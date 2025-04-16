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    Китай нащупал уязвимое место США
    США в три раза снизили требования к Украине о компенсации за помощь
    Опубликовано видео «фабопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    Принц Гарри оказался в центре скандала на Украине из-за кулича
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    Отражена атака украинских дронов в Ивановской области
    Рада продлила военное положение на Украине до августа
    США пригрозили Китаю повышением пошлин до 245%
    Эксперт: Первая после ухода из Белого дома речь Байдена оказалась провальной
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Россия стоит на миграционно-демографическом перепутье

    Понимая всю тяжесть демографических проблем и необходимость поддерживать экономику, какой курс мы изберем? «Многонационалию» или курс на форсированную ассимиляцию и отсечение в этом процессе чуждых нашему этно-культурному ядру элементов?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Существование Украины как государства станет невозможным

    У Украины есть один шанс сохраниться как государству – признать существующую политическую реальность. В первую очередь осознать, что Крым, Донбасс, Херсонская и Запорожская области – это часть России, и признать это юридически.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем опасно неоязычество

    Русские люди, тысячу лет молившиеся Христу, оказываются для многих неоязычников не просто чужими – но и врагами. Поэтому проникновение неоязычества в армию и силовые структуры – это очень тревожный процесс.

    58 комментариев
    16 апреля 2025, 12:25 • Новости дня

    Полицейские раскрыли серию краж у пенсионерок в Тульской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Тульской области задержали подозреваемых в серии краж денежных средств из квартир пенсионеров, злоумышленники представлялись социальными работниками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    В течение трех месяцев в полицию обратились несколько пенсионерок, они сообщили, что злоумышленницы, представляясь социальными работниками, похищали их сбережения, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    В марте 93-летняя жительница Новомосковска обнаружила пропажу 400 тыс. рублей после визита двух женщин, обещавших подарок ко Дню Победы.

    Идентичные случаи произошли с 84-летними жительницами поселка Косая Гора и центра Тулы, которые также потеряли свои сбережения после визитов под видом соцработников. Возбуждены дела по статье «Кража».

    Полиция установила, что к кражам могут быть причастны ранее судимая 46-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Обе задержаны. Сейчас одна из подозреваемых находится под домашним арестом, а вторая под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Ранее в апреле в Татарстане задержали брачного афериста, который обманул 20 женщин, похитив у них 44 млн рублей. Мужчина представлялся успешным бизнесменом.

    16 апреля 2025, 00:44 • Новости дня
    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео ударов по ВСУ авиабомбами с новым модулем «Комета»

    Опубликовано видео «ФАБопада» по позициям ВСУ с новым модулем «Комета»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись, на которой российские войска в зоне специальной военной операции применяют против вооруженных сил Украины авиабомбы с новой версией модуля «Комета».

    Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Fighterbomber. Как пишет «Российская газета», на видео, снятом беспилотником, показаны «обновленные ФАБы в действии» – «кучный прилет трех авиабомб по цели».

    При этом, как отмечает издание, восторженные комментарии оператора пришлось убрать, так как они содержат «изрядную долю нецензурной лексики». «Три штуки в цель, ***, я такого не видел никогда, ***, с начала СВО», – заявил оператор. Он назвал удары по ВСУ «ФАБопадом».

    Fighterbomber сообщает, что усовершенствованные авиабомбы получили хорошие отзывы от военных. «Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально», – пишет Fighterbomber о «Комете». При этом автор отмечает, что противник постоянно ищет способы глушить системы наведения российских планируемых авиабомб, поэтому «действовать надо быстро, массово и умно».

    «Комета» – это семейство аппаратуры спутниковой навигации. Первую «Комету» продемонстрировали 16 лет назад. Как пишет издание, «это была довольно увесистая штука». Система дает возможность принимать сигналы GPS/ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного противодействия.

    В январе сообщалось, что российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР». Платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы.

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    15 апреля 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин рассказал о работе по созданию комфортной среды для жизни в регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Работа по формированию комфортной среды для жизни в регионах идет активно, заявил президент России Владимир Путин.

    «Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», – сказал Путин в ходе расширенного заседания президиума Госсовета в РФ, передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин открыл совещание президиума Государственного совета, темой заседания указано развитие инфраструктуры для российских граждан, сообщили в Кремле.

