Бразилия заявила об усилении поддержки БРИКС в ответ на пошлины США

Бразилия заявила об укреплении БРИКС после введения американских пошлин

Tекст: Ирма Каплан

Министр сельского хозяйства Бразилии Карлус Фавару заявил, что его страна планирует усилить поддержку БРИКС, чтобы противостоять протекционистским мерам США, сообщает портал Brasil247.

«Беспрецедентный протекционизм США еще больше мотивирует нас укреплять этот геополитический блок (БРИКС) и искать новые торговые возможности», – заявил Фаваро после тематической встречи по сельскому хозяйству в Бразилии.

По словам министра, страны-члены БРИКС достигли согласия в отношении необходимости расширения сельскохозяйственной торговли друг с другом перед лицом торговых барьеров, налагаемых американским рынком.

В частности, бразильское агентство по продвижению экспорта и инвестиций (Apex) разработало карту с 1,6 тыс. бразильских продуктов с экспортным потенциалом в страны БРИКС.

Среди основных перспективных направлений названы: Южная Африка – 582 товара; Китай – 400 товаров; Индия – 388 товаров; Россия – 231 товар.

В 2024 году Бразилия экспортировала в страны БРИКС товары на 102,5 млрд долларов, сохранив положительное сальдо торгового баланса в размере 20,4 млрд долларов США.

БРИКС – межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд стран.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, страны БРИКС поддержали предложение России о создании зерновой биржи и торговой платформы для сельхозпродукции и сырья, говорится в принятой декларации.