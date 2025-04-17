В вопросе о мигрантах Россия столкнулась с задачей, для которой не просматривается исторического опыта решений. Применительно к миграционному потоку из стран Центральной Азии прежние подходы ассимиляции могут оказаться неприменимыми.16 комментариев
Захарова назвала Германию «спонсором уничтожения славян»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявление вероятного будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости наступления ВСУ на Крым.
В ходе брифинга Захарова назвала это заявление безумным и напомнила о бедственном положении украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале дипломата.
Захарова подчеркнула, что подобные заявления делают Германию «одним из главных спонсоров продолжающегося конфликта, исторически поддерживающим уничтожение и бойню славян в регионе». По ее мнению, призывы к наступлению со стороны Германии являются безответственными и опасными.
Спикер МИД также отметила, что без помощи немецких военнослужащих невозможно использование крылатых ракет, которые могут нанести удары по российским объектам. В случае атаки на Крымский мост, как это предложил Мерц, Россия будет расценивать это как прямое участие Германии в боевых действиях на стороне киевского режима. Это может иметь серьезные последствия для ФРГ, добавила Захарова.
Она отметила, что киевский режим не является самостоятельной стороной, а лишь инструментом в западной манипуляции, что еще больше усугубляет ответственность стран, поддерживающих такие призывы.
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Александр Рар отметил, что Мерц критикует ВСУ за оборонительный характер действий, напрямую призывая к прорыву в сторону Крыма.