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    15 апреля 2025, 17:21 • Видео
    Зеленский опять разозлил Трампа

    Интервью Владимира Зеленского телеканалу CBS, входящему в число крупнейших в США, настолько возмутило Дональда Трампа, что он призвал полностью закрыть телеканал. Почему хозяин Белого дома в бешенстве?

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    15 апреля 2025, 14:06 • Новости дня
    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ

    Военкор Коц: ВСУ в Горнальском монастыре необходимо отрезать от снабжения

    Военкор Коц назвал идеальный вариант освобождения Горнальского монастыря от ВСУ
    @ курская-епархия.рф

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник занял монастырь в Горнале, чтобы попытаться затормозить продвижение ВС России. При освобождении обители российские войска сначала попытаются отрезать украинскую группу от логистики и вынудить их сдаться. Если же не получится создать такие условия, то российские бойцы перейдут к штурму, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц.

    «В Курской области остается два населенных пункта, которые контролирует противник, – это Горналь и Олешня», – отметил военкор Александр Коц. Он напомнил, что на прошлой неделе российские войска освободили село Гуево. На юго-западе от него, на подступах к Горналю находится Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь.

    «Обитель расположена на господствующей высоте. Кроме того, это основательное сооружение с толстыми стенами. ВСУ сочли, что оно хорошо подходит для обороны, для обустройства там огневых позиций и складов», – указал собеседник.

    По его мнению, цель группы украинских военных, занявших монастырь, – попытаться затормозить продвижение ВС России. «По задумке противника, такой "опорник" должен помешать нам вернуть контроль над селом Горналь, освободить лесные массивы, примыкающие к этому населенному пункту, и дальше наступать на Сумскую область», – уточнил Коц.

    «То есть для ВСУ это вопрос не о том, чтобы удержаться во что бы то ни стало на территории нашей страны. Для них это уже первая линия обороны на Сумском направлении, через которую наши бойцы будут пробиваться для формирования зоны безопасности, о которой говорил президент Владимир Путин», – акцентировал военкор.

    То, какая тактика будет выбрана при освобождении монастыря, зависит от нескольких факторов. Один их них – удастся ли отрезать группу украинских военных от логистики. «Пока противник получает снабжение, он сдаваться не станет. Поэтому сначала мы попытаемся создать условия, при которых он окажется вынужден либо пытаться прорваться из монастыря, либо выйти с белым флагом и поднятыми руками», – считает эксперт.

    Если же реализовать план не получится, то ВС России перейдут к штурму. Однако в этом случае главная сложность заключается в расположении монастыря на господствующей высоте. «Я думаю, будет предусмотрена поддержка дронами с воздуха», – рассуждает собеседник. Он также с сожалением отметил, что «боевые действия зачастую приводят к повреждениям объектов культуры». «Идеальным вариантом, конечно, было бы окружение обители и перерезание логистики противоборствующей стороны», – заключил Коц.

    Ранее ВСУ разместили минометные и артиллерийские расчеты на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь Курской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники, противник отказался от переговоров по сдаче в плен.

    «К нашей глубочайшей скорби, боевые действия все же затронут территорию монастыря. Командование ВСУ в очередной раз доказало, что для украинских неонацистов нет ничего святого», – сказал собеседник агентства.

    Как отмечают авторы Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», монастырь стал ключевым опорным пунктом ВСУ. «Противник использует помещения монастыря в Горнале для обороны и атак на наши позиции. Обитель находится на горе, за ним река и далее уже Сумская область. В бинокли видно Мирополье, а в хорошую оптику, возможно, даже можно рассмотреть Сумы», – пишет военкор Роман Алехин в Telegram-канале. По его мнению, противник будет «пытаться удержать монастырь до последнего».

    При этом отдельные разрозненные группы ВСУ «самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области», сообщают отраслевые Telegram-каналы. Отмечается, что бегут со своих позиций военнослужащие элитной 82 одшбр, в то время как бывшие заключенные из состава 129 обр ТерО используются командованием ВСУ как заградотряды.

