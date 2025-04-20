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    Сергей Худиев Сергей Худиев Празднование Пасхи – это возможность вернуться к своему Крещению

    Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Про Пасху мы помним всегда, даже если не помним

    На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Самоустранение США – новость для Киева много хуже, чем для Москвы

    Американцы всё еще рассчитывают на положительный результат по украинскому урегулированию. Интенсивность различных шагов и слов, видимо, означает, что активность за занавесом продолжается. Но ничего не гарантирует.

    13 комментариев
    20 апреля 2025, 14:51 • Новости дня

    NYT: США хотят закрыть посольства в ряде стран Африки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская администрация планирует радикальные изменения в структуре Госдепа, включая закрытие ряда посольств и ликвидацию управления по Африке, такой указ якобы подготовил президент США Дональд Трамп, пишет New York Times.

    Указ якобы планируется подписать на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Документ предусматривает закрытие дипломатических представительств в ряде африканских стран и масштабную реструктуризацию ведомства.

    Согласно проекту указа, Госдепартамент лишится управления, курирующего политику в странах Африки. На его месте появится офис специального посланника США по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности при Белом доме. Кроме того, под сокращение попадет бюро, занимающееся изменением климата, миграцией и правами человека.

    Ранее США закрыли службу «Ликвидации манипуляций информацией и иностранного вмешательства» для обеспечения свободы слова, несмотря на угрозы дезинформации из Китая и России, пишет французская газета Le Figaro.

    До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии центра Госдепа США по борьбе с зарубежной дезинформацией, который сам при этом обвинял Россию в «дезинформации и пропаганде».

    19 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    Депутат Шеремет ответил пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине

    В Госдуме ответили пословицей на слова Трампа о выходе из переговоров по Украине
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил президенту США Дональду Трампу не устраняться от переговорного процесса по Украине, процитировав русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж».

    Шеремет в ответ на заявления Трампа о возможном отстранении США от переговоров по Украине использовал русскую пословицу: «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Он подчеркнул, что президент США – опытный политик, который не должен «умывать руки и отходить в сторону» в ответственный момент, поскольку это будет признанием бессилия.

    Депутат заявил: «Трампу пора принудить режим Зеленского к миру и ввести против него персональные санкции. Сегодня именно Зеленский саботирует любые реальные мирные инициативы»,

    Шеремет добавил, что по его мнению, нынешнюю киевскую власть вырастил экс-президент США Джо Байден, и именно Вашингтон должен завершить конфликт, принудив Зеленского к заключению мира. Он отметил: «США пора угомонить нациста Зеленского. Если не хотите этого делать, то уйдите в сторону, это сделает Россия. У нас выбора нет, мы должны обеспечить безопасность своих границ и граждан».

    Ранее американский лидер заявил, что США выйдут из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать». В свою очередь, госсекретарь Марк Рубио ранее отметил, что Вашингтон оставит попытки выступить посредником, если в ближайшие дни не появятся явные возможности заключения сделки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    18 апреля 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    Трамп допустил выход США из процесса урегулирования украинского конфликта
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обозначил условия выхода американской стороны из переговоров по урегулированию конфликта и дал ответ на вопрос журналиста, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь Киеву в этом случае.

    По словам главы Белого дома, Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, если одна из сторон «начнет его саботировать», передает РИА «Новости».

    «Если по какой-то причине одна из двух сторон будет этому сильно мешать, мы просто скажем: «Вы глупцы, вы глупцы, вы ужасные люди», и мы просто бросим это. Но, надеюсь, нам не придется этого делать», — сказал он.

    На вопрос, прекратит ли Вашингтон оказывать военную помощь киевскому режиму, если Штаты выйдут из мирных переговоров, Трамп заявил, что не хочет об этом говорить, но верит, что удастся добиться урегулирования конфликта.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм относительно завершения конфликта на Украине и сообщил о подвижках в его урегулировании.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США предложили союзникам отказаться от обсуждения членства Украины в НАТО и оставить освобожденные территории под контролем России.

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    20 апреля 2025, 12:55 • Видео
    Американцы передумали ненавидеть Россию

    В 2025 году американцы заметно изменили свое мнение о России в лучшую сторону, свидетельствуют опросы общественного мнения. Более того, каждый третий американец теперь верит российским СМИ. Что это с ними?

