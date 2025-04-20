Пожарные ликвидировали открытое горение на острове в Астраханской области

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, пожарные объявили о ликвидации открытого горения на острове Городской в 22:05 по местному времени (21:05 мск).

«В 22:05 (21:05 мск – прим. ТАСС) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения»,– сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание началось в первой половине дня и быстро распространилось, охватив фронт протяженностью полторы тысячи метров. К вечеру огонь удалось локализовать, окончательно справиться с открытым пламенем смогли только поздно вечером. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице во второй половине дня в воскресенье началось возгорание в грузинском ресторане на Пятницкой улице, в частном доме в поселке Василовка Челябинской области ночью произошёл пожар, унесший жизни четверых детей, а семерых жильцов, в том числе двоих детей, вывели из горящей квартиры и с верхних этажей жилого дома на востоке Москвы после возгорания личных вещей и мебели.