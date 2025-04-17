В Москве нашли тело кандидата в депутаты Ульяновской области Николаева

В Москве обнаружили тело кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева

Tекст: Вера Басилая

В Москве под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело Олега Николаева, кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 37-летний Николаев снимал квартиру в этом доме на Проспекте Вернадского. В 2019 году он участвовал в выборах депутата городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако не смог набрать достаточное количество голосов.

Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало, отмечает источник.

Ранее тело Александра Колодича, депутата из Югры, обнаружили в подвале частного дома в Новой Москве.