Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Вынесен приговор «трогавшей» грудь монумента «Родина-мать» россиянке
Волгоградский областной суд вынес приговор в отношении жительницы Самары, обвиняемой в реабилитации нацизма из-за видео на фоне монумента «Родина-мать» в Волгограде.
Девушке назначено наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, также ей запрещено делать публикации в интернете в течение двух лет, передает RT.
В июле прошлого года в Волгограде против девушки завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать». Она сняла видео, выбрав ракурс, будто дотягивается до груди монумента, трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.