    Горналь – один из последних населенных пунктов в Курской области, который находится под контролем ВСУ. Свято-Николаевский мужской монастырь был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года обитель находился под постоянными обстрелами ВСУ.

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    16 апреля 2025, 03:53 • Новости дня
    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России

    США увязали обсуждение смягчения санкций к России с прекращением огня на Украине

    США назвали условие для начала обсуждения смягчения санкций против России
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты не планируют обсуждать смягчение антироссийских санкций до прекращения огня на Украине, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс.

    Когда Брюс спросили, поступало ли поручение из Белого дома о составлении списка санкций, которые могут быть ослаблены, она отметила, что не может это комментировать.

    «Могу напомнить о том, что было ясно с самого начала. Никакого обсуждения, никаких решений или договоренностей не будет до тех пор, пока не прекратится кровопролитие», – приводит ее слова ТАСС.

    По ее словам, в последние дни возник вопрос о том, «кто на самом деле привержен миру и прекращению огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вашингтон продлил на год санкции против России, введенные Джо Байденом, Москва заявила, что это было предсказуемым шагом и не вызвало удивления в России. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Россия не просит и ни за кем не «бегает» с просьбой отменить санкции.

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    15 апреля 2025, 19:36 • Новости дня
    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ
    В Китае внезапно скончались несколько ученых в сфере ИИ
    @ REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Китае внезапно скончались несколько специалистов в области искусственного интеллекта, что вызывает обеспокоенность из-за возможного давления на индустрию, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

    В Китае началась волна обсуждений по поводу внезапных смертей нескольких специалистов в области искусственного интеллекта, передает South China Morning Post.

    Среди погибших оказался 45-летний сотрудник компании Megvii Technology Сунь Цзянь, который умер в 2022 году. В 2023 году скончался 38-летний исследователь Фэн Янхэ. Также в этом году не стало 55-летнего профессора Китайского университета в Гонконге Тана Сяоу, который был основателем компании SenseTime, передает Lenta.ru.

    Эксперты, опрошенные SCMP, выразили обеспокоенность в связи с ростом числа смертей и отметили, что одной из причин может быть давление на индустрию из-за технологической войны между Китаем и США. Лю Шаошань, специалист в области высоких технологий, подчеркнул, что несмотря на высокий доход и статус в обществе, исследователи ИИ сталкиваются с огромным давлением. «Отрасль развивается слишком быстро, а конкуренция очень жесткая», – заявил он.

    Шаошань также отметил, что специалисты по ИИ испытывают моральное давление из-за страха перед «неизвестным потенциалом огромных изменений в обществе», которые могут вызвать технологии.

    Ранее Китай объявил о масштабной государственной инициативе по развитию искусственного интеллекта, выделив на эти цели 1 трлн юаней (около 138 млрд долларов).

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ.

    Китай выразил обеспокоенность бесконтрольным развитием искусственного интеллекта в США, подчеркнув, что это может привести к трагическим последствиям.

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    15 апреля 2025, 20:42 • Новости дня
    Китай счел нерентабельными поставки российского газа через Казахстан

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Отправка голубого топлива из России в Китай через казахстанскую территорию экономически нецелесообразна, заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

    «Я уже сказал российским партнерам, что это нереально. Фактически не получается», – цитирует посла ТАСС. Он пояснил, что обсуждения вариантов маршрута газопровода «Сила Сибири – 2» продолжаются.

    По его словам, сторонам будет легче договариваться по цене поставок, поскольку уже имеется опыт с первой трубой. Чжан Ханьхуэй указал, что партнеры согласовали сам факт строительства газопровода, остается лишь выбрать маршрут.

    «Главное – какой маршрут. Первый вариант через Монголию, второй – не через Монголию», – указал дипломат. Второй маршрут проходит в Китай полностью по территории России и заканчивается у Забайкальска.

    В конце декабря Газпром впервые за пять лет запустил газопровод «Сила Сибири» на полную мощность. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, не навредит ли это другому российскому проекту – «Силе Сибири – 2».

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    16 апреля 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    «Северяне» отразили устроенную «по методичкам НАТО» атаку ВСУ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва в направлении Белгородской области, группировка российских войск «Север» отразила атаку.

