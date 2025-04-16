Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?10 комментариев
Путин назначил Кириенко председателем набсовета Центра исторической памяти
Первый замруководителя администрации российского президента Сергей Кириенко назначен председателем наблюдательного совета Национального центра исторической памяти при президенте России, сообщается в подписанном президентом России Владимиром Путиным указе.
Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Также членами наблюдательного совета стали помощник президента Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и другие. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин вошел в совет как председатель «Российского исторического общества».