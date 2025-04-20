Путин выделил по 1 млн рублей каждому селу Южной Осетии к 80-летию Победы

Tекст: Вера Басилая

Сергей Кириенко уточнил, что по миллиону рублей из резервного фонда президента получит каждое село и каждая школа республики. Средства предназначены для приведения в порядок мемориалов, памятных стендов и музеев к празднованию 80-летия Победы, передает ТАСС.

По его словам, этот шаг особенно важен для Южной Осетии, где чтят память героев, проявивших мужество во время Великой Отечественной войны. Он подчеркнул: « Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества, преданности своей Родине».

Он также отметил, что Южная Осетия гордится большим количеством героев, и сегодня в специальной военной операции участвует много жителей региона, которые плечом к плечу с россиянами защищают Родину.

В годы Великой Отечественной войны из Южной Осетии на фронт ушли 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания Героя Советского Союза были удостоены 36 осетин, восемь из них – уроженцы Южной Осетии.

Напомним, Сергей Кириенко был назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России.