    «15 апреля группировка войск «Север» уничтожала живую силу и технику противника в Краснояружском приграничье и продолжила освобождение Курской области», – сообщил Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

    Указывается, что ВСУ атакуют «по методичкам НАТО», предлагающим «поступательными действиями пытаться прорвать оборону противника на одном узком участке фронта».

    «К чему это приводит в Краснояружском приграничье и ранее привело в ходе пресловутого контрнаступления 2023 года все отлично знают», – говорится в сообщении.

    Указывается, что российская разведка выявила выдвижение украинских танка, БРЭМ и двух БМП «Брэдли» из поселка Угроеды в сторону Марьино. Российскими операторами БПЛА еще в Сумской области Украины были уничтожены танк и бронемашина, БРЭМ и вторая БМП получили повреждения. «Прорыва государственной границы не допущено», – говорится в сообщении.

    Также подходит к концу «зачистка Поповки», в плен попали пятеро военных ВСУ. Украинским войскам не дали перебросить к Поповке подкрепление, БПЛА ликвидировали большую часть вражеских штурмовиков, «остальные сбежали».

    На Сумском направлении продолжаются бои у хутора Олешня и Никольского монастыря, «Северяне» громят противника в Суджанском приграничье. У Олешни захвачено несколько опорных пунктов ВСУ. Также ВСУ понесли потери на территории Никольского монастыря, украинские военные предпринимают попытки бегства в Сумскую область.

    Силами ПВО отражен массированный налет украинских БПЛА, уничтожено более 100 беспилотников ВСУ. Ведется разминирование Суджанского приграничья.

    «Общее продвижение Северян на Сумском направлении составило свыше 650 м, уничтожено шесть единиц вражеской бронетехники», – говорится в сообщении.

    Кроме того, на Липцовском направлении ликвидированы штурмовая группа ВСУ и артиллерийский расчет, уничтожена станция РЭБ. На Волчанском направлении в ходе боевых столкновений российские силы продвинулись в городской застройке на 100 м.

    За сутки ВСУ потеряли более 200 человек на Сумском и свыше 50 – на Краснояружском направлениях.

    Напомним, 14 апреля группировка войск «Север» уничтожила более 340 украинских военнослужащих и 26 единиц техники за сутки.

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    15 апреля 2025, 21:08 • Новости дня
    Силуанов призвал перестать менять бордюры ежегодно
    Силуанов призвал перестать менять бордюры ежегодно
    @ URA.RU/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по вопросам развития инфраструктуры для жизни заявил о необходимости повышения эффективности работы коммунальных служб.

    В регионах часто наблюдаются неоправданные траты, такие как ежегодная замена бордюров и ремонт дорог по завышенным ценам, сказал министр.

    «Мне кажется, здесь больше нам нужно говорить об эффективности, об эффективности стройки, об эффективности работы коммунальных служб, повышать производительность труда нужно. Потому что мы видим, что еще до сих пор траншею копают пять человек лопатами. Мы видим, что у нас идет ремонт дорог по цене капитального ремонта, каждый год меняют бордюры у нас», – передает слова Силуанова официальный сайт Кремля.

    «Повышать эффективность нужно тех денег, которые как раз отвечают за это: субъекты Российской Федерации, муниципалитеты. Вот на что нужно обращать внимание больше. Они и сейчас в условиях финансовых ограничений говорят: "Давай еще новые программы расширим"», – добавил Силуанов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что из-за дорогих кредитов и снижения спроса перенесены сроки сдачи более двух тысяч проектов в сфере жилищного строительства. Граждане не спешат брать даже льготную ипотеку из-за скрытых банковских комиссий.

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    15 апреля 2025, 23:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Швеции из-за удара по Сумам

    Посол Беляев в МИД Швеции обвинил ВСУ в нарушении гуманитарного права в Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в Швеции Сергей Беляев, вызванный в шведский МИД в связи с российским ударом по Сумам, указал на нарушение украинскими войсками норм международного гуманитарного права, сообщили в дипмиссии.

    «Беляев был приглашен на беседу в МИД Швеции, где ему зачитали позицию шведских властей в связи с недавними событиями в Сумах», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    В ответной речи Беляев сослался на заявления Минобороны России и МИД России, указав на проведение в Сумах мероприятия с участием высокопоставленных украинских военных и их западных «коллег» 13 апреля. Беляев подчеркнул, что ВСУ нарушают международное гуманитарное право, используя мирных жителей как «живой щит».

