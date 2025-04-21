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Осужденного за клевету на отца Богомаза блогера арестовали за реабилитацию нацизма
Советский райсуд Брянска отправил блогера Сергея Маслова, ранее осужденного за клевету на отца брянского губернатора Александра Богомаза, под стражу по делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Маслову, предъявлены обвинения по статьям о клевете и реабилитации нацизма, передает ТАСС.
В апреле 2021 года Маслов получил штраф в размере 1 млн рублей по делу о клевете на фронтовика, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. Суд установил, что блогер распространял слухи о том, что отец главы региона якобы сотрудничал с немецкой контрразведкой во время Великой Отечественной войны.
В апреле 2024 года, по версии следствия, блогер вновь разместил ложные сведения, порочащие честь и достоинство отца главы региона, а также опубликовал материалы, унижающие достоинство ветеранов войны. Все это происходило, когда Маслов находился под подпиской о невыезде по предыдущим уголовным делам.
«Учитывая, что в период применения к Маслову меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении он дважды нарушил указанную меру пресечения, суд постановил изменить меру пресечения на заключение под стражу по 30 мая 2025 года», – говорится в сообщении суда.
В 2024 году уроженца Башкортостана осудили на год принудительных работ за оскорбление монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, его признали виновным в реабилитации нацизма.