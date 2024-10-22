Зачем Украине так нужно приглашение в НАТО, которое не дает никаких гарантий и является актом политическим? Вероятно, Зеленский и Ермак рассчитывают, что данное приглашение не позволит великим державам (России, Китаю, США) решать судьбу Украины без учета мнения майданных политиков. Ну и укрепит моральный дух разлагающейся страны.0 комментариев
Жителя Башкирии осудили за призыв «прикрыть» монумент «Родина-мать зовет!»
Уроженца Башкортостана осудили на год принудительных работ за оскорбление монумента «Родина-мать зовет!» в Волгограде, его признали виновным в реабилитации нацизма из-за видеозаписи с требованием изменить скульптуру.
Мужчина записал видеообращение, в котором предложил провести реконструкцию монумента для «закрытия срамных мест», передает РИА «Новости».
В прокуратуре региона пояснили, что обвиняемого приговорили к году принудительных работ с удержанием 10% от заработка в пользу государства. Кроме того, ему запрещено на два года заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в социальных и электронных сетях.
В июле прошлого года в Волгограде завели уголовное дело против девушки из Самары за осквернение памятника «Родина-мать» из-за видео, на котором она выбрала ракурс, будто дотягивается до груди монумента. Ее приговорили к 10 месяцам принудительных работ.