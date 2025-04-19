Патриарх Кирилл рассказал, что нужно сделать перед Пасхой

Патриарх Кирилл в Великую субботу призвал россиян прощать и покрывать ошибки любовью

Tекст: Мария Иванова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Великую субботу напомнил о важности прощения и сохранения душевного спокойствия, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что этот день следует провести мудро: «Ни на кого не гневайтесь, ни на кого не сердитесь, всем прощайте, не допускайте никаких плохих чувств», – сказал патриарх после богослужения в храме Христа Спасителя в Москве. Он отметил, что, несмотря на бытовую суету и приготовления к Пасхе, важно сохранять силы для духовной встречи с Воскресшим Спасителем.

Патриарх также посоветовал, если возникнет раздражение, обращаться к Господу в молитве. По словам главы Учебного комитета Русской православной церкви протоиерея Максима Козлова, если пасхальные приготовления мешают посетить храм и лишают душевного покоя, от них можно отказаться – это день покоя, напомнил священник.

В этот день патриарх Кирилл провел Божественную литургию и освятил пасхальные куличи у стен храма Христа Спасителя. После освящения инок Герасим, патриарший доброволец, рассказал агентству, что 11,5 тыс. куличей будут отправлены в ЛНР, Белгород и Курск.

Пасху в Русской православной церкви в этом году отмечают 20 апреля. В этот день завершается Великий пост, и по традиции верующие освящают куличи, яйца и другие продукты, которые подают к праздничному столу после ночного богослужения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и напомнил, что Воскресение Христово открыло путь к победе над грехом и смертью.

Ранее архиепископ Савва предупредил, что покупка так называемых освященных куличей не может заменить участие в общей молитве и причащении. Доцент Московской духовной академии иерей Антоний Борисов посоветовал делить пасхальные куличи с семьей и единомышленниками, а не есть их в одиночестве.