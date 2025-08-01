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    Как СВО изменила логистику армии
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    Вашингтон и Сеул захотели лишить КНДР ядерного оружия
    Трамп выразил сомнение в собственном методе достижения мира на Украине
    Американский офицер назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Новый президент Польши провел жесткий разговор с Зеленским
    Губернатор Камчатки заявил о «вопиющем провале в безопасности» аэропорта
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    29 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    7 комментариев
    1 августа 2025, 09:16 • Новости дня

    Журналист Боуз поразился заявлению Зеленского о Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Журналист Чей Боуз раскритиковал заявление Владимира Зеленского после потери города Часов Яр.

    Журналист Чей Боуз выразил удивление и критику по поводу заявления Владимира Зеленского после потери украинского города Часов Яр, передает РИА «Новости».

    В своей публикации в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Боуз отметил, что Зеленский продолжает отрицать факт захвата города, несмотря на признание этого события рядом проукраинских СМИ.

    В частности, Боуз написал: «Зеленский в своей ежедневной тираде диктатора называет захват Часова Яра Россией фейком. И это несмотря на то, что многочисленные проукраинские медиа признают правду».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

    31 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр

    ВСУ потеряли 7,5 тыс. военных, 11 танков и 55 машин в Часовом Яре

    Названы потери ВСУ в боях за Часов Яр
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    В ходе боев за Часов Яр на Украине ВСУ лишились примерно 7,5 тыс. военных, а также 11 танков и 55 бронированных машин.

    Вооруженные силы Украины потеряли в боях за Часов Яр в Донецкой народной республике 7,5 тыс. военнослужащих, сообщило Минобороны России в Telegram. Также, по данным ведомства, украинская армия лишилась 11 танков и 55 бронированных машин, 160 орудий полевой артиллерии и минометов.

    В ведомстве подчеркнули, что эти данные касаются исключительно боев за населенный пункт Часов Яр. Накануне Вооруженные силы России перекрыли все основные транспортные пути, ведущие к городу Часов Яр в Донецкой народной республике, осложнив снабжение ВСУ.


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    31 июля 2025, 14:32 • Новости дня
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    Российские бойцы встретили наемников из Франции и Испании в Часовом Яре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время штурма укрепрайона на окраинах Часова Яра российские штурмовики столкнулись с группой наемников из Франции и Испании.

    О присутствии иностранных наемников в лагере «Дружба» на окраинах Часова Яра сообщил заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда «Русь» с позывным Вестер, передает РИА «Новости».

    По его словам, во время штурма бойцы российской группировки «Южная» встретили наемников из Франции и Испании, которые были уничтожены или отступили после атаки.

    Вестер отметил, что наемники не задерживались долго на своих позициях, поскольку после взятия укрепрайона они были либо ликвидированы, либо вынуждены были быстро отступить. Также он рассказал, что радиоперехваты свидетельствовали о панике среди иностранных наемников после штурма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения города бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за время спецоперации группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

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    31 июля 2025, 11:29 • Новости дня
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    Российская разведка при освобождении Часова Яра навязала ВСУ радиоигру
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская разведка использовала радиоигру и ложные цели для обмана украинских войск в ходе операции в Часовом Яре, что позволило продвинуться вперед, рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

    По его словам, российская военная разведка провела радиоигру с Вооруженными силами Украины при освобождении Часова Яра в ДНР, сообщает ТАСС.

    Киселев добавил, что были созданы ложные цели, по которым украинские войска наносили удары, что помогло вытянуть противника и сыграло ключевую роль в операции.

    Киселев подчеркнул, что командование российских подразделений организовало систематическую радиоигру, а разведка работала как с воздуха, так и на земле. Эксперт отметил: «Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль».

    По словам Киселева, продвижение российских войск в этом районе является масштабным, в операции задействованы подразделения ВДВ. Российские операторы беспилотников обеспечили полный контроль в воздушном пространстве, что, по мнению эксперта, стало решающим фактором для успешного продвижения штурмовых групп и техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные организовали вывоз большей части жителей Часова Яра.

    В городе Часов Яр была уничтожена крупнейшая группировка ВСУ за всю историю спецоперации на Украине.

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    31 июля 2025, 21:48 • Новости дня
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    Эксперт: Оборону Украины пробьет «дроноспам»
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новой стратегией, разрушающей оборону ВСУ, должно стать массированное применение беспилотников – «дроноспам», считает автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

    Васильев подчеркнул, что классические системы ПВО, такие как ЗРК Patriot, оказались бессильны против такого подхода. По его словам, ежегодно производится всего около 600 ракет для комплексов Patriot, тогда как на каждую цель необходимо потратить по две ракеты. Сейчас, по его мнению, Украина держит оборону за счет мировых запасов вооружения, поставляемых западными странами.

