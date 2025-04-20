На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками
Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками в московском храме Христа Спасителя.
Владимир Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками, передает РИА «Новости».
Вместе с президентом на службе в главном кафедральном соборе России был мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава государства приехал в храм Христа Спасителя около полуночи на пасхальное богослужение.