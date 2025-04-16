  • Новость часаМВД: Кураторы исполнителя теракта в Пятигорске находились на Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Враги России в окружении Трампа названы по именам
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Вучич подтвердил планы посетить Москву 9 мая
    Конец коллективного Запада. Россия уничтожила миф о единстве НАТО
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Эксперты: Киев еще почтит память Олеся Бузины
    Трамп продлил запрет на обслуживание российских судов в портах США
    Группа КИНО представила новый клип на песню «Звезда»
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    60 комментариев
    16 апреля 2025, 23:58 • Новости дня

    Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти

    Tекст: Антон Антонов

    Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России, сообщается в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе.

    Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

    Также членами наблюдательного совета стали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вошел в совет как председатель «Российского исторического общества».


    16 апреля 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин сравнил Маска с Королевым
    Путин сравнил Маска с Королевым
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сравнил американского предпринимателя Илона Маска с советским конструктором Сергеем Королевым и подчеркнул, что такие люди появляются в мире нечасто.

    «Вы знаете, есть человек, в Штатах он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди нечасто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня мне кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев, казалось, что это невероятно – некоторые планы, которые они строили. Но все реализовывалось», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Коментарии (16)
    16 апреля 2025, 20:50 • Новости дня
    Путин: Новый нацпроект по космосу будет утвержден в ближайшее время

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию космической деятельности, которое проходит в МГТУ им. Баумана, анонсировал скорое утверждение нового национального проекта в космической сфере.

    «В марте на встрече с руководителем Роскосмоса Дмитрием Владимировичем Бакановым <…> мы договорились, что новый нацпроект будет утвержден в самое ближайшее время. С тем, чтобы в рамках подготовки федерального бюджета на 2026-й и на последующие годы до 2028-го обеспечить его финансирование в полном объеме», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 21:33 • Видео
    США не дали Киеву оружия даже за деньги

    Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли на встрече со студентами МГТУ им. Баумана, отметив заинтересованность многих стран в этом направлении.

    Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного технического университета им. Баумана заявил о важности международного сотрудничества в космической отрасли, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент отметил: «Сотрудничество не останавливается и остановиться не может. Очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии».

    Ранее Путин заявил, что российские компании могут сотрудничать с американским бизнесменом Илоном Маском в научной сфере.



    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:14 • Новости дня
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    Ковальчук рассказал Путину о разработке ядерного космического двигателя
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал Владимиру Путину о ведущихся работах по созданию ядерных двигателей для космических аппаратов.

    Ковальчук, напомнил, что еще в 1972 году в Семипалатинске был впервые запущен ядерный реактивный двигатель, сообщает Telegram-канал Кремля. Он использовал водород в качестве рабочего тела, что позволило достичь тяги в четыре тонны.  «Этого более чем достаточно для буксира межпланетного, – пояснил Ковальчук. – Там вам не надо преодолевать ни тяготение, ничего. Это лучший двигатель».

    Глава Курчатовского института отметил, что в условиях Земли использование такого двигателя невозможно – возникнет радиоактивный водородный столб. Однако в космосе для него есть топливо. По словам Ковальчука, на Луне есть запасы льда, которые могут быть использованы для получения водорода. Также для этих целей может служить лунный грунт.

    «Самый простой реактор. Рабочее тело – и поехали. Нам ничего больше не надо», – сказал Ковальчук.

    Он отметил, что если не возникнут сложности с получением рабочего тела для двигателя, то еще с 60-х годов в нашей стране ведутся работы над безэлектродными плазменными двигателями.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (3)
    16 апреля 2025, 20:38 • Новости дня
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    Путин заявил о планах России по изучению Луны и Марса
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, включая Луну и Марс.

    Путин на встрече со студентами рассказал о планах страны по освоению дальнего космоса, Луны и Марса, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что у России есть определенные планы в этой области. Он напомнил, что Россия была первой страной, которая «совершила посадку на планету с температурой поверхности 400-500 градусов по Цельсию».

    «У нас тоже есть определенные планы по изучению дальнего космоса, и Луны, и Марса», – заявил Путин, добавив, что многие проекты уже реализуются. Президент выразил уверенность в том, что эти проекты в конце концов будут воплощены в жизнь, даже если сейчас они могут показаться невероятными.

    Ранее Путин заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (13)
    16 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что отправка экспедиций на Марс является грандиозной задачей, но требует решения множества вопросов.

    Путин во время своего визита в Московский государственный технический университет имени Баумана сделал заявление о марсианских экспедициях, сообщает ТАСС. Он охарактеризовал отправку экспедиций на Марс как грандиозную задачу. Однако, по его словам, существует ряд проблемных вопросов, которые необходимо решить для успешного достижения этой цели.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





    Результаты
    7 комментариев

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность в возрождении сотрудничества между Россией и США в космической сфере.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 18:14 • Новости дня
    Путин посетил выставку разработок в МГТУ им. Баумана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин посетил выставку в МГТУ им. Баумана, где представили уникальные разработки.