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    17 апреля 2025, 23:00 • Новости дня
    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»

    Трамп выразил недовольство Зеленским и возложил вину за конфликт на Байдена

    Трамп раскритиковал Зеленского за «работу не лучшим образом»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о недовольстве работой Владимира Зеленского и подчеркнул, что вина за конфликт на Украине лежит на Джо Байдене, который не понимал ситуацию.

    Президент США выразил недовольство главой киевского режима. В ответ на вопросы журналистов, Трамп заявил, что недоволен всеми, кто вовлечен в украинский конфликт, передает ТАСС.

    Американский лидер отметил, что не уверен в ответственности Зеленского за начало конфликта на Украине, но выразил разочарование тем, что война началась. Трамп подчеркнул, что хотя и не винит Зеленского, считает, что тот «работал не самым лучшим образом». Он отметил, что он не является большим поклонником украинского лидера.

    Говоря о военной ситуации, Трамп напомнил, что Россия располагает значительной военной мощью.

    «Россия намного больше и сильнее в военном плане. Если вы умны, вы не ввязываетесь в такую войну», – подчеркнул Трамп.

    В своем заявлении он также обвинил Джо Байдена в непонимании ситуации, заявив, что тот не осознавал, что происходит.

    Президент США Дональд Трамп раскритиковал Зеленского за отсутствие у Украины ракет.

    Интервью Зеленского телеканалу CBS настолько возмутило Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский загнал мирную инициативу Трампа в тупик.

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    17 апреля 2025, 16:40 • Новости дня
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    SpaceX предложила США оформить подписку на технологии для ПРО «Золотой купол»
    @ Jaque Silva/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Компания SpaceX Илона Маска предложила правительству США реализовать проект системы ПРО «Золотой купол», чтобы быстрее развернуть спутниковую сеть для отслеживания ракет, передает Reuters.

    Компания SpaceX Илона Маска с двумя партнерами предложили американскому правительству  реализовать проект системы ПРО «Золотой купол» для защиты от ракетного удара, который президент Дональд Трамп называл «самой катастрофической угрозой» страны, передает Reuters, уточнив, что пользоваться системой Маск предложил по подписке.

    «Компания Маска сотрудничает с разработчиком программного обеспечения Palantir и производителем беспилотников Anduril в рамках тендера на создание ключевых частей «Золотого купола», что значительно повысило интерес со стороны растущей базы оборонных стартапов технологического сектора», – сказано в материале.

    По данным источников, представители трех компаний встречались с высшими должностными лицами администрации Трампа и Пентагона в последние недели, чтобы представить план, предполагающий запуск от 400 до 1000 спутников для отслеживания ракет, из которых 200 будут оснащены лазерами и ракетным оружием.

    При этом SpaceX не будет участвовать в вооружении спутников, занимаясь лишь обнаружением и отслеживанием ракет. Более того, компания предложила определить свою роль в «Золотом куполе» как «подписную службу», в рамках которой правительство будет платить за доступ к технологии, а не владеть системой напрямую.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, космическое командование США завершило разработку вариантов ПРО «Золотой купол» и направило их министру обороны страны Питу Хегсету,

    В марте Вашингтон заявил о том, что не будет экономить на системе ПРО «Золотой купол».

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    18 апреля 2025, 09:05 • Новости дня
    Трамп и Лула да Силва выразили восхищение Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Президенты Бразилии и США Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп испытывают восхищение к российскому лидеру Владимиру Путину, в то время как их отношение к Владимиру Зеленскому характеризуется презрением, пишут обозреватели газеты O Globo.

    По данным бразильской газеты, президенты США и Бразилии выразили восхищение политикой Путина, передает ТАСС.

    При этом, по мнению обозревателей издания, в отношении президента Украины Владимира Зеленского они испытывают презрение.

    В материале O Globo подчеркивается, что отношения между Лулой да Силвой и Трампом остаются сложными, между ними фактически нет ничего общего.

    Издание отмечает, что Трамп считает более подходящим для Вашингтона партнером Жаира Болсонару, который был президентом Бразилии до Лулы.

    Газета также обращает внимание на то, что у Трампа нет времени на двусторонние отношения с Бразилией из-за торговой войны с Китаем, переговоров о прекращении конфликта на Украине и других глобальных инициатив, которые он считает приоритетными.