    В свою очередь, Беляев выразил протест по поводу «очередной» атаки дронов на посольство России в Стокгольме. Российское посольство вновь подняло вопрос о необходимости соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Посольство России в Швеции напомнило, что шведская сторона должна обеспечить безопасность всех находящихся на территории страны дипломатических миссий.

    Как указали в МИД Швеции, дипломата вызвали «в связи с атаками на город Сумы и Кривой Рог», передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту совещания украинских командиров в Сумах, что привело к гибели более 60 военнослужащих ВСУ. В Минобороны напомнили, что власти Украины продолжают использовать местное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

    Вооруженные силы России также нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Утром 15 апреля российское посольство в Стокгольме подверглось акту вандализма, когда перед его центральным входом и жилым комплексом были сброшены емкости с краской.

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    15 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Болгария передумала продавать российские реакторы Украине
    Болгария передумала продавать российские реакторы Украине
    @ Rosatom/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Болгария отказалась продавать реакторы для АЭС «Белене» Украине, несмотря на ранее планировавшуюся сделку на сумму около 1 млрд долларов, поскольку они являются ключевым активом для энергетической безопасности страны.

    Реакторы, предназначенные для атомной электростанции «Белене» в Болгарии, не будут продаваться Украине, как заявил вице-премьер Болгарии и лидер Болгарской социалистической партии Атанас Зафиров. Об этом пишет ТАСС. Он сообщил, что вопрос обсуждался на Совете совместного управления, и было достигнуто соглашение о нецелесообразности продажи.

    «Это ключевой актив для Болгарии, часть ее энергетической безопасности и экономической независимости», – подчеркнул Зафиров. Решение направят на одобрение парламента страны.

    Как сообщалось, депутаты парламента Болгарии поручили министерству энергетики вести переговоры о продаже двух реакторов и сопутствующего оборудования, чтобы покрыть расходы Софии около 600 млн евро. Однако теперь принятое решение изменило текущие планы сторон.

    Российские реакторы ВВЭР-1000 остались в Болгарии после отказа Софии от строительства АЭС «Белене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий закупку у Болгарии реакторного оборудования российского производства для Хмельницкой АЭС на сумму 1 млрд долларов. Эксперт в сфере атомной энергетики Алексей Анпилогов сообщил, что покупка оборудования с болгарской АЭС «Белене» не поможет властям страны собрать даже один реактор.

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    15 апреля 2025, 18:48 • Новости дня
    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии

    Путин пообещал помочь немцу с гражданством России

    Путин по-немецки поговорил с переехавшим в Россию гражданином Германии
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин обсудил на немецком языке с гражданином Германии Максимом Житниковым, переехавшим в Доброград, вопрос получения российского гражданства и пообещал помощь в этом.

    Путин провел разговор с гражданином Германии, проживающим в поселке Доброград во Владимирской области. Общение прошло на немецком языке, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    Гражданин ФРГ Житников обратился к Путину с просьбой о содействии в получении российского гражданства. В ответ глава государства пообещал разобраться в ситуации и помочь в решении этого вопроса.



    Официальный сайт президента России приводит перевод разговора:

    Житников (По-немецки): Владимир Владимирович, могу я Вас кое о чем попросить? Я хотел бы Вас кое о чем попросить.

    Путин (по-немецки): Пожалуйста.

    Житников (по-немецки): Я знаю, что Вы меня понимаете.

    Путин (по-немецки): Понимаю.

    М.Житников (по-немецки)Я хотел бы получить гражданство Российской Федерации.

    Путин (по-немецки): Сделаем.

    Житников (по-немецки)Но очень много проблем с бумагами. Я подумал, что если я вас попрошу, то вы могли бы мне помочь. Кроме вас, меня здесь, вероятно, никто не понимает. Я бы хотел отказаться от немецкого гражданства и получить гражданство России.

    Путин (по-немецки): Будем на связи и решим эту проблему. Это не проблема.

    Житников (по-немецки)Спасибо.

