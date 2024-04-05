Вынесен приговор «трогавшей» грудь монумента «Родина-мать» россиянке

Tекст: Валерия Городецкая

Девушке назначено наказание в виде десяти месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, также ей запрещено делать публикации в интернете в течение двух лет, передает RT.

В июле прошлого года в Волгограде против девушки завели уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать». Она сняла видео, выбрав ракурс, будто дотягивается до груди монумента, трогает ее пальцем и напевает веселую мелодию.