Постпред России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии

Tекст: Антон Антонов

«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.

Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.



Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.