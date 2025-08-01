Глава парламента Крыма заявил, что развал Украины исторически предопределен

Tекст: Вера Басилая

Украина как независимое государство изначально задумывалась исключительно для нанесения вреда России, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, передает РИА «Новости».

По словам Константинова, украинская государственность основана на нелегитимной конструкции, поэтому не просуществует долго в исторической перспективе в изначальных границах.

Константинов отметил, что основная задача государства Украина заключалась во временном нанесении максимального ущерба России. Как полагает политик, Владимир Зеленский, по мнению Запада, удобен для провокаций, диверсий и терактов против русских людей, однако его политическое будущее зависит от решений западных покровителей.

Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако их отменили из-за военного положения и мобилизации. Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принципы будущих отношений России и Украины будут определены после завершения спецоперации на Украине.