    Путин (по-немецки): Не за что. А где Вы жили в Германии?

    Житников (по-немецки)В городе Эссен. Северный Рейн – Вестфалия.

    Путин: Промышленный район, хороший.

    Житников: Рурская область. [Хорошим] раньше был, больше нет.

    Путин (по-немецки): Почему нет? Что случилось?

    Житников (по-немецки)Почему? Они все портят. (Смех.)

    Путин (по-немецки): Желаю Вам всего наилучшего.

    Житников (по-немецки): Спасибо.

    Напомним, в среду Путин провел совещание Госсовета, на котором рассматривались вопросы по развитию жилищной инфраструктуры страны.

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    15 апреля 2025, 21:45 • Новости дня
    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии

    Политолог Межевич: Финляндия сталкивается с крупнейшими социально-экономическими вызовами в истории

    Политолог: Русофобия лишила победы на выборах правящую партию Финляндии
    @ Lehtikuva/Roni Rekomaa/REUTERS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Финляндия долго и целенаправленно разрушала отношения с Москвой. Между тем многие граждане республики зависели от торговли с Россией. Падение доходов и качества жизни от разрыва контактов с РФ теперь сказывается и на внутренней политике Хельсинки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия.

    «Поражение правящей партии на местных выборах в Финляндии стало итогом стремительного ухудшения экономической ситуации в стране. Республика пребывает в кризисе. Впервые за 30 лет здесь начинается забастовка полиции – оплота власти. То есть действующая политическая система государства сталкивается с невиданными ранее вызовами», – сказал Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.

    Одной из причин ухудшения ситуации стали дополнительные военные расходы и исчезновение старых источников прибыли, в том числе после разрыва отношений с Россией. «Торговля с РФ для финнов вещь привычная. Еще Великое княжество Финляндское закупало товары из остальной части империи через таможенный барьер. После непростого периода 30-х годов ситуация выровнялась, и в 1988 году 15-17% финского ВВП зависело от СССР», – напомнил эксперт.

    В 90-х же этот показатель составил 9%. «Это не так мало, потому что торговля включала и сектор услуг в приграничных районах. Поэтому реальная цифра была наверняка выше. Однако Хельсинки собственными руками разрушили взаимовыгодные контакты», – рассказал собеседник. По его мнению, в настоящий момент перспективы налаживания отношений России и Финляндии незначительны.

    «И в этом плане не стоит обольщаться победой на выборах мэра Хельсинки Даниэля Сазонова. Да, его родители – выходцы из РФ, но все-таки его национальность в республике описывают как «ингерманландец». То есть он потомок финнов, которые были заселены в новгородские земли шведами после того, как эти территории были отвоеваны у Московского царства», – добавил эксперт.

    «Конечно, он знает русский язык, но в контексте диалога наших стран это не так важно. Высокие государственные посты в Финляндии можно получить лишь после тщательных идеологических проверок. Ему попросту не позволят делать заявления, которые могли бы хоть как-то намекать на восстановление контактов с Москвой», – заключил Межевич.

    Ранее на муниципальных выборах в Финляндии победила оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП). Свой голос за нее отдали 23% граждан. Второе место с результатом в 21,9% заняла правящая «Национальная коалиция», пишет Bloomberg. Ее возглавляет действующий премьер страны Петтери Орпо. Тройку лидеров замыкает Центристская партия (16,4%).

    Тем не менее кандидату от «Коалиции» Даниэлю Сазонову удалось одержать победу на выборах мэра Хельсинки. Как сообщает Yle, он является выходцем из семьи российских репатриантов. Сам политик родился в Финляндии. Тем не менее до девяти лет он сохранял гражданство РФ.

    Прошедшие в Финляндии выборы были призваны определить представителей в более чем 300 муниципальных советов и 21 окружной совет, ответственных за управлением медицинскими, социальными и экстренными службами регионов республики. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Финляндия намекает на восстановление отношений с Россией.

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    15 апреля 2025, 19:54 • Новости дня
    Комплекс «Крона-Э» в США назван самой эффективной защитой военных баз от ракет и дронов
    Комплекс «Крона-Э» в США назван самой эффективной защитой военных баз от ракет и дронов
    @ Концерн "Калашников"/kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская система «Крона-Э», представленная на выставке IDEX 2025, впечатлила аналитиков своей способностью уничтожать цели на расстоянии до семи миль, благодаря интеграции современных технологий, включая лазерное и инфракрасное наведение ракет, пишет пишет The National Interest.