    Ранее помощник Лулы да Силвы Селсу Аморим заявил о высоком уровне отношений России и Бразилии.

    Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен посетить Россию в мае и принять участие в торжествах, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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    17 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине

    Трамп сообщил об ожидании ответа России по перемирию на Украине на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Об этом американский сообщил журналистам в Белом доме, передает ТАСС. «Посмотрим, что будет. Мы собираемся получить от них ответ на этой неделе. Это очень скоро», – заявил он.

    В пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

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    20 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.

    По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

    Аналитики, «близкие к правительству», отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества в Арктике и космических программ.

    Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

    Между тем мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

    Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

    Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.

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    18 апреля 2025, 00:49 • Новости дня
    Трамп заявил о победе в деле об отмене гражданства по рождению

    Трамп уверен в победе в Верховном суде по делу об отмене гражданства по рождению

    Дональд Трамп выразил уверенность в победе американской администрации в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению, связывая это право с историей рабства.

    Президент США Дональд Трамп заявил о легкой победе в Верховном суде по делу об отмене права на гражданство по рождению в связи с его исторической связью с рабством, сообщает ТАСС. Он отметил, что дело было неправильно понято и объяснил, что это право связано с рабством. Глава государства подчеркнул: «Это дело легко выиграть, если рассматривать его с этой точки зрения».

    После инаугурации Трамп подписал указ, ограничивающий предоставление гражданства США по праву рождения детям нелегальных мигрантов. Это вызвало критику и обжалование властями 22 штатов в судах. В результате действие указа было временно заблокировано судами нескольких штатов.

    Вашингтонская администрация обратилась в Верховный суд с просьбой отменить постановления судов низших инстанций, которые заблокировали указ. Верховный суд заявил о готовности заслушать аргументы сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-президент США Барак Обама обратился к университетам и правовым фирмам с призывом защищать демократические ценности, несмотря на давление администрации президента Трампа.

    Окружной суд штата Вашингтон приостановил действие указа Трампа, ограничивающего право на гражданство по рождению. Американские правозащитники подали иск против администрации Трампа из-за указа, ограничивающего предоставление гражданства по праву рождения.

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    17 апреля 2025, 17:42 • Новости дня
    Захарова тремя словами объяснила цель тарифной политики США

    Мария Захарова заявила о стремлении США получить преференции через пошлины

    Tекст: Ирма Каплан

    Мария Захарова указала на открытые намерения США добиться преференций через введение многочисленных пошлин на импорт товаров.

    Действия США, суть которых в Белом доме даже не скрывают, направлены на получение преференций через давление пошлинами на импорт товаров, заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

    «Я могу сказать тремя словами: они выбивают преференции. Они не скрывают даже этого», – передает слова Захаровой ТАСС.

    Дипломат уточнила, что этим же объясняются колебания в тарифной политике США.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале апреля Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    Посольство Китая в США тоже опубликовало карикатуру, высмеивающую пошлины Трампа, используя образы из его книги «Искусство заключать сделки» и пообещав игнорировать «игру чисел», если США ее продолжат.

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    17 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Трамп назвал дату подписании соглашения по минералам с Киевом

    Президент США Трамп заявил о подписании сделки по недрам с Киевом 24 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон и Киев намерены заключить соглашение относительно украинских полезных ископаемых 24 апреля, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп ответил на вопрос журналистов о возможной дате подписания документа, отметив, что ожидает его заключения на следующей неделе, в четверг, передает ТАСС.

    Он также выразил уверенность в том, что стороны намерены выполнить условия сделки. Подробности будущего соглашения пока не разглашаются.

    Ранее украинский заместитель министра экономики Тарас Качка заявил, что Украина и США могут подписать промежуточный документ о сотрудничестве в сфере ископаемых, но окончательного текста документа пока не будет.

    Также сообщалось, что переговоры между Вашингтоном и Киевом по вопросу соглашения о полезных ископаемых идут в ускоренном темпе.

    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь, а до этого сообщалось, что переговоры между делегациями Украины и США по сделке о минеральных ресурсах проходили в напряженной антагонистической атмосфере.

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    18 апреля 2025, 17:02 • Новости дня
    Бразилия заявила об усилении поддержки БРИКС в ответ на пошлины США

    Бразилия заявила об укреплении БРИКС после введения американских пошлин

    Tекст: Ирма Каплан

    Бразилия намерена усилить поддержку БРИКС в ответ на введение американских пошлин, заявил министр сельского хозяйства Карлус Фавару, отметив важность поиска новых торговых возможностей.

    Министр сельского хозяйства Бразилии Карлус Фавару заявил, что его страна планирует усилить поддержку БРИКС, чтобы противостоять протекционистским мерам США, сообщает портал Brasil247.

    «Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС) и искать новые торговые возможности», – заявил Фавару после тематической встречи по сельскому хозяйству в Бразилии.

    По словам министра, страны – члены БРИКС достигли согласия в отношении необходимости расширения сельскохозяйственной торговли друг с другом перед лицом торговых барьеров, налагаемых американским рынком.

    В частности, бразильское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (Apex) разработало карту с 1,6 тыс. бразильских продуктов с экспортным потенциалом в страны БРИКС.

    Среди основных перспективных направлений названы: Южная Африка – 582 товара; Китай – 400 товаров; Индия – 388 товаров; Россия – 231 товар.

    В 2024 году Бразилия экспортировала в страны БРИКС товары на 102,5 млрд долларов, сохранив положительное сальдо торгового баланса в размере 20,4 млрд долларов США.

    БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд стран.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции и сырья, говорится в принятой декларации.

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    18 апреля 2025, 11:04 • Новости дня
    США собрались нарастить добычу редкоземельных металлов

    AP: США расширят добычу редкоземельных металлов для снижения зависимости от Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Американские компании начали беспокоиться после введения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

    Как сообщает Associated Press, американские компании начали беспокоиться после введения Китаем экспортных ограничений на редкоземельные элементы в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа.

    «Судя по количеству телефонных звонков, которые мы получаем, эффект наступил немедленно», – сказал Мэтт Слоучер, представитель MP Materials, компании, которая управляет рудником Mountain Pass в пустыне Мохаве в Калифорнии.

    В условиях торговой войны между США и Китаем, долгосрочные экспортные ограничения со стороны Китая могут привести к критическому дефициту редкоземельных элементов в США. Калифорнийская шахта не в состоянии полностью удовлетворить внутренний спрос на эти элементы, что заставляет Трампа принимать меры для одобрения разработок новых шахт.

    Компания MP Materials заявила, что из-за тарифов в 125% на американский импорт, введенных Китаем, она остановит отправку своей руды на переработку в Китай. Компания планирует расширить свои возможности по переработке, чтобы обрабатывать на месте половину своей добычи. Это заявление подкрепляется словами Неха Мукерджи, аналитика Benchmark Mineral Intelligence, которая считает, что текущих запасов на рынке пока достаточно, но к концу года может возникнуть дефицит.

    Китай производит около 270 тыс. метрических тонн редкоземельных минералов в год, в то время как США добывают лишь 45 тыс. тонн. Президент Дональд Трамп уже попытался договориться с Гренландией и Украиной о поставках редкоземельных элементов, но пока безуспешно. Он также подписал указ о сокращении сроков разрешений на новые шахты.

    Компании, такие как NioCorp и U.S. Critical Minerals, пытаются начать разработку шахт в Небраске и Монтана, чтобы уменьшить зависимость США от китайских поставок. Однако новые шахты будут функционировать не ранее конца срока полномочий Трампа.

    Китай остановил импорт сжиженного природного газа из США из-за увеличения пошлин на фоне торговой войны, и США пригрозили Китаю значительным повышением пошлин, которые могут достичь 245%. The New York Times писала, что прекращение поставок редкоземельных минералов из Китая угрожает военно-промышленному комплексу США, а газета ВЗГЛЯД сообщала, что Китай предъявил в торговой войне с США семь редкоземельных аргументов.

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    18 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии планов на контакты Путина и Трампа

    Песков заявил об отсутствии планов на контакты Путина и Трампа на этой неделе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют контакты на этой неделе, однако благодаря налаженным каналам связи возможна быстрая организация разговора в случае необходимости.

    На этой неделе лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют проводить какие-либо контакты. Об этом сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

    Песков отметил, что несмотря на отсутствие планов на контакт, при необходимости разговор может быть организован оперативно.

    «В настоящий момент на этой неделе контактов не запланировано. Но, с другой стороны, налаженные контакты позволяют весьма и весьма оперативно такой разговор согласовать при необходимости», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп выразил надежду получить ответ от России по вопросу перемирия на Украине уже на этой неделе.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что содержание разговора главы государства Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом было передано американскому президенту Дональду Трампу.

    Катар может стать новой площадкой для переговоров между Россией и США, но конкретный вопрос пока не обсуждался, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

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    18 апреля 2025, 14:25 • Новости дня
    Белый дом заявил о намерении пополнить СНБ лояльными сотрудниками

    Белый дом нашел новых лояльных Трампу сотрудников в Совет нацбезопасности США

    Tекст: Ирма Каплан

    Белый дом намерен назначить шесть новых, лояльных повестке президента, сотрудников в Совет национальной безопасности США, включая военного аналитика Дерека Харви, который активно поддерживал Трампа во время импичмента, сообщил телеканал CBS.

    Белый дом намерен назначить в Совет национальной безопасности (СНБ) шесть новых сотрудников, лояльных к президенту Дональду Трампу, взамен уволенным ранее, сообщили источники телеканала CBS.

    «Белый дом начинает перестраивать СНБ с сотрудниками, которые, по мнению высокопоставленных чиновников, твердо придерживаются повестки президента Трампа, после того как шесть человек были отстранены от должности ранее в этом месяце», – говорится в материале.

    Назначения связаны с инцидентом, когда трое сотрудников СНБ были уволены после обвинений в нелояльности, выдвинутых правой активисткой Лорой Лумер, утверждавшей, что один из уволенных сотрудников был ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат, где обсуждались секретные вопросы.

    «Согласно источникам, Дерек Харви, аналитик военной разведки и полковник армии США в отставке, как ожидается, будет назначен старшим директором по разведке», – сообщает CBS данные источника.

    Харви, как ожидается, заменит Брайана Уолша, который был в числе четырех директоров, уволенных 3 апреля. Кроме него в СНБ может попасть подполковник ВВС в отставке Майкл Йенсен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента США по нацбезопасности, случайно добавил главного редактора The Atlantic в чат в Signal вместо пресс-секретаря Совета национальной безопасности США Брайана Хьюза из-за ошибки с номером телефона.

    До этого стало известно, что генерал Тимоти Хо, возглавлявший киберкомандование США и Агентство национальной безопасности, был уволен вместе с заместителем без объяснения причин.

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    18 апреля 2025, 11:52 • Новости дня
    Politico: НАТО смягчило риторику по климату и гендеру

    НАТО изменило климатическую и гендерную риторику, чтобы избежать конфликта с Трампом

    Tекст: Ирма Каплан

    НАТО пересмотрело выражения, касающиеся тем климата, гендера, разнообразия, равенства и инклюзивности, чтобы избежать ответных мер со стороны США в связи с политикой администрации Трампа, пишет Politico.

    Сотрудники НАТО решили смягчить формулировки, касающиеся климата, гендера и разнообразия, чтобы избежать возможного возмущения со стороны администрации президента США Дональда Трампа, который выступает против программ разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), пишет Politico.

    В новых документах альянса выражения «зеленые технологии» заменены на «инновационные технологии», а «климат» теперь упоминается как «среда обитания».

    «Между тем, официальные лица альянса избегают любых формулировок, касающихся «гендера» или «женщин, мира и безопасности» и хотят, чтобы все 32 страны-участницы, включая США, одобрили это», – рассказали газете источники из НАТО.

    Один из чиновников уточнил, что данные изменения не являются «сознательной повесткой».

    «Это часть военной повестки, и теперь все больше людей навостряют уши, чтобы убедиться, что говорят об этих темах военными терминами», – сказал он.

    Ранее Трамп призывал Европу увеличить расходы на оборону, заявляя, что союзники должны больше вкладываться в собственные вооруженные силы. Он настаивал на увеличении доли ВВП, выделяемой на оборону, до 5%, что превышает нынешние обязательства стран-членов НАТО.

    Напомним, в декабре 2024 года президент США заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил приверженность страны НАТО, призвав европейские страны и Канаду увеличить оборонные расходы. Он также заявил, что Соединенные Штаты продолжат активное участие в НАТО, подчеркнув важность укрепления альянса и его возможностей для обеспечения безопасности.

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