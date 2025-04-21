Осужденного за клевету на отца Богомаза блогера арестовали за реабилитацию нацизма

Tекст: Алексей Дегтярев

Маслову, предъявлены обвинения по статьям о клевете и реабилитации нацизма, передает ТАСС.

В апреле 2021 года Маслов получил штраф в размере 1 млн рублей по делу о клевете на фронтовика, отца губернатора Брянской области Александра Богомаза. Суд установил, что блогер распространял слухи о том, что отец главы региона якобы сотрудничал с немецкой контрразведкой во время Великой Отечественной войны.

В апреле 2024 года, по версии следствия, блогер вновь разместил ложные сведения, порочащие честь и достоинство отца главы региона, а также опубликовал материалы, унижающие достоинство ветеранов войны. Все это происходило, когда Маслов находился под подпиской о невыезде по предыдущим уголовным делам.

«Учитывая, что в период применения к Маслову меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении он дважды нарушил указанную меру пресечения, суд постановил изменить меру пресечения на заключение под стражу по 30 мая 2025 года», – говорится в сообщении суда.

В 2024 году уроженца Башкортостана осудили на год принудительных работ за оскорбление монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, его признали виновным в реабилитации нацизма.