    «После окончания этих арсеналов, небо над Украиной очистится естественным образом», – полагает эксперт.

    При этом он отмечает, что такая же технология может быть использована и против российских войск, но сам дает решение этой проблемы: «Нам необходимо учитывать это и грамотно рассчитать возможные конфигурации системы объектовой обороны. Уйти от единичных средств к модульным массовым элементам с предельно низкой стоимостью поражения. И тогда технология дроноспама не будет иметь такой эффективности, если ее применят против нас».

    В четверг российские силовые структуры сообщили, что в ходе боев за Часов Яр в ДНР были ликвидированы многочисленные подразделения элитных украинских штурмовиков и операторов беспилотников.

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    31 июля 2025, 09:56 • Новости дня
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    ВС России вывели большую часть жителей Часова Яра
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих.

    «Из Часова Яра вывели большую часть мирных жителей, которые там оставались», – передает ТАСС слова источников в силовых структурах.

    Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где до сих пор находятся люди.

    Ранее сообщалось, что освобождение Часова Яра обрушило оборону ВСУ на константиновском направлении.

    До этого в четверг Министерство обороны сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Как отметил источник в силовых структурах России, в Часовом Яре уничтожили самую большую за историю СВО группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 11:22 • Новости дня
    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Военный эксперт Кнутов назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра

    Эксперт назвал перспективы продвижения ВС России после освобождения Часова Яра
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Операция по освобождению Часова Яра сопровождалась рядом сложностей в силу географических особенностей местности и превращения противником населенного пункта в крепость. Взятие города открывает российским военным путь к Константиновке, а также Славянско-Краматорской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Противник считал Часов Яр неприступным. Он также полагал, что российским бойцам никогда не водрузить там знамя. Все эти надежды украинского военного руководства оказались пустыми. Освобождение города – эта значимая победа ВС России и подвиг наших военнослужащих», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Он указал, что операция сопровождалась рядом сложностей. «Во-первых, Часов Яр фактически был превращен ВСУ в крепость. Противник использовал жилые здания в качестве опорных пунктов, а между ними он прорыл подземные ходы», – пояснил собеседник.

    «Во-вторых, продвижение ВС России осложняли географические особенности местности – Часов Яр расположен на господствующей высоте», – добавил Кнутов. Тем не менее, четкие и выверенные действия наших солдат привели к освобождению населенного пункта.  

    По его словам, теперь перед российскими военными открывается путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, – Славянско-Краматорской, а также к Константиновке, операция по освобождению которой будет непростой. Но наши военные уже работают над тем, чтобы изолировать район боевых действий, обескровить противника и измотать его, отметил эксперт.

    «То есть задача – взять Константиновку в огневое окружение и усложнить украинской армии подвоз боеприпасов, ротацию личного состава. В результате это должно привести к тому, что либо противник оставит город, либо мы освободим его с большими для ВСУ потерями. Затем возможно продвижение на Славянск и Краматорск», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские военные освободили город Часов Яр в ДНР, сообщило Минобороны. Это произошло в результате наступательных действий Южной группировки войск на Краматорско-Дружковском направлении, говорится в сообщении ведомства. Причем ВС России уничтожили крупнейшее за всю историю спецоперации подразделение ВСУ во время боев.

    Российские войска эвакуировали большую часть населения Часова Яра. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, люди долгое время оставались в подвалах, дожидаясь российских военнослужащих. Военным еще предстоит обследовать множество подвалов, чтобы понять, где еще есть люди.

    Вместе с тем операторы БПЛА выявляют остатки пехоты ВСУ в лесополосах. Штурмовики уничтожают их FPV-дронами и ударами артиллерии, рассказал РИА «Новости» начальник разведки с позывным «Тэпа».

    Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он находится на высоте 227 м над уровнем моря среди холмистой степной равнины. С юга и востока прикрывается холмами, в восточных пригородах протекает канал Северский Донец – Донбасс шириной около 30 метров.

    Газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», поскольку его взятие позволит российским войскам почти беспрепятственно продвинуться в сторону Краматорска и других городов.

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    31 июля 2025, 13:52 • Новости дня
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    ВСУ отвели уцелевшие силы из Часова Яра под Константиновку
    @ Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Украины перебросило оставшихся бойцов из Часова Яра в несколько сел севернее Константиновки для восстановления.

    Украинские войска после потери контроля над Часовым Яром были переведены в села к северу от Константиновки, передает ТАСС.

    В силовых структурах сообщили, что военнослужащие ВСУ отведены в районы населенных пунктов Николаевка и Новодмитровка для того, чтобы «залечить раны».

