уничтожить, а общественности представили прах предков Романовых из Англии.

    Милюков пояснил, что для подтверждения связи представленных останков с царской семьей могли использовать прах некоторых потомков династии Виндзоров с кладбища в Англии.

    «Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье», – сказал он.

    Потому, считает профессор, Русская православная церковь все еще не признает подлинность захороненного в Петропавловском соборе праха якобы царской семьи.

    Останки семьи Романовых в 1979 году обнаружили геолог Александр Авдонин и сценарист Гелий Рябов в Поросенковом логу. В 1991 году их повторно эксгумировали, а в 1998 году захоронили в Петропавловском соборе. РПЦ и ряд экспертов высказывают сомнения в их подлинности, утверждая, что царскую семью уничтожили в одной из заброшенных шахт в Ганиной яме.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, житель Кемеровского района Кузбасса обратился в суд с заявлением о признании его потомком великого князя Михаила Романова и потребовал проведения генетической экспертизы.

    При этом в конце 2021 года в городе Инвернесс (Калифорния, США) в возрасте 98 лет умер старейший из потомков династии Романовых князь Андрей Андреевич, который являлся праправнуком российского императора Николая I и императрицы Александры Федоровны.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Кто у Трампа больше всех не любит Россию

      В окружении президента США Дональда Трампа раскол по русскому вопросу. Одни приближенные вроде спецпредставителя Стива Уиткоффа настаивают на продолжении диалога. Но есть и «ястребы», которые считают, что Трампу пора начать шантажировать Москву и ввести новые санкции. Кто эти люди?

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      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

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      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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