    Российский зенитный ракетный комплекс «Крона-Э» стал новым достижением в сфере воздушной обороны, обеспечивая защиту важных объектов, таких как военные базы и промышленные предприятия. Он был представлен на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби и стал результатом работы концерна «Калашников», известного своими предыдущими разработками, отмечает «Комсомольская правда».

    Система «Крона-Э» сочетает в себе радары, автоматизированные системы управления и ракеты для борьбы с беспилотниками и другими воздушными угрозами. Основное оружие комплекса – ракеты 9М340 и 9М333 с лазерным и инфракрасным наведением соответственно, что позволяет эффективно поражать различные цели, включая крылатые ракеты и вертолеты, на расстоянии до семи миль.

    Особенность комплекса – высокая степень автоматизации. Искусственный интеллект позволяет системе реагировать на угрозы за 8–10 секунд, что критически важно для защиты от быстро передвигающихся дронов. «Крона-Э» также интегрируется с другими системами ПВО, создавая многоуровневую оборону, и оснащена оптико-электронными камерами для повышения точности обнаружения целей.

    Комплекс предназначен не только для внутреннего использования, но и ориентирован на экспорт в регионы Ближнего Востока, Африки и Азии, где растет угроза беспилотников. Он предлагает более привлекательную цену по сравнению с западными аналогами, такими как Patriot или Iron Dome, что делает его конкурентоспособным на международном рынке.

    Напомним, Ростех представил множество образцов военной техники на международной выставке IDEX в Абу-Даби, в том числе универсальный комплекс ПВО «Крона-Э» от «Калашникова».

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    15 апреля 2025, 17:15 • Новости дня
    Мигрантов оштрафовали на 30 тыс. рублей за намаз в переходе метро

    Tекст: Ольга Иванова

    Савеловский суд Москвы назначил штраф в 30 тыс. рублей каждому из двух мигрантов за совершение намаза в переходе метро без разрешения.

    Савеловский районный суд Москвы принял решение оштрафовать двух мигрантов, Сапарова Гуванча и Мурадова Дидара, на 60 тыс. рублей за проведение несанкционированного религиозного обряда в общественном месте. Мигранты предложили прохожим в переходе между станциями метро присоединиться к молитве, не имея полномочий на проведение таких действий, передает РИА «Новости».

    Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях России. Каждому из них был назначен административный штраф в размере 30 тыс. рублей.

    В пресс-службе суда отметили, что граждане были признаны виновными в нарушении правил проведения религиозных обрядов в местах общего пользования без соответствующего разрешения.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в Калининградской области и Москве ликвидирован межрегиональный канал незаконной миграции, через который с помощью фиктивных приглашений около 40 мигрантов из Центральной Азии въехали в Россию, оплачивая за услуги от 2 до 15 тыс. рублей.

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    15 апреля 2025, 13:12 • Новости дня
    Суд на Сахалине дал 15 лет военному за сдачу в плен ВСУ

    Суд Сахалина признал военного виновным по делу о сдаче в плен ВСУ на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Романа Иванишина к 15 годам колонии строгого режима за сдачу в плен и дезертирство.

    По информации «Коммерсанта», в Южно-Сахалинском гарнизонном военном суде завершилось рассмотрение первого уголовного дела о добровольной сдаче врагу в ходе специальной военной операции на Украине.

    Подсудимый Роман Иванишин, военнослужащий 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады, был признан виновным по нескольким статьям, включая сдачу в плен и дезертирство.

    Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима с лишением звания младшего сержанта. Иванишин не признал свою вину, хотя сторона обвинения требовала 16 лет заключения. Защита настаивала на его оправдании.

    Судебный процесс проходил в закрытом режиме, начиная с 17 марта. Детали обвинения и аргументы защиты не разглашались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил украинского солдата Петра Еремею к пятнадцати годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области.

    Как ранее сообщалось, суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, включая 98 командиров и около 200 членов национальных формирований.


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