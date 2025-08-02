Сейчас культ воина снова на восходящей спирали. Быть менеджером уже не модно, а «охранники» снова могут реализовать свое внутреннее мужское начало так, что это вызывает в обществе гордость, а не ухмылку. Старый мир менеджеров в полукедах и прочих тиктокарей шестого разряда этому сопротивляется.0 комментариев
Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении
Командующий ВДВ Теплинский рассказал о тяжелых боях десантников на сумском направлении
На сумском направлении продолжаются ожесточенные столкновения с участием российских десантников, которые ранее были задействованы при освобождении Курской области, заявил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.
По его словам, операции с участием российских воздушно-десантных войск на сумском направлении продолжаются, передает ТАСС. Теплинский добавил, что две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут сейчас тяжелейшие бои.
По словам командующего, Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики. За время спецоперации ВДВ получил около 100 тысяч государственных наград, 99 бойцов получили звание Героя России, значительная часть раненых вернулась в строй.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Андрей Белоусов поздравил военных с праздником ВДВ. Вячеслав Володин также поздравил десантников с их профессиональным праздником.