    По информации источника, на данном участке фронта у ВСУ осталось немного уцелевших сил, которые смогли отойти после ожесточенных боев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра. В Часовом Яре уничтожили самую большую за историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.


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    1 августа 2025, 04:31 • Новости дня
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    ВСУ обновили антирекорд потерь с начала года
    @ Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    «Согласно данным еженедельных и суточных сводок российского военного ведомства, в июле Киев потерял около 36 тыс. военных, за остальные шесть месяцев – более 265 тыс.», – передает ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне потери ВСУ за 2025 год достигли 265 тыс. военных и 4 тыс. единиц бронетехники.

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    31 июля 2025, 13:11 • Новости дня
    Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военнослужащим в ходе операции по освобождению города Часов Яр в ДНР пришлось пройти 20 километров под непрерывным огнем украинской артиллерии, сообщило Минобороны России.

    Операцию проводили десантники из Иваново, Костромы и Ярославля, их постоянно обстреливала артиллерия и по ним били ударные украинские дроны, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    За время операции зачищено более 4,2 тыс. зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов дронов.

    Из города вывели 65 мирных жителей.

    Российские бойцы подняли флаги России и ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак освобождения Часова Яра.

    Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Бойцов с освобождением города поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

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    1 августа 2025, 05:43 • Новости дня
    Боец «Руси» с позывным «Асыл» десять суток держал опорпункт в Часовом Яре

    Tекст: Ирма Каплан

    В ходе освобождения Часова Яра боец отряда «Русь» Добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным «Асыл» десять дней в одиночку без еды и воды оборонял позицию, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Миссионер».

    По словам «Миссионера, группа «Асыла» должна была прикрывать левый фланг,  чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады.

    «Они двигались с левого фланга, и они прошли определенный участок, закрепились на нем, после чего противник начал давить на наши позиции, и «Асыл» 10 дней оборонял данный опорник и не давал противнику пройти во фланг двухсотой бригады, находясь при этом без еды и воды, на морально-волевых качествах», – рассказал «Миссионер» ТАСС.

    Он добавил, что в Часовом Яре бойцы проявляли нечеловеческие мужество, героизм и отвагу.

    «Все прекрасно знали, что данный город нужно удержать и выбивать оттуда противника всеми силами – моральными, физическими. Героическую работу проделали люди», – добавил командир штурмовиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны в четверг сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Вооруженные силы России вывели большую часть жителей Часова Яра.

    Во время эвакуации гражданских из Часова Яра бойцы добровольческого корпуса «Русь» подвергались атакам ВСУ, но продолжали спасать людей.

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    1 августа 2025, 02:30 • Новости дня
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    Трамп заявил, что «опечален действиями России»
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп выступил в четверг в Белом доме перед прессой и ответил на вопросы об успехах на пути разрешения украинского конфликта.

    «Я думаю то, что делает Россия, очень печально. Много россиян гибнет. У вас много русских, но не мало и умирает. Украинцы умирают», – сказал Трамп в ходе беседы с прессой в Белом доме.

    Глава Белого дома снова напомнил, что вынужден разрешать конфликт, в который страну погрузил его предшественник Джо Байден.

    «Это война Байдена. Глупо было ввязываться в эту войну. Ее никогда не должно было быть, если бы я тогда был президентом. Не стоило ввязываться в эту войну», – добавил он.

    На ваш взгляд
    Чем закончатся 10 дней, которые дал Трамп для достижения перемирия на Украине?







    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о введении санкций против России после истечения десятидневного срока в связи с ситуацией на Украине, добавив, что не очень верит в действенность этого метода.

    В Госдепе также заявили, что Трамп может ввести вторичные санкции на продажи российской нефти, а также секторальные рестрикции в банковской сфере, если не будут достигнуты договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Комментарии (11)
    1 августа 2025, 06:36 • Новости дня
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    Погранотряд ВСУ пропал под Харьковом
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    После завершения ожесточенных боев у села Дегтярное на Украине до сих пор неясна судьба военнослужащих 1-го погранотряда ВСУ, обеспокоившая их родственников.

    Судьба украинских военных 1-го погранотряда остается неизвестной после боев у Дегтярного в Харьковской области, сообщает ТАСС. Представитель российских силовых структур отметил, что после завершения ожесточенных столкновений родные и близкие военнослужащих не имеют информации о местонахождении и состоянии своих родственников.

    Собеседник агентства подчеркнул: «Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, освобождение которого бойцами «Севера» отрицает командование ВСУ». По словам силовиков, украинское командование не подтверждает потерю контроля над этим населенным пунктом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Военнослужащие России продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов. Минобороны России сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском.

