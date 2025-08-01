Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.29 комментариев
Постпред России обвинил сотрудников Секретариата ООН в лицемерии
Постпред России при ООН Дмитрий Полянский обвинил сотрудников Секретариата организации в лицемерии и отметил политическую эксплуатацию украинского кризиса западными странами в Совбезе ООН.
«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники Секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях. Все это наносит очевидный урон авторитету нашей Всемирной организации», – сказал Полянский.
Полянский подчеркнул, что Россия не возражает против обсуждения украинского кризиса в целом, однако выступает против политической эксплуатации трагедии украинцев в СБ в интересах Запада. Он отметил, что власти на Украине, по его мнению, приносят собственный народ в жертву западным геополитическим интересам, передает ТАСС.
Дипломат также заявил, что западные страны проявляют неуважение и безразличие к судьбам тысяч людей, страдающих в других точках планеты, поскольку не спешат инициировать заседания Совбеза по этим конфликтам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский указал, что главную угрозу для жителей на Украине создают украинские зенитные ракеты, а не российские удары.