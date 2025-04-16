Закрыт работавший против России центр Госдепа США по борьбе с дезинформацией

Tекст: Ольга Иванова

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о роспуске центра Госдепа по борьбе с дезинформацией, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что центр, ранее известный как Центр глобального взаимодействия, обходился налогоплательщикам более чем в 50 млн долларов в год.

В своем заявлении Рубио отметил, что «американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму за высказывание своих мнений» и что настало время положить этому конец. Центр занимался вопросами манипулирования информацией и вмешательством, в том числе касающимися России.

Рубио также заявил, что центр активно подавлял и цензурировал голоса американцев. Он выразил уверенность, что закрытие данной структуры станет важным шагом к восстановлению доверия между правительством и гражданами.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США планирует закрыть около 30 дипломатических миссий, что может повлиять на присутствие страны в Европе и Африке.