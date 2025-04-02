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Матвиенко назвала реестр алиментщиков «всероссийской доской позора»
Глава Совфеда Матвиенко сравнила реестр должников по алиментам с доской позора
С мая начнет функционировать реестр должников по алиментам, который должен стать «всероссийской доской позора» для находящихся в розыске или привлеченных к ответственности за неуплату, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Матвиенко считает, что запуск реестра должников по алиментам должен стать ощутимым инструментом борьбы с нарушителями, передает ТАСС.
Она заявила, что реестр должен превратиться в «всероссийскую доску позора» для тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Матвиенко подчеркнула важность формирования общественного давления на таких людей, отмечая, что их фотографии и сведения будут доступны в реестре.
Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов ранее сообщил, что новый реестр начнет функционировать в мае и включит в себя информацию о должниках, находящихся в розыске или привлеченных к ответственности. По данным службы, в 2024 году в реестр могут попасть около 188 тыс. человек.
Матвиенко выразила уверенность, что наличие в реестре станет значительным социальным клеймом, влияющим на будущее алиментщиков, в частности на их трудоустройство и общественное восприятие. Она отметила, что это должно побудить их к уплате алиментов.
Тема уплаты алиментов находится под постоянным контролем сенаторов, и за последние пять лет было достигнуто значительное улучшение ситуации. В частности, за прошлый год 92 млрд рублей алиментов были взысканы и возвращены в семьи, но проблема остается актуальной, подчеркнула Матвиенко.
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