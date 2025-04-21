Аэропорт Нелькана временно закрыли из-за размокания полосы

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», администрация аэропорта Нелькана объявила о временном закрытии с 08:00 до 17:00 по местному времени из-за размокания грунтовой взлетно-посадочной полосы. В пресс-службе воздушной гавани уточнили: «Аэропорт Нелькана закрыт с 08:00 (1:00 мск) до 17:00 (10:00 мск) для приема и отправления воздушных судов. Причина – размокание грунтовой ВПП».



В связи с этим несколько рейсов по маршрутам Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Нелькан и Хабаровск – Аян – Нелькан, а также в обратном направлении, были перенесены. Представители авиакомпании «Хабаровские авиалинии» заявили, что подробная информация о новом времени вылета из Хабаровска будет предоставлена утром во вторник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Гагарин в Саратове в 7.50 сняли ранее введённые ограничения на прием и выпуск воздушных судов, во Владикавказе и Грозном временно ввели аналогичные ограничения, а в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля ограничения на прием и выпуск самолетов ранее сняли.