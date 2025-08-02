Командующий ВДВ сообщил о тяжелых боях десантников на сумском направлении

Командующий ВДВ Теплинский рассказал о тяжелых боях десантников на сумском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, операции с участием российских воздушно-десантных войск на сумском направлении продолжаются, передает ТАСС. Теплинский добавил, что две дивизии, две бригады и полк, принимавшие участие в освобождении Курской области, ведут сейчас тяжелейшие бои.

По словам командующего, Новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении, а Ивановская дивизия завершила освобождение Часова Яра Донецкой Народной Республики. За время спецоперации ВДВ получил около 100 тысяч государственных наград, 99 бойцов получили звание Героя России, значительная часть раненых вернулась в строй.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России отмечают День Воздушно-десантных войск. Андрей Белоусов поздравил военных с праздником ВДВ. Вячеслав Володин также поздравил десантников с их профессиональным праздником.