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    31 июля 2025, 11:44 • Новости дня
    Марочко: После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления
    Марочко: После освобождения Часова Яра для ВС России открываются три направления
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение Часова Яра в Донецкой народной республике откроет для российских войск путь к Краматорску, Дружковке и Константиновке, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после освобождения Часова Яра в Донецкой Народной Республике для Вооружённых сил России открываются три ключевых направления наступления – Краматорск, Дружковка и Константиновка, передает РИА «Новости».

    По словам Марочко, украинские силы сейчас будут активно укреплять эти населенные пункты, так как между ними нет значимых рубежей для обороны. Эксперт отметил, что Часов Яр расположен на возвышенности, и его освобождение позволяет российским военным развивать наступление сразу по нескольким направлениям.

    Марочко также выразил уверенность, что вслед за Часовым Яром могут быть освобождены довольно обширные территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России объявило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Российские военные эвакуировали большую часть жителей Часова Яра. В этом городе уничтожили самую крупную за всю историю спецоперации группировку ВСУ.

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    31 июля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК и аэродрому ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на четверг ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками, поразив предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и инфраструктуру военного аэродрома.

    Кроме того удары наносились по складу боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства беспилотников.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Средствами ПВО сбиты 169 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотник, 624 ЗРК, 24 395 танков и других бронемашин, 1 584 боевые машины РСЗО, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили транспортную инфраструктуру ВСУ. За день до этого они ВС поразили военный аэродром ВСУ.

    Ранее ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ.

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    1 августа 2025, 05:28 • Новости дня
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    WSJ сообщила об усиленном возведении обороны ВСУ на востоке Украины
    @ Madeleine Kelly/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Ирма Каплан

    Киев должен установить сотни линий обороны достаточно быстро, чтобы опередить наступление России, поэтому внутри Украины предпринимаются усилия по укреплению сотен километров оборонительных рубежей.

    Линия противотанковых рвов и колючей проволоки тянется через поля подсолнечника до самого горизонта. Украина делает ставку на то, что сможет построить укрепления достаточно быстро и на достаточном расстоянии, чтобы остановить летнее наступление России, пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Но оборонительная игра сталкивается со все менее радужными перспективами, отмечает издание.

    «Киев находится в самом разгаре своих самых амбициозных оборонительных работ на сегодняшний день, возводя препятствия и расчищая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам. Пока стрелки сканируют небо в поисках вражеских дронов, операторы украинских БПЛА находятся под ними в обширной сети подземных укрытий», – рассказывает газета.

    По данным WSJ, инженеры и солдаты ВСУ возвели линию бетонных «зубов дракона» по пояс высотой от Харьковской области до Запорожья, хотя пробелы в обороне делают их схожей с сооружениями линии Мажино, добавляет РБК.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что группы российских военных прорываются в центр Красноармейска (украинское название – Покровск) в ДНР.

    В Минобороны России сообщили, что штурмовики группировки войск «Центр» овладели укрепленными районами ВСУ на подступах к Красноармейску.

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    Новый срок ультиматума к России выдает тактику Вашингтона

    До истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа к России осталось девять дней. Чиновники в Вашингтоне подчеркивают, что это «дедлайн», но сам Трамп признает, что уже знает ответ Москвы – и не уверен в успехе. На что он тогда рассчитывает? Подробности

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    Как СВО изменила логистику армии

    1 августа отмечается День тыла Вооруженных сил России. Это профессиональный праздник «тыловиков», которые рискуют не меньше тех, кто находится на поле боя. Как говорят эксперты, за годы СВО произошла эволюция российских тыловых служб. Обеспечение войск происходит с помощью новейших подходов. Развитие информационных технологий упростило доставку продовольствия, медикаментов и вооружений. Подробности

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    Вероятная отставка главы Пентагона сулит России приятный сюрприз

    Над министром обороны США сгустились тучи: Питу Хегсету прочат отставку по принуждению или по собственному желанию. Если слухи правдивы, это открывает для России интересные перспективы: вероятным преемником Хегсета называют человека, чья карьера – это индикатор влиятельности русофобов в США. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Макрон стал худшим

      Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    • Зеленский и Ермак: обрушение режима

      Владимир Зеленский пытается исправить одну из главных ошибок в своей карьере и оперативно принять законопроект о НАБУ. Если этого не произойдет, Украина останется без средств к существованию, но главное даже не в этом: кажется, на Западе решили, что Зеленский больше не игрок и подлежит списанию.

    • Фиаско Европы: США банкротят Старый Свет

      Торговое соглашение, которое заключила с США Еврокомиссия под председательством Урсулы фон дер Ляйен, названо в Европе «неадекватным». Во Франции и вовсе говорят о «черном дне», причем не преувеличивают: Дональд Трамп навязал Старому Свету унижение и разорение в одном флаконе.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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