Tекст: Валерия Городецкая

В ходе брифинга Захарова назвала это заявление безумным и напомнила о бедственном положении украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.

Захарова подчеркнула, что подобные заявления делают Германию «одним из главных спонсоров продолжающегося конфликта, исторически поддерживающим уничтожение и бойню славян в регионе». По ее мнению, призывы к наступлению со стороны Германии являются безответственными и опасными.

Спикер МИД также отметила, что без помощи немецких военнослужащих невозможно использование крылатых ракет, которые могут нанести удары по российским объектам. В случае атаки на Крымский мост, как это предложил Мерц, Россия будет расценивать это как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне киевского режима. Это может иметь серьезные последствия для ФРГ, добавила Захарова.

Она отметила, что киевский режим не является самостоятельной стороной, а лишь инструментом в западной манипуляции, что еще больше усугубляет ответственность стран, поддерживающих такие призывы.

Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Александр Рар отметил, что Мерц критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма.