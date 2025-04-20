Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
NYT: США хотят закрыть посольства в ряде стран Африки
Американская администрация планирует радикальные изменения в структуре Госдепа, включая закрытие ряда посольств и ликвидацию управления по Африке, такой указ якобы подготовил президент США Дональд Трамп, пишет New York Times.
Указ якобы планируется подписать на следующей неделе, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Документ предусматривает закрытие дипломатических представительств в ряде африканских стран и масштабную реструктуризацию ведомства.
Согласно проекту указа, Госдепартамент лишится управления, курирующего политику в странах Африки. На его месте появится офис специального посланника США по делам Африки, который будет подчиняться Совету национальной безопасности при Белом доме. Кроме того, под сокращение попадет бюро, занимающееся изменением климата, миграцией и правами человека.
Ранее США закрыли службу «Ликвидации манипуляций информацией и иностранного вмешательства» для обеспечения свободы слова, несмотря на угрозы дезинформации из Китая и России, пишет французская газета Le Figaro.
До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил о закрытии центра Госдепа США по борьбе с зарубежной дезинформацией, который сам при этом обвинял Россию в «дезинформации и пропаганде».