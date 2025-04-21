Суды в России осудили почти 2 тыс. нарушителей за незаконную рыбалку

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», статистика Судебного департамента при Верховном суде зафиксировала в 2024 году 1953 осужденных за незаконную рыбалку. Среди них ни одной женщины, все подсудимые – мужчины. В соответствии с Уголовным кодексом, наказания предусмотрены за ловлю рыбы в запрещенных местах, в заповедниках или при использовании запрещенных средств, таких как взрывчатка, химикаты и электричество.

Согласно официальным данным, 44 человека были приговорены к отбыванию наказания в колониях, 617 получили условные сроки, а 356 оштрафованы. Общая сумма штрафов по этим делам превысила 24 миллиона рублей. В отчете уточняется, что ни одна женщина не была привлечена к ответственности по статье 256 УК РФ.

Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год осуждены 4733 человека. Из них 251 человек получил реальные сроки в колонии, около двух тысяч – условные сроки, и общая сумма штрафов составила более 127 миллионов рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, против владельца платного пруда во Владимирской области возбудили уголовное дело за убийство подростка, который рыбачил без разрешения, пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову о действующем запрете на вылов щуки до двадцать девятого февраля, а актер Сергей Безруков вызвал подозрения в нарушении запрета на рыбалку с моторной лодки, опубликовав фото с рыбалки на Дону.