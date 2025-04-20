Дочь убитого экс-мэра Самары Тархова не признала вину в вымогательстве

Tекст: Ольга Иванова

Как пишет РИА «Новости», дочь бывшего главы Самары Людмила Тархова, получившая семь лет колонии за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева, не признала вину. Согласно материалам дела, Тархова настаивала, что стремилась вернуть средства, которые депутат должен был ее отцу, а не занималась вымогательством.

Суд установил, что депутат дал согласие передать деньги Тарховой во время «оперативного эксперимента», организованного после его обращения в региональное управление ФСБ. При передаче средств Тархова вручила расписку, в которой обещала не распространять сведения, способные нанести вред репутации Милеева.

В суде Тархова заявляла, что в январе 2013 года вместе с отцом передала Милееву два чемодана с деньгами: долг составлял 2,5 млн долларов под 20% годовых на три года. По версии защиты, депутат долг не вернул, и дочь экс-мэра пыталась лишь добиться возврата средств.

Материалы дела также содержат информацию о продаже доли в предприятии, принадлежащей Виктору Тархову, отцу осужденной. В настоящее время к уголовной ответственности привлечена и внучка бывшего мэра Екатерина.

Виктор Тархов занимал пост мэра Самары с 2006 по 2010 год. В декабре 2022 года его дочь Людмила Тархова была осуждена на семь лет колонии за вымогательство 200 млн рублей у депутата Самарской губернской думы Александра Милеева.

Ранее сообщалось, что в Самаре бывшего мэра Виктора Тархова и его супругу нашли мертвыми с огнестрельными ранениями.