    Особое внимание на выставке привлек беспилотный летательный аппарат с двигателем внутреннего сгорания «Дельта У», обладающий дальностью полета 380 км и максимальной скоростью 230 км/ч, передает ТАСС. Аппарат может нести полезную нагрузку до 5 кг и находиться в полете до 120 минут.

    Среди других представленных технологий были мультиспектральные маскировочные костюмы «META Z» и «META O». Эти костюмы предназначены для военных специалистов, обеспечивают высокую мобильность и удобство, а также имеют систему застежек для быстрого перехода от наблюдения к активным действиям.

    Также на выставке были продемонстрированы разработки в области транспортных технологий, включая трелевочный трактор «Лесник-2», погрузочно-транспортные машины и электрический минипогрузчик, автобус «ЛиАЗ» New Generation и багги «Чаборз» М4.

    В ходе визита Путин также ознакомился с проектом корпуса «Квантум парк», который станет междисциплинарным кластером для исследований и разработок в области квантовых технологий. Здание площадью 13 845 кв. м объединит 25 уникальных лабораторий, часть из которых уже функционирует. Завершение создания базовой инфраструктуры предусмотрено на середину 2026 года.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 17:35 • Новости дня
    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана

    Путин прибыл в МГТУ им. Баумана для совещания по космической ядерной энергетике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана, чтобы провести совещание, посвященное развитию космической ядерной энергетики.

    Об этом сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики.

    В субботу Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли с Днем космонавтики, подчеркнув их роль в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    Путин сообщил о работе российского оборудования на европейских космических аппаратах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что российское оборудование по-прежнему используется на европейских космических станциях, несмотря на свернутое сотрудничество.

    Путин на встрече со студентами отметил, что европейские страны прекратили сотрудничество с Россией в космической сфере, передает ТАСС. Однако он подчеркнул, что российское оборудование продолжает функционировать на европейских станциях.

    «Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее», – сказал президент.

    Он также заявил о заинтересованности многих стран в сотрудничестве с Россией в космической отрасли.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 13:11 • Новости дня
    Песков: Путин и эмир Катара могут обсудить Украину и Ближний Восток

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани могут обсудить украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательно, будет обмен мнениями по региональным делам, регион изобилует конфликтным потенциалом», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что Катар играет важную роль в урегулировании многих вопросов, и российская сторона высоко ценит потенциал и уровень торгово-экономического взаимодействия с этой страной.

    Ранее государственный министр катарского МИД Мухаммед аль-Хулейфи заявил, что Катар готов укреплять отношения с Россией, несмотря на возможные разногласия во взглядах по ряду вопросов, включая ситуацию в Сирии.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 13:21 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание с Путиным по развитию космонавтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен провести 16 апреля совещание, на котором обсудят будущее российской космической отрасли, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент в среду работает в Кремле, на повестке у него – тема развития космонавтики, пояснил Песков, передает ТАСС.

    «Тема развития нашей космической деятельности на долгосрочную перспективу. Это будет достаточно представительное совещание», – указал он.

    По словам представителя Кремля, на совещании будут присутствовать все профильные ведомства. Открытой частью будет лишь выступление главы государства.

    Ранее Путин в поздравлении россиян с Днем космонавтики заявил, что сейчас ракетно-космический комплекс страны решает сложные задачи по укреплению научно-технического потенциала, совершенствованию производственной базы и наземной инфраструктуры.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:32 • Новости дня
    Путин: Есть разные идеи по поводу дальнейшей судьбы МКС

    Tекст: Ольга Иванова

    Есть разные идеи того, как Международная космическая станция (МКС) должна закончить работу. Но взаимодействие по данному направлению будет продолжено, в том числе с партнерами по БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Бауманки.

    «Сейчас всякие идеи есть по поводу того, как она должна закончить работу, что мы должны будем делать дальше. Но работа, безусловно, будет продолжаться, в том числе и с новыми партнерами. У нас с Китайской Народной Республикой большие планы, интересные, хорошие и грандиозные», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что «вообще со странами БРИКС в целом, с Индией, с той же Африкой, с Бразилией это сотрудничество не остановится. И остановиться не может, потому что очень много стран заинтересовано в этом взаимодействии, тем более что мы были и по многим направлениям еще остаемся лидерами».

    «Значит, представляем интерес. Уверен, так оно и будет», – заключил президент.

    Ранее Путин подчеркнул значимость международного сотрудничества в космической отрасли.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 19:15 • Новости дня
    Путин оставил автограф на инженерной каске МГТУ им. Баумана
    Путин оставил автограф на инженерной каске МГТУ им. Баумана
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Московский государственный технический университет им. Баумана расписался на инженерной каске вуза.

    Фотографию каски с автографом главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

    Напомним, Путин в среду прибыл в Московский государственный технический университет имени Баумана. В вузе он посетил выставку, где представили уникальные разработки, и пообщался со студентами.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 20:57 • Новости дня
    Путин заявил о появлении в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году

    Путин заявил о формировании в России индустрии космических сервисов связи к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости создания в стране к 2030 году индустрии космических сервисов связи, навигации и анализа спутниковых данных.

