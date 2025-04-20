На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве
Людмила Тархова, осужденная за вымогательство 200 млн рублей у самарского депутата, на суде заявила, что лишь пыталась вернуть долг, который, по её словам, Милеев не выплачивал её отцу много лет.
Как пишет РИА «Новости», дочь бывшего главы Самары Людмила Тархова, получившая семь лет колонии за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, не признала вину. Согласно материалам дела, Тархова настаивала, что стремилась вернуть средства, которые депутат должен был ее отцу, а не занималась вымогательством.
Суд установил, что депутат дал согласие передать деньги Тарховой во время «оперативного эксперимента», организованного после его обращения в региональное управление ФСБ. При передаче средств Тархова вручила расписку, в которой обещала не распространять сведения, способные нанести вред репутации Милеева.
В суде Тархова заявляла, что в январе 2013 года вместе с отцом передала Милееву два чемодана с деньгами: долг составлял 2,5 млн долларов под 20% годовых на три года. По версии защиты, депутат долг не вернул, и дочь экс-мэра пыталась лишь добиться возврата средств.
Материалы дела также содержат информацию о продаже доли в предприятии, принадлежащей Виктору Тархову, отцу осужденной. В настоящее время к уголовной ответственности привлечена и внучка бывшего мэра Екатерина.
Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. В декабре 2022 года его дочь Людмила Тархова была осуждена на семь лет колонии за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.
Ранее сообщалось, что в Самаре бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу нашли мертвыми с огнестрельными ранениями.