Коллективный разум в Сети подсчитал, что за время своего существования США воевали 92% времени, то есть 225 лет из 243. Эти выкладки сложно назвать безупречными с точки зрения методологии, но мало кто станет ставить под сомнение тезис, что США находятся почти в перманентном состоянии войны.0 комментариев
В Москве нашли тело кандидата в депутаты Ульяновской области Николаева
В Москве обнаружили тело кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ Олега Николаева
В Москве под окнами многоэтажки было найдено тело кандидата в депутаты Олега Николаева, сообщили СМИ.
В Москве под окнами многоэтажного дома было обнаружено тело Олега Николаева, кандидата в депутаты Ульяновской области от КПРФ, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Отмечается, что 37-летний Николаев снимал квартиру в этом доме на Проспекте Вернадского. В 2019 году он участвовал в выборах депутата городского поселения Ишеевка в Ульяновской области, однако не смог набрать достаточное количество голосов.
Официальных комментариев по данному инциденту пока не поступало, отмечает источник.
Ранее тело Александра Колодича, депутата из Югры, обнаружили в подвале частного дома в Новой Москве.