    «Уже на горизонте 2030 года предстоит сформировать целую индустрию космических сервисов связи, навигации, получения и анализа спутниковых данных», – сказал Путин во время совещания по развитию космической деятельности, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул необходимость укрепления потенциала отечественной космонавтики, чтобы она стала флагманом национального развития и технологического обновления. Кроме того, российский лидер заявил о продолжении международного сотрудничества в космосе и назвал экспедиции на Марс грандиозной задачей.

    Коментарии (0)
    16 апреля 2025, 23:22 • Новости дня
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    Путин встретился в Кремле с освобожденным из плена в Газе Труфановым
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с гражданином Израиля и России Александром Труфановым, освобожденным из плена в Газе, а также с его матерью и невестой.

    Путин поздравил Труфанова с освобождением из плена. Он с сожалением отметил, что рядом нет отца семейства. «Слава богу, что вы живы, здоровы, здесь вместе», – приводит слова президента РИА «Новости».

    Во встрече также приняли участие главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

    Путин отметил, что «ни в коем случае не хочет давать никаких политических оценок тем событиям, которые происходят». «Все, что с вами произошло, это большая беда», – приводит его слова ТАСС.

    Он поблагодарил политическое руководство ХАМАС за то, что палестинское движение согласилось освободить Труфанова.

    «Хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», – заявил Путин.

    Россия делала все возможное для освобождения из плена Труфанова – и это удалось, сказал Путин. «То, что удалось вам оказаться на свободе, это результат того, что у России стабильные многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями, самыми разными организациями», – сказал Путин в ходе встречи.

    Труфанов поблагодарил Путина за освобождение и выразил надежду, что остальных заложников тоже освободят. «Я знаю, что они чувствуют. … Для меня они как братья», – сказал Труфанов, отметив, что счастлив быть на свободе.

    В ходе нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября 2023 года были похищены сам Труфанов, его мать Елена Труфанова, бабушка Ирина Татти и невеста Сапир Коэн. В ходе первого перемирия в конце 2023 года женщины были освобождены. Труфанова освободили в феврале 2025 года, он был в плену почти 500 дней. Мать Труфанова поблагодарила Россию за освобождение сына из Газы.

    Коментарии (0)
    Главное
    Трамп отказался от сделки с Украиной по оружию
    Экс-губернатора Смирнова обвинили в хищении 1 млрд рублей на обороне Курской области
    ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
    Взрыв в Севастополе оказался терактом против офицера Черноморского флота
    Закрыт работавший против РФ центр Госдепа США по борьбе с дезинформацией
    Адвокат Юкша: Зарезавшая отца школьница может избежать уголовной ответственности
    Вассерман: Украинская паска ничем не отличается от русского кулича

    Китай нащупал уязвимое место США

    Китай нанес удар по Boeing, который уже рекордно проигрывает европейскому Airbus на мировом рынке. Пекин отказался принимать американские самолеты. Будущие потери США оценивают в десятки миллиардов долларов. Бенефициаром станут, конечно, европейские самолеты. Однако потенциальный выигрыш может получить и Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    В борьбе с 9 мая Кая Каллас уже проиграла на 60%

    Несмотря на требования и угрозы главного евродипломата Каи Каллас, премьер-министр Словакии Роберт Фицо будет участвовать в празднованиях 80-летия Победы в Москве. Поведение лидеров Армении и Республики Сербской тоже не понравится Брюсселю. Но один политик пока оставляет Кае Каллас шанс «размочить» счет. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска создают в районе Сум контуры будущей «буферной зоны»

    ВСУ цепляются за последние квадратные километры, оккупированные ими в Курской области – и можно ожидать, что уже в ближайшее время эта территория будет освобождена. Каким предполагается дальнейшее движение российских частей по направлению к Сумам и как будет создаваться так нужная для безопасности приграничья буферная зона? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва с отходами становится задачей британской армии

    Английский Бирмингем утопает в мусоре. Более миллиона жителей этого второго по населению города Великобритании воротят нос от зловония, которое исходит от гор отходов, накопившихся на улицах. Причина, на первый взгляд, в забастовке служб по сбору мусора, и вместо них на борьбу с мусором брошена даже британская армия. Однако реальные причины «мусорного кризиса» совсем в другом. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США не дали Киеву оружия даже за деньги

      Как сообщают европейские СМИ, президент США Дональд Трамп отказал Украине в поставках вооружений даже за деньги. Причем речь идет о значительной сумме в 50 млрд долларов, на которые в Киеве хотели закупить средства ПВО и боеприпасы.

    • Зеленский опять разозлил Трампа

      Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

    • Вашингтон меняет посла в Киеве. Зачем?

      В США заявили, что посол в Киеве Бриджит Бринк покинет свой пост. Ранее на нее неоднократно наезжал Владимир Зеленский. Но это не уступка Дональда Трампа Украине. Скорее, наоборот.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............