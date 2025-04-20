Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.2 комментария
Пожарные ликвидировали открытое горение на острове в Астраханской области
В Астраханской области удалось полностью потушить открытое горение, возникшее днем на острове Городской и охватившее территорию длиной полтора километра.
Как передает ТАСС, пожарные объявили о ликвидации открытого горения на острове Городской в 22:05 по местному времени (21:05 мск).
«В 22:05 (21:05 мск – прим. ТАСС) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения»,– сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание началось в первой половине дня и быстро распространилось, охватив фронт протяженностью полторы тысячи метров. К вечеру огонь удалось локализовать, окончательно справиться с открытым пламенем смогли только поздно вечером. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице во второй половине дня в воскресенье началось возгорание в грузинском ресторане на Пятницкой улице, в частном доме в поселке Василовка Челябинской области ночью произошёл пожар, унесший жизни четверых детей, а семерых жильцов, в том числе двоих детей, вывели из горящей квартиры и с верхних этажей жилого дома на востоке Москвы после возгорания личных вещей и мебели.