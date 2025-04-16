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НАСА начало создавать спутник для квантовых замеров гравитации Земли
Специалисты НАСА планируют к концу десятилетия запустить спутник QGG Pathfinder с первым квантовым датчиком гравитации, который позволит составить более точную карту гравитационного потенциала Земли.
Специалисты НАСА намерены к концу десятилетия вывести на орбиту спутник QGG Pathfinder, оснащенный квантовым датчиком гравитации. Этот прибор позволит составить более точную карту гравитационного потенциала Земли, сообщает ТАСС.
Исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА Бен Стрей отметил: «До настоящего времени никто еще не пытался отправлять такие инструменты на орбиту. Нам необходимо проверить их работу в полевых условиях».
Спутник QGG Pathfinder будет содержать вакуумную камеру с двумя облаками атомов рубидия. Охлажденные до абсолютного нуля, эти атомы будут взаимодействовать с гравитационным полем Земли, позволяя точно измерять ускорение в направлении центра притяжения.
Научный аппарат сможет отслеживать гравитационные аномалии с высокой чувствительностью на орбите в 350 км. Это значительно превосходит возможности существующих инструментов, таких как зонды GRACE, и позволит упростить проведение наблюдений.
Первый прототип QGG Pathfinder планируется отправить на орбиту в конце десятилетия. Успешное тестирование датчиков позволит повысить их чувствительность и откроет дорогу к разработке более мощных спутников для